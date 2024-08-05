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幸福小點 甜到心坎去

文／喻碧芳、圖／日日幸福出版社提供
喻碧芳
喻碧芳

喻碧芳上菜

經營「東雅小廚」20多年，南來北往尋訪台灣好食材，堅持推動產地到餐桌間的綠食行動。研發菜色集有機、蔬食、低溫、低醣、無麩質、手路料理，帶動大家對「吃」的重視，重新喚醒「食」的感動，並榮獲「台灣綠色餐飲」首屆2023年度「GDG年度大使(北區)」。

現任東雅小廚餐廳執行總監、歷屆台灣美食展（原台北中華美食展）召集人、實踐大學推廣部低溫烹調講師、台灣新起點健康促進協會顧問等。

著作包括「食物溫度決定癒病力」、「食蔬好日子」、「原味料理全圖解」、「去濕養身食養薑料理」、「食樂」。

山藥紅豆糕

高蛋白低脂的山藥，能預防心血管脂肪沉積，並且幫助腸胃消化吸收；拿來做成不煎不炸的健康點心，搭配茶飲，就是下午茶的亮點！

傳家指數  ○○○

料理時間　45分鐘

難易程度　★★★

適合階段  青春期、成年期、妊娠期、更年期

材料：山藥70g、白醋1/2大匙、糯米粉45g、二砂糖100g、水20g、抹茶粉1/2小匙、蜜紅豆100g

調味料：二砂糖100g

做法：

將山藥外皮削去，放入加了白醋的水裡泡一下。

2. 做法1取出，放入研磨砵中，以研磨杵磨成泥狀。

3. 做法2移至調理盆，加入糯米粉拌勻。

4. 將二砂糖和水20g，分成數次慢慢加入做法3中拌勻，分成兩等份。

5. 做法4一等份山藥先倒入方型烤模並抹平，移至蒸籠以大火蒸約10分鐘取出。

6. 另一等份山藥泥，加入抹茶粉，拌勻備用。

7. 做法5蒸好的山藥糕，加入蜜紅豆鋪平，再蒸5分鐘。)

8. 做法7倒入做法6拌勻的抹茶山藥泥並抹平，續入蒸籠蒸10分鐘，取出待涼，切片即可享食。

喻姐說：削皮的山藥容易因為氧化而變黑，可放入醋水或冰水裡防止變色；做法5及做法8除了放蒸籠蒸製，也可入電鍋外鍋加1杯水蒸製，蒸的時候上層可架一雙筷子並加蓋，防止水蒸氣滴下來影響成果。

山藥紅豆糕步驟1
山藥紅豆糕步驟1
山藥紅豆糕步驟2
山藥紅豆糕步驟2
山藥紅豆糕步驟3
山藥紅豆糕步驟3
山藥紅豆糕步驟4
山藥紅豆糕步驟4
山藥紅豆糕
山藥紅豆糕

紅藜薏仁百合粥

本道甜湯十分適合新婚女性食用，蓮子和百合象徵「百年好合」寓意，搭配紅藜、薏仁等目前最夯的保健去濕食材，品嘗之後，幸福滿溢！

傳家指數  ○○○○

料理時間　35分鐘(薏仁需泡水)

食譜份量  3人份

難易程度　★★

適合階段  青春期、成年期、妊娠期、更年期

材料：薏仁20g、紅藜10g、圓糯米25g、乾蓮子20g、新鮮百合1球、紅棗6顆、枸杞7〜8顆、桂圓乾適量

調味料：黑糖適量

做法：

1.取一小鍋放入薏仁，注水，用鹽搓洗乾淨，再加水淹過薏仁浸泡一個晚上。

2.紅藜沖洗乾淨；將薏仁、圓糯米、紅藜分別放入電鍋中，外鍋加1杯水蒸熟，薏仁、紅藜分別以濾網瀝掉水分。

3.乾蓮子加水淹過，放入電鍋蒸熟；新鮮百合，用手一片片剝下來，泡水備用。

4.紅棗、枸杞用水沖淨；將做法2煮成粥的圓糯米，加紅棗、枸杞燜煮10分鐘，續入百合、桂圓乾煮5分鐘。

5.做法4加入蒸熟薏仁、紅藜即成，食用時可加依個人喜好加入黑糖調整甜度。

喻姐說：多年前最早在《食蔬好日子》書中介紹台東拉勞蘭部落的「台灣紅藜」後，富含蛋白質和維生素的紅藜，已成為「營養食材」的珍寶，每天若能適量加入菜餚中，多多補充能量食物！

紅藜薏仁百合粥步驟1
紅藜薏仁百合粥步驟1
紅藜薏仁百合粥步驟2
紅藜薏仁百合粥步驟2

紅藜薏仁百合粥步驟3
紅藜薏仁百合粥步驟3
紅藜薏仁百合粥步驟4
紅藜薏仁百合粥步驟4
紅藜薏仁百合粥
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低溫 食譜

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