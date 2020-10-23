日本燒肉店為何能在新冠疫情中屹立不搖？

全球餐飲業在新冠疫情下皆發出哀鳴，日本燒肉店業績卻展現驚人的恢復速度。取自Yakinikukingu

在新冠肺炎疫情 嚴重打擊日本 餐飲業之際，日本的燒肉店卻仍舊生意興旺，一些連鎖店業績很快就恢復正常，甚至有的連鎖店還持續開設新店。為何燒肉店的表現能如此一枝獨秀？

每日新聞報導，日本連鎖燒肉店「燒肉King」母公司物語公司（Monogatari Corp.），今年4月暫時關閉全日本約220家連鎖餐廳，導致營收 比去年同期下滑73%。

但到了6月，燒肉King的營收卻比去年同期成長2.4%，7月更比一年前躍增10.3%，儘管日本7月確診新冠病毒的人數又再度增加。

不僅如此，這家餐廳在新冠疫情爆發前，最受歡迎的是2,980日圓吃到飽套餐，但現在3,980日圓的豪華版套餐，也變得很受饕客們歡迎。

物語公司發言人表示：「燒肉已變成家庭想要多花點錢，享受小確幸時的用餐選擇之一，因此需求升高。」該公司計劃在明年6月底前再新開22家分店。

知名連鎖餐廳和民（Watami）5月在東京新開的燒肉餐廳上村牧場，6月來的每月營收都達到約3,000萬日圓，遠超過目標的1,800萬日圓。一名該公司主管還掩不住驚訝地表示：「這個數字太不尋常。」

鑑於燒肉事業表現良好，和民已開始把一些招牌的居酒屋餐廳和其他事業，改變型態為燒肉餐廳。和民表示，這些餐廳也一樣有不錯的開始。

據日本餐飲服務協會，若以事業類型做分析，日本居酒屋餐廳8月營收大約只有去年同期的40%，燒肉店的營收卻已大約恢復到去年的85%。雖然訂位等營運機能的需求仍然偏低，但像和民這種服務許多家庭顧客的餐廳，業績已顯著恢復。

在今年7月和8月，調查日本民眾外食習慣的Hot Pepper Gourmet外食總研，在調查1,032名20至59歲的男女民眾想吃的外食後發現，第一名是拉麵，有48.4%的受調者回答這個選項，其次就是燒肉，獲得44.6%的受調者支持。

外食總研資深研究員稻垣昌宏表示：「（前兩名的）這兩種食品都很難在家裡重現。尤其是燒肉，配合不同肉種改變沾醬，以及要湊齊涼麵等副食，得花很多工夫。」「由於民眾在疫情期間已忍著出門度假很久，因此全家一起外出吃燒肉，已變成民眾最容易享受休閒時光的方式之一。」