哪種生魚片入口最清甜滑順？網友推薦：這種魚超Q彈

一名網友發問尋找無腥味且口感Ｑ彈順口的生魚片。示意圖／Ingimage

不少饕客喜歡品嘗生魚片，新鮮生魚片鮮甜而入口即化，有網友因不太敢吃生魚片，僅能接受腥味較少且入口滑順的肉質，讓他不禁好奇發問「口感Q彈的生魚片有哪些？」。

一名網友於網上發文表示，因本身不敢吃生魚片，有次意外接觸到Costco 大份綜合壽司中的比目魚壽司，肉質清甜且油脂香氣十足，從此令原PO念念不忘，但因為對海產腥味上的懼怕，原PO也舉例像是熟透的干貝就可以接受，但生干貝及蚌類等雖能接受口感，味覺上卻過不了關，便發問求助網友推薦肉質Q彈少腥味的生魚片，文章發布後引起網友熱烈回應。

有網友留言表示，「試試看烏賊類的生魚片」、「紅甘蠻常見，沒腥味但味道比較淡」、「我吃過最好吃的是黑鮪魚、鰤魚」、「Q彈的話鯛魚，鯛魚沒什麼味道，可是口感我很愛」、「基本上沒特別熟成的白肉魚都是偏Q，然後其中海鱺口感偏Q脆」、「可以試試看黑毛，之前去漁港點過口感很Q」。

也有內行分享，「烏賊、軟絲類的我習慣先汆燙一下，讓牠外熟內生，然後配上生辣椒醬油還滿好吃的，口感上會比生魚片來得好一些」、「推炙燒比目魚，搭配蔥花或海鹽吃起來很香」、「河豚也很Q彈，數量雖少但非常美味」、「寒帶大比目魚鰭邊肉大推」。