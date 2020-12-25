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韓泡麵超越日本？網揭「最大敗筆」：改稱快煮麵才對

聯合新聞網／綜合報導
網友好奇「韓國泡麵超越日本泡麵了嗎」，問題曝光掀起一陣熱議。（ingimage）
網友好奇「韓國泡麵超越日本泡麵了嗎」，問題曝光掀起一陣熱議。（ingimage）

方便又美味的泡麵是許多人的宵夜首選，市面上也販賣多種不同國家的泡麵，提供消費者更多的選擇機會。近日一名網友指出「韓國泡麵超越日本泡麵了嗎？」，問題曝光掀起一陣熱議。

原PO在PTT發文提到，自己現在幾乎都買韓國泡麵，最愛的泡麵口味也來自韓國品牌，已經很久沒買日本泡麵，而且超市架上也越來越多韓國泡麵，這現象讓他好奇「韓國泡麵超越日本泡麵了？」

貼文一出，部分網友認為韓國泡麵的麵體不適合用熱水泡，需要開火用瓦斯爐煮，「韓國的根本稱不上泡麵，根本泡不起來」、「韓國泡麵沒辦法泡，都要煮」、「韓國那個不算泡麵吧，沒辦法用熱水直接泡」、「韓國麵體怎麼煮都難吃」、「覺得韓國泡麵麵條好難吃」。

此外，喜歡台灣泡麵的人回應，「我還是喜歡台灣的，最近愛上素食麻辣燙」、「台灣泡麵最屌，口味很多還有肉，根本神」、「泡麵來說真的是台>韓>日」、「台灣泡麵最高」、「泡麵只吃台灣的，日韓實在不對味」。

也有鄉民提出台日韓泡麵的優缺點，「台灣的湯頭口味多變但麵體是敗筆，韓國麵體勝但湯頭變化不多，日本拉麵系列湯頭變化各有特色且麵體表現也高，但是差在價格太高」、「台灣味道最好但麵體不太行，韓國麵體好但味道單調，日本麵體不錯但味道大好大壞」。

台灣 日本

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