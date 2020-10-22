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這4款格蘭傑「Caketail」讓甜點控一秒變酒咖

記者高婉珮／綜合報導
格蘭傑蛋糕故事（A Tale of Cake）雞尾酒，搭配Dominque Ansel 的層疊菠蘿蛋糕。（取材自格蘭傑官網）
格蘭傑蛋糕故事（A Tale of Cake）雞尾酒，搭配Dominque Ansel 的層疊菠蘿蛋糕。（取材自格蘭傑官網）

記者沒拼錯字，雞尾酒是「Cocktail」，但這次蘇格蘭威士忌格蘭傑為了全新無年份威士忌蛋糕故事（A Tale of Cake）上市，特別與法國甜點主廚Dominique Ansel攜手合作，針對格蘭傑旗下四大酒款——格蘭傑蛋糕故事（A Tale of Cake）、經典格蘭傑、格蘭傑拉桑塔（The Lasanta）與格蘭傑昆塔盧本（Quita Ruban），創作出專門搭配甜點的威士忌調酒「Caketail」，讓甜點控一秒變酒咖。

格蘭傑蛋糕故事威士忌，原本就是專門為了搭配蛋糕享用而誕生的威士忌。格蘭傑首席調酒師比爾．梁思敦（Dr. Bill Lumsden）博士乾脆一不做二不休，邀請到法國甜點主廚Dominique Ansel，針對格蘭傑旗下四大酒款一一設計專屬甜點與調酒，甜美浪漫直到最高點。

格蘭傑將蛋糕故事威士忌加入適量椰子水與菠蘿糖漿，再加上一滴苦艾酒，搭上 Dominque Ansel 的層疊菠蘿蛋糕，可謂完美絕配。

經典格蘭傑威士忌加入適量梨子汁、檸檬汁、香草糖漿與少量香檳，就成了調酒「經典格蘭傑鮮梨菲茲」，與冰糖燉西洋梨的搭配天衣無縫。

格蘭傑拉桑塔威士忌加入焦糖漿、全蛋、巧克力香精…等，成為口感綿密的綿密的霜降菲麗普，配上 Dominique 大廚的雪糕煙燻肉桂栗子威士忌阿法奇朵，能在味蕾上譜出躍動的美妙樂章。

格蘭傑昆塔盧本威士忌直接加入適量波特酒、金巴利與黑巧克力甜酒後，加入冰塊攪拌均勻，再搭上朱古力軟心果仁糖布朗尼，極致奢寵莫過於此。

格蘭傑昆塔盧本（Quita Ruban）可可調酒，搭配巧克力軟心果仁糖布朗尼。（...
格蘭傑昆塔盧本（Quita Ruban）可可調酒，搭配巧克力軟心果仁糖布朗尼。（取材自格蘭傑官網）

格蘭傑拉桑塔（The Lasanta）調製成霜降菲麗普，搭配Dominque A...
格蘭傑拉桑塔（The Lasanta）調製成霜降菲麗普，搭配Dominque Ansel的雪糕煙燻肉桂栗子威士忌阿法奇朵。（取材自格蘭傑官網）

經典格蘭傑調成鮮梨菲茲，搭配冰糖燉西洋梨。（取材自格蘭傑官網）
經典格蘭傑調成鮮梨菲茲，搭配冰糖燉西洋梨。（取材自格蘭傑官網）

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