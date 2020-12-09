我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州陽性率若不降 區域性居家令恐延長至9周

川普挫敗！最高法院駁回共和黨賓州選舉訴訟

「鹹豆漿像廚餘」掀論戰 網曝真相：豆漿本是鹹食

編譯中心/ 綜合報導
「鹹豆漿」接受度相當兩極，有些人甚至認為像在吃「廚餘或嘔吐物」，引起許多網友討論。(本報資料照片)
「鹹豆漿」接受度相當兩極，有些人甚至認為像在吃「廚餘或嘔吐物」，引起許多網友討論。(本報資料照片)

喜愛中式美食的人會在早餐或宵夜喝一杯豆漿加上燒餅、油條，不過豆漿還有另一種吃法，在熱豆漿裡加入蔥花、醋、油條、醬油、肉鬆等等的「鹹豆漿」，但接受度卻相當兩極，有些人甚至認為像在吃「廚餘或嘔吐物」，引起許多網友討論。

台灣一名網友在網上發文，豆漿是傳統古早美食，濃醇豆香加上淡淡甜味，相當美味，但曾幾何時，居然有了「鹹豆漿」。該網友認為，明明是甜甜好喝的豆漿卻加入醬油、蔥花、辣油，「根本令人作嘔，噁心程度堪比廚餘」，也無法理解有人吃了之後居然還會在不絕口，於是想問問網友們，「第一個把豆漿便鹹的人在想什麼？」。

有網友表示認同，「奇怪的食物」、「報復社會吧，有夠噁的食物」、「吃飽太閒，鹹豆漿根本跟廚餘沒兩樣」、「鹹豆漿的外型跟油水分離槽的內容物有像」、「鹹豆漿還分層，看起來就像廚餘一樣」。

不過，也有網友為鹹豆漿平反，「有的好喝，不過雷多」、「我覺得鹹的比甜的好吃」、「鹹豆漿看起來噁吃起來香啊」、「非常好吃，一堆不懂吃的」、「那是因為加醋才變噁，不加醋100分」、「小時候覺得噁心，但長大偶然再吃到一次反而愛上這口味」、「我還好，可是不懂日本人超愛！哈哈」。

有網友則表示，豆漿原本就是鹹食，後來才變甜食，「豆漿本來一開始就是無味或鹹食，是產糖地方的人把他變甜食」、「豆漿本來就是鹹食，是現代糖業發展，砂糖便宜了才有甜豆漿」。

台灣 日本

上一則

超級食物 羽衣甘藍

延伸閱讀

弱者小心／愛吃甜食 小心免疫力會下降

弱者小心／愛吃甜食 小心免疫力會下降
減脂超怕減掉肌肉！營養師教你妙招

減脂超怕減掉肌肉！營養師教你妙招
吃素怎麼瘦？他「靠這招」2個月瘦10kg

吃素怎麼瘦？他「靠這招」2個月瘦10kg
豆漿煮粥 補充銀髮族蛋白質

豆漿煮粥 補充銀髮族蛋白質

熱門新聞

網友分析如何從外觀，就分辨出一根蘿蔔辣味強不強。（取材自まいどなニュース）

蘿蔔怎麼吃？達人教挑「不辣蘿蔔」 這部位最適合煮湯

2020-12-04 02:44
薑黃雞粒炒飯。（圖：李杰奎提供）

1道炒飯 大人小孩都愛吃

2020-12-03 02:10
使用軟木塞封存的葡萄酒，建議橫置保存。星坊酒業提供

為什麼葡萄酒瓶建議「躺著擺」？跟空氣有關

2020-12-01 17:33
蘭多斯用飯店熨斗煎魚。(取材自蘭多斯TikTok)

用飯店熨斗煎鮭魚 主廚被隔離 照樣變出餐廳菜

2020-12-05 03:34
南韓今年夏季遭遇多個強颱侵襲，加上出現史上最長的梅雨季，暴雨成災導致當地白菜價格大漲逾六成。(路透)

誰說了算？中國泡菜國際標準問世 南韓撇：不適用

2020-12-01 02:11
網友自創奢華版的蛋捲冰淇淋。(擷自Dcard)

麥當勞隱藏版冰淇淋！加這醬料秒變奢華 網讚：學起來

2020-11-30 19:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」