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來碗湯 補養脾胃

文／喻碧芳、圖／日日幸福出版社提供
喻碧芳上菜
喻碧芳上菜

喻碧芳上菜

經營「東雅小廚」20多年，南來北往尋訪台灣好食材，堅持推動產地到餐桌間的綠食行動。研發菜色集有機、蔬食、低溫、低醣、無麩質、手路料理，帶動大家對「吃」的重視，重新喚醒「食」的感動，並榮獲「台灣綠色餐飲」首屆2023年度「GDG年度大使(北區)」。

現任東雅小廚餐廳執行總監、歷屆台灣美食展（原台北中華美食展）召集人、實踐大學推廣部低溫烹調講師、台灣新起點健康促進協會顧問等。

著作包括「食物溫度決定癒病力」、「食蔬好日子」、「原味料理全圖解」、「去濕養身食養薑料理」、「食樂」。

粵式米湯葷素兩吃
粵式米湯葷素兩吃
粵式米湯葷素兩吃
粵式米湯葷素兩吃
粵式米湯葷素兩吃
粵式米湯葷素兩吃
粵式米湯葷素兩吃
粵式米湯葷素兩吃

【粵式米湯葷素兩吃】

現代女性飲食喜冰冷且三餐不定時，脾胃常處於寒涼、功能低下的狀態；而「脾」是代謝水濕重要的「馬達」，養好「脾之氣」，便是去水濕的第一步！溫熱的米湯可以補養脾胃之氣，最佳食用時間是早上7點至9點。

傳家指數  ○○○○○

料理時間　70分鐘(米穀材料先泡水1小時)

難易程度　★★★

適合階段  青春期、成年期、妊娠期、更年期

材料A：小米100g、白米50g、薏仁50g、水3500cc

材料B：高麗菜20g、金針菇15g、香菇2朵、豆皮2塊、芹菜10g、紅蘿蔔30g、海鹽2小匙、胡椒粉1小匙、亞麻仁籽10g

材料C：高麗菜30g、番茄2顆、美白菇20g、黑木耳20g、豆皮1塊、龍虎斑魚片300g、海鹽2小匙、胡椒粉1小匙

做法：

1.將材料A泡水約1小時，放入深鍋煮滾，轉微火(維持微滾冒小泡泡)煮約1小時，煮成濃稠的粥，放涼備用。

2.做法1放入調理機內，高速攪打成綿細的米湯。

3.做法2以濾網慢慢過濾，留下米湯即為細緻「米湯湯底」備用。

4.濾出的米湯湯底以夾鍊袋分裝成一袋袋，冷凍保存，使用時再取出非常方便。

5.材料B的高麗菜洗淨後切成丁；金針菇切去尾端後切小段；香菇切丁；芹菜(可留嫩葉)切末。

6.材料B的紅蘿蔔去皮後切丁；亞麻仁籽以研磨器磨成粉屑狀備用。

7.將做法3的米湯湯底放入小砂鍋中，放入材料B(亞麻仁籽粉除外)煮至滾。

8.材料C的高麗菜洗淨之後，用手撕成一片一片備用。

9.材料C的黑木耳與番茄(底部劃十字)分別入滾水汆燙後，黑木耳切片，番茄撈起剝去皮後切片備用。

10.將材料C的美白菇以乾淨布拭淨後剝成小株，豆皮切塊備用。

11.做法7熄火後端上桌，撒上做法6的亞麻仁籽粉，即為「素米湯」。

12.將做法3的米湯湯底放入小砂鍋中，放入材料C(龍虎斑除外)煮至滾，同時以「涮火鍋肉」的方式一片片涮龍虎斑魚片搭配食用，即為「葷米湯」。

喻姐說：米湯加了青蔬食材，兼顧均衡營養；葷食者，除使用蛋白質含量高、低脂的龍虎斑魚片外，也可以用其他魚片像鱸魚、海鱺魚來替代，加上青蔬，可說是全營養的一餐。做法11的亞麻仁籽粉，需等米湯稍涼一些再撒上，以免破壞營養。

【野菜薑泥蛋花湯】

快要感冒的時候，趕快喝一碗熱呼呼的野菜薑泥蛋花湯，讓薑泥、雞蛋和活力菜幫助妳恢復身體的活力！

傳家指數  ○○○

料理時間　15分鐘

難易程度　★★

適合階段  青春期、成年期、妊娠期、更年期

材料：活力菜1/2把、中薑30g、蔥1支、苦茶油1小匙、水500cc、番茄1/2個、綠豆芽20g、豆腐1/2盒、雞蛋1顆

調味料：芝麻油少許、白胡椒粉少許

做法：

1.摘取活力菜嫩葉，洗淨後瀝乾水分備用。

2.中薑用研磨器磨出薑泥，取1大匙備用，蔥洗淨切蔥花備用。

3.取一湯鍋倒入苦茶油，加入薑泥及蔥花略炒，續入水500cc續煮2分鐘。

4.番茄切片，綠豆芽洗淨瀝乾，豆腐切條，一起放入做法3中續煮。

5.雞蛋打成蛋液倒入做法4湯中，煮成蛋花。

6.將活力菜嫩葉，放入做法5中煮至滾，熄火，灑上一點芝麻油、白胡椒粉提味即成。

喻姐說：活力菜，是我在陽明山上小農處採買的一種野菜，好山、好水、好環境孕育的蔬菜，自然生命力十足！

野菜薑泥蛋花湯
野菜薑泥蛋花湯

野菜薑泥蛋花湯備料
野菜薑泥蛋花湯備料

野菜薑泥蛋花湯
野菜薑泥蛋花湯

雞蛋 低溫 小米

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