我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

哪種生魚片入口最清甜滑順？網友推薦：這種魚超Q彈

編譯中心／綜合報導
一名網友發問尋找無腥味且口感Ｑ彈順口的生魚片。示意圖／Ingimage
一名網友發問尋找無腥味且口感Ｑ彈順口的生魚片。示意圖／Ingimage

不少饕客喜歡品嘗生魚片，新鮮生魚片鮮甜而入口即化，有網友因不太敢吃生魚片，僅能接受腥味較少且入口滑順的肉質，讓他不禁好奇發問「口感Q彈的生魚片有哪些？」。

一名網友於網上發文表示，因本身不敢吃生魚片，有次意外接觸到Costco大份綜合壽司中的比目魚壽司，肉質清甜且油脂香氣十足，從此令原PO念念不忘，但因為對海產腥味上的懼怕，原PO也舉例像是熟透的干貝就可以接受，但生干貝及蚌類等雖能接受口感，味覺上卻過不了關，便發問求助網友推薦肉質Q彈少腥味的生魚片，文章發布後引起網友熱烈回應。

有網友留言表示，「試試看烏賊類的生魚片」、「紅甘蠻常見，沒腥味但味道比較淡」、「我吃過最好吃的是黑鮪魚、鰤魚」、「Q彈的話鯛魚，鯛魚沒什麼味道，可是口感我很愛」、「基本上沒特別熟成的白肉魚都是偏Q，然後其中海鱺口感偏Q脆」、「可以試試看黑毛，之前去漁港點過口感很Q」。

也有內行分享，「烏賊、軟絲類的我習慣先汆燙一下，讓牠外熟內生，然後配上生辣椒醬油還滿好吃的，口感上會比生魚片來得好一些」、「推炙燒比目魚，搭配蔥花或海鹽吃起來很香」、「河豚也很Q彈，數量雖少但非常美味」、「寒帶大比目魚鰭邊肉大推」。

Costco

上一則

有夠像！媽媽手作饅頭 模仿壽司店菜單

延伸閱讀

萬聖節 嘗嘗和風味

萬聖節 嘗嘗和風味
飄香水餃 隆重新張

飄香水餃 隆重新張
日本大胃王正妹 嗑掉98盤壽司、16碗烏龍麵

日本大胃王正妹 嗑掉98盤壽司、16碗烏龍麵
下飯家常菜2道

下飯家常菜2道

熱門新聞

全球餐飲業在新冠疫情下皆發出哀鳴，日本燒肉店業績卻展現驚人的恢復速度。取自Yakinikukingu

日本燒肉店為何能在新冠疫情中屹立不搖？

2020-10-23 12:41
一位手作超強的媽媽將造型饅頭製作成壽司店菜單，由於模仿功力實在太強，讓人連聲讚嘆。擷自臉書

有夠像！媽媽手作饅頭 模仿壽司店菜單

2020-10-29 14:36
有人表示，蟋蟀仙貝十分酥脆，入口後有種玉米片的感覺。取自日本無印良品官網

蟋蟀仙貝救地球？高蛋白低排碳、味似蝦餅 推出就大賣

2020-10-26 11:22
網友分享泡麵湯的「豪華3吃法」，引人大讚。報系資料照

喝剩的泡麵湯怎辦？ 網友分享「豪華3吃法」 還可蒸蛋

2020-10-27 13:46
UltraViolet的用餐環境迷人。（圖：UltraViolet提供）

2021上海米其林指南揭曉 亞洲最神秘餐廳蟬聯3星

2020-10-23 03:54
簡易東坡肉

簡易東坡肉

2020-10-27 03:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費

手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費