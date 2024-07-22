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竹薑入菜 絲瓜變濃湯

文／喻碧芳 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供

竹薑豆皮炒時蔬

這是一道我很喜歡的蔬食料理，尤其竹薑油香氣濃郁，炒製菜肴更為加分。另外，很多人說杏鮑菇不好料理，很難吃出恰到好處的口感；我覺得要用手撕，這樣口感更佳，雖然處理起來會較花時間，但為了美味是值得的，這是我常做的一道簡便料理，分享給大家。

材料

杏鮑菇2條、有機生豆皮2片（約75g）、苦茶油1大匙、胡蘿蔔1/2 條、黑木耳20g、西芹2 支、竹薑油3大匙

調味料

香菇粉少許、壺底油少許

特別說明：

1.杏鮑菇富含蛋白質、維生素、礦物質，可提供人體所需營養；含高纖及寡糖，能幫助排便、健胃整腸；含多醣體，能防癌、抑制腫瘤生長；含維生素B群，增強代謝能力。

2.有機生豆皮是從製作豆漿時表面拉起的蛋白質凝結物，選用採用非基改黃豆製成的豆製品，適合蒸、煮、炒、炸等各式料理。須注意冷凍的豆皮解凍之後應立即料理，不可以再回凍庫冷凍以免變質。

做法：

1、杏鮑菇以乾淨溼布擦去髒污灰塵後， 將其對剖，用手撕成一條一條的細條狀。

2、取一平底鍋，將有機生豆皮用苦茶油小火煎至兩面金黃色，取出切成細條狀備用。

3、胡蘿蔔洗淨削皮後切成細絲；新鮮黑木耳洗淨切絲；西芹撕去硬筋後，切細條。將上述食材和做法1 的杏鮑菇條，放入做法2 原鍋內拌炒。

4、「做法3」加入竹薑油，以及「做法2」的有機豆皮條與調味料，一同拌炒均勻即可起鍋。

佐菜竹薑油

一直覺得薑油是做菜時不可或缺的調味聖品。尤其是竹薑油，香氣比一般用中薑製成的還要濃郁。平時冰箱裡常備著竹薑油，拌飯、拌麵、炒菜、提味，回到家就能簡簡單單、快速品嘗到美味。

材料

竹薑150g、苦茶油500cc

調味料

香菇粉1小匙、壺底油1小匙

做法：

1、竹薑用小刷子把縫隙處泥土、灰塵刷除，接著沖洗乾淨，用乾淨棉布拭乾水分，切成0.5 公分薄片狀。

2、取一小湯鍋，將竹薑片放進鍋中，倒入苦茶油200cc，以中火煸炒將水分蒸發掉。

3、再加入苦茶油300cc，開中火將竹薑片續煸炒至滾，並冒出細泡。

4、觀察鍋中的竹薑片，至呈現金黃色而且變得乾煸為止。

6、再倒入香菇粉、壺底油，轉小火拌炒至香味溢出，熄火。放涼後，裝入已消毒殺菌過的乾燥瓶，栓緊瓶蓋放冰箱保存，即可常備使用。

堅果絲瓜濃湯

夏季正是品嘗淺綠色堅果絲瓜濃湯的好時節。這道湯品以味道濃郁富含油脂的腰果取代奶油，非常健康，就算放涼，當冷湯喝也很適合。

材料：

絲瓜1 條（450g）、竹薑15g、玄米油2 大匙、腰果50g、素高湯350cc

調味料：

海鹽1/4 小匙、白胡椒粉適量

做法：

1、絲瓜洗淨切除蒂頭，輕輕刨皮，不要反覆刨，盡量保留綠色部分，才能吃到完整營養的植化素。

2、將絲瓜切成4長條，取出心再切塊；竹薑洗淨後，先切薄片，再切成細絲；腰果泡冷水2小時。

3、取一平底鍋，倒入玄米油，放竹薑絲、絲瓜心，以中小火先爆香，接著倒入其餘絲瓜肉、腰果略拌炒。

4、將做法3 所有材料倒入食物調理機，加入素高湯打成濃湯。

5、再把濃湯倒入鍋中以中火煮滾，在鍋邊起泡之前必須熄火，依口味喜好酌加海鹽、胡椒粉調味即可。

喻碧芳上菜

經營「東雅小廚」20多年，南來北往尋訪台灣好食材，堅持推動產地到餐桌間的綠食行動。研發菜色集有機、蔬食、低溫、低醣、無麩質、手路料理，帶動大家對「吃」的重視，重新喚醒「食」的感動，並榮獲「台灣綠色餐飲」首屆2023年度「GDG年度大使(北區)」。

現任東雅小廚餐廳執行總監、歷屆台灣美食展（原台北中華美食展）召集人、實踐大學推廣部低溫烹調講師、台灣新起點健康促進協會顧問等。

著作包括「食物溫度決定癒病力-三采文化」、「食蔬好日子-台視文化」、「原味料理全圖解-幸福文化」、「去濕養身食養薑料理-日日幸福」、「食樂-日日幸福」。

竹薑豆皮炒時蔬(做法3)。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬(做法3)。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬(做法2)。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬(做法2)。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯。 圖／日日幸福出版社提供
佐菜竹薑油。 圖／日日幸福出版社提供
佐菜竹薑油。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬(做法4)。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬(做法4)。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供
堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬(做法1)。 圖／日日幸福出版社提供
竹薑豆皮炒時蔬(做法1)。 圖／日日幸福出版社提供

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