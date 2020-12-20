冬至吃湯圓 營養師教你健康吃

(取材自健康醫療網)

冬至總讓人滿心期待，看著鍋子裡面翻滾的圓滾滾湯圓，又軟又Q，不論是甜的鹹的，吃下肚就感到幸福與滿足。冬至吃湯圓是華人 的傳統習俗，象徵團圓、圓滿的含意，也有說法是吃完湯圓之後就添加一歲。但營養師提醒在享受美食的同時，應吃得健康又沒負擔，不要節日過完，血糖 與體重都飆高。

湯圓不易消化 這些族群要注意

南投醫院營養室蔡秀雯主任表示，湯圓由糯米所製成，其黏性強，不易消化，因此吞嚥與消化能力不佳的民眾需特別留意，可切成小塊，並且要細嚼慢嚥，數量也別太多，避免因為湯圓體積過大，導致消化不良或食道阻塞等危險。由於糯米的支鏈澱粉比例高，因此升糖指數較高，血糖容易快速上升，因此糖尿病 患者也要多加留意，食用湯圓時，需注意用量，並多搭配蔬菜。

湯圓熱量高 4顆包餡湯圓等於一碗飯

湯圓熱量高，蔡秀雯營養師表示，4顆包餡湯圓等於一碗飯的熱量。小湯圓每粒的熱量約34卡，而市售的盒裝芝麻或花生大湯圓一顆約60-70大卡，鮮肉約50-60大卡。如果料理的時候額外加入砂糖或是紅豆、花生等配料，那熱量跟糖料就會爆表。

營養師建議將有餡、無餡湯圓搭配著吃，料理時可減少油量或減少糖量，可以紅棗枸杞來取代砂糖，也可以使用蘿蔔香菇來取代肉絲蝦米，來減少熱量。另外也提醒食用湯圓後，需減量下一餐的主食的份量，以避免食用過量而攝取過多的熱量，餐後攝取適量水果，讓營養更加均衡，健康度過冬至。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48509/

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