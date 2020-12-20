我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

聯邦：員工不打疫苗 老闆有權解雇

冬至吃湯圓 營養師教你健康吃

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

冬至總讓人滿心期待，看著鍋子裡面翻滾的圓滾滾湯圓，又軟又Q，不論是甜的鹹的，吃下肚就感到幸福與滿足。冬至吃湯圓是華人的傳統習俗，象徵團圓、圓滿的含意，也有說法是吃完湯圓之後就添加一歲。但營養師提醒在享受美食的同時，應吃得健康又沒負擔，不要節日過完，血糖與體重都飆高。

湯圓不易消化 這些族群要注意

南投醫院營養室蔡秀雯主任表示，湯圓由糯米所製成，其黏性強，不易消化，因此吞嚥與消化能力不佳的民眾需特別留意，可切成小塊，並且要細嚼慢嚥，數量也別太多，避免因為湯圓體積過大，導致消化不良或食道阻塞等危險。由於糯米的支鏈澱粉比例高，因此升糖指數較高，血糖容易快速上升，因此糖尿病患者也要多加留意，食用湯圓時，需注意用量，並多搭配蔬菜。

湯圓熱量高 4顆包餡湯圓等於一碗飯

湯圓熱量高，蔡秀雯營養師表示，4顆包餡湯圓等於一碗飯的熱量。小湯圓每粒的熱量約34卡，而市售的盒裝芝麻或花生大湯圓一顆約60-70大卡，鮮肉約50-60大卡。如果料理的時候額外加入砂糖或是紅豆、花生等配料，那熱量跟糖料就會爆表。

營養師建議將有餡、無餡湯圓搭配著吃，料理時可減少油量或減少糖量，可以紅棗枸杞來取代砂糖，也可以使用蘿蔔香菇來取代肉絲蝦米，來減少熱量。另外也提醒食用湯圓後，需減量下一餐的主食的份量，以避免食用過量而攝取過多的熱量，餐後攝取適量水果，讓營養更加均衡，健康度過冬至。

【延伸閱讀】

 眼睛白白一層不是白內障 小心眼翳病上身

 吃藥不舒服不敢說　擅停藥結果竟是掛急診．．．

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48509/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48509/更多健康資訊

血糖 糖尿病 華人

上一則

網推鹹湯圓「搭2料」美味升級 反對派嗆：邪魔歪道

延伸閱讀

​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂

​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂
香港重要雙節 雖然「媽媽聲連天」仍會「搞搞新意思」

香港重要雙節 雖然「媽媽聲連天」仍會「搞搞新意思」
吃釋迦降血糖？ 糖友誤信偏方血糖飆高

吃釋迦降血糖？ 糖友誤信偏方血糖飆高
大華府觀音堂教您如何平安過“冬至”

大華府觀音堂教您如何平安過“冬至”

熱門新聞

美食部落客透露，有4種麵包是連烘焙坊師傅也不會吃的。 圖／ingimage

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

2020-12-11 17:27
拉麵示意圖。 (報系資料照／記者陳嘉寧攝影)

拉麵放海苔的「真正原因」 內行人：給你這樣用的

2020-12-14 15:45
一名網友到好市多買鮮乳，卻發現其中一瓶的蓋子和其他瓶蓋是不同顏色，讓他好奇為何會這樣？取材自臉書

好市多鮮奶驚見不同顏色瓶蓋 讓他急上網求解答

2020-12-12 02:46
雙色鹹湯圓。（記者陳睿中／攝影）

網推鹹湯圓「搭2料」美味升級 反對派嗆：邪魔歪道

2020-12-18 01:54
臘肉。（圖：太陽臉提供）

衛生、無添加 烤箱自製臘肉

2020-12-17 02:10
鳳梨菱角燒雞。（圖：台灣嘉南藥理大學）

鳳梨提味 讓菜更甜蜜

2020-12-14 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒