一秒cosplay「鬼滅之刃」 京都名產竹筒羊羹爆紅
人氣動漫「鬼滅之刃」劇場版「無限列車篇」，上映至今仍話題不斷，在日已經擠下「阿凡達」，名列影史票房前十。而最近就有京都名產，因為可以拿來cosplay鬼滅之刃，意外掀起話題。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「風増」日前分享，只見他上傳一張京都名產「竹筒羊羹」的圖片，在內文表示「各位爺爺奶奶，這應該是能讓孫兒們嗨翻的土產喔」，後面還加了一句附註「是指在吃完後」。
世のお爺ちゃんお婆ちゃん、たぶん今お孫さんのテンションがぶち上がるお土産はこれだと思うよ。食べた後に。 pic.twitter.com/zvOKzDptjT— 風増 (@kazemasu) October 26, 2020
原來看似平凡的竹筒，由於大小適中，因此只要放入口中，便能簡單的cosplay成「鬼滅之刃」中的女主角「竈門禰豆子」。其實這個竹筒羊羹，是由日式甜點店「龜屋良長」約在三十年前開發的產品。店家採用京都的「真竹」，以其完美的光澤與厚度，融合羊羹打造成人氣點心，沒想到現在又因「鬼滅之刃」而引起話題。
這則貼文在twitter迅速引起回響，網友們紛紛留言「這會賣爆」、「全集中水（羊羹）的呼吸」、「以前當水槍，現在變禰豆子」。不過可惜的是為確保新鮮，竹筒羊羹通常只在夏天販賣，想買得等到明年才有機會，令網友直呼可惜。
コスプレ？なのか？？— ぜんころ (@kapimio0626) August 8, 2020
娘①、にわか鬼滅ファンとなり、禰豆子、らしいです(´д｀|||)
禰豆子、丸いよ、禰豆子…………
ちなみに咥えているのは竹筒羊羹の空筒です…… pic.twitter.com/9lt3oz3xkY
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