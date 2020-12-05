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用飯店熨斗煎鮭魚 主廚被隔離 照樣變出餐廳菜

編譯李京倫／報導
蘭多斯用飯店熨斗煎魚。(取材自蘭多斯TikTok)
蘭多斯用飯店熨斗煎魚。(取材自蘭多斯TikTok)

CNN報導，英國英格蘭一名年輕廚師蘭多斯（Jago Randles），最近到加拿大卑詩省一家滑雪度假村做新工作，到職前先在溫哥華一間飯店隔離兩周，他發揮巧思，用客房內的簡易家電做出餐廳級菜色，例如用熨斗做煎餅、煎荷包蛋配荷蘭醬、煎鮭魚配米粉和白菜，用煮水壺蒸嫩蘆筍。

蘭多斯11月22日起在TikTok上發表第一支飯店客房烹飪影片，目前累積370萬個讚，就連以毒舌出名的英國廚師兼美食評論家拉姆齊，也在自己的TikTok影片中說：「這在我看過的飯店美食中，屬於頂尖。」

蘭多斯用烘焙紙、錫箔紙和保鮮膜保護飯店家電並確保衛生，不過，一些網友不贊同他的行為。網友Newt說：「幾十年前做過飯店總務，有個家庭就是在客房裡煮東西，結果客房臭了一個禮拜。」 網友Kirsty說，他住飯店從不使用熨斗和煮水壺，就是因為有人像這樣亂用。

@jagoscrandles

Hotel room cooking pt.1 ##food ##foryou ##fyp ##chef ##cooking

♬ original sound - Jago Randles

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