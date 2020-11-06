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一秒cosplay「鬼滅之刃」 京都名產竹筒羊羹爆紅

聯合新聞網 / 綜合報導
京都名產「竹筒羊羹」因為能cosplay鬼滅之刃而意外爆紅。取自推特
京都名產「竹筒羊羹」因為能cosplay鬼滅之刃而意外爆紅。取自推特

人氣動漫「鬼滅之刃」劇場版「無限列車篇」，上映至今仍話題不斷，在日已經擠下「阿凡達」，名列影史票房前十。而最近就有京都名產，因為可以拿來cosplay鬼滅之刃，意外掀起話題。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「風増」日前分享，只見他上傳一張京都名產「竹筒羊羹」的圖片，在內文表示「各位爺爺奶奶，這應該是能讓孫兒們嗨翻的土產喔」，後面還加了一句附註「是指在吃完後」。

「鬼滅之刃」女主角「竈門禰豆子」。木棉花提供
「鬼滅之刃」女主角「竈門禰豆子」。木棉花提供

原來看似平凡的竹筒，由於大小適中，因此只要放入口中，便能簡單的cosplay成「鬼滅之刃」中的女主角「竈門禰豆子」。其實這個竹筒羊羹，是由日式甜點店「龜屋良長」約在三十年前開發的產品。店家採用京都的「真竹」，以其完美的光澤與厚度，融合羊羹打造成人氣點心，沒想到現在又因「鬼滅之刃」而引起話題。

這則貼文在twitter迅速引起回響，網友們紛紛留言「這會賣爆」、「全集中水（羊羹）的呼吸」、「以前當水槍，現在變禰豆子」。不過可惜的是為確保新鮮，竹筒羊羹通常只在夏天販賣，想買得等到明年才有機會，令網友直呼可惜。

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