「鹹豆漿像廚餘」掀論戰 網曝真相：豆漿本是鹹食

「鹹豆漿」接受度相當兩極，有些人甚至認為像在吃「廚餘或嘔吐物」，引起許多網友討論。(本報資料照片)

喜愛中式美食的人會在早餐或宵夜喝一杯豆漿加上燒餅、油條，不過豆漿還有另一種吃法，在熱豆漿裡加入蔥花、醋、油條、醬油、肉鬆等等的「鹹豆漿」，但接受度卻相當兩極，有些人甚至認為像在吃「廚餘或嘔吐物」，引起許多網友討論。

台灣 一名網友在網上發文，豆漿是傳統古早美食，濃醇豆香加上淡淡甜味，相當美味，但曾幾何時，居然有了「鹹豆漿」。該網友認為，明明是甜甜好喝的豆漿卻加入醬油、蔥花、辣油，「根本令人作嘔，噁心程度堪比廚餘」，也無法理解有人吃了之後居然還會在不絕口，於是想問問網友們，「第一個把豆漿便鹹的人在想什麼？」。

有網友表示認同，「奇怪的食物」、「報復社會吧，有夠噁的食物」、「吃飽太閒，鹹豆漿根本跟廚餘沒兩樣」、「鹹豆漿的外型跟油水分離槽的內容物有像」、「鹹豆漿還分層，看起來就像廚餘一樣」。

不過，也有網友為鹹豆漿平反，「有的好喝，不過雷多」、「我覺得鹹的比甜的好吃」、「鹹豆漿看起來噁吃起來香啊」、「非常好吃，一堆不懂吃的」、「那是因為加醋才變噁，不加醋100分」、「小時候覺得噁心，但長大偶然再吃到一次反而愛上這口味」、「我還好，可是不懂日本 人超愛！哈哈」。

有網友則表示，豆漿原本就是鹹食，後來才變甜食，「豆漿本來一開始就是無味或鹹食，是產糖地方的人把他變甜食」、「豆漿本來就是鹹食，是現代糖業發展，砂糖便宜了才有甜豆漿」。