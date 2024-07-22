竹薑入菜 絲瓜變濃湯

堅果絲瓜濃湯做法。 圖／日日幸福出版社提供

竹薑豆皮炒時蔬

這是一道我很喜歡的蔬食料理，尤其竹薑油香氣濃郁，炒製菜肴更為加分。另外，很多人說杏鮑菇不好料理，很難吃出恰到好處的口感；我覺得要用手撕，這樣口感更佳，雖然處理起來會較花時間，但為了美味是值得的，這是我常做的一道簡便料理，分享給大家。

材料

杏鮑菇2條、有機生豆皮2片（約75g）、苦茶油1大匙、胡蘿蔔1/2 條、黑木耳20g、西芹2 支、竹薑油3大匙

調味料

香菇粉少許、壺底油少許

特別說明：

1.杏鮑菇富含蛋白質、維生素、礦物質，可提供人體所需營養；含高纖及寡糖，能幫助排便、健胃整腸；含多醣體，能防癌、抑制腫瘤 生長；含維生素B群，增強代謝能力。

2.有機生豆皮是從製作豆漿時表面拉起的蛋白質凝結物，選用採用非基改黃豆製成的豆製品，適合蒸、煮、炒、炸等各式料理。須注意冷凍的豆皮解凍之後應立即料理，不可以再回凍庫冷凍以免變質。

做法：

1、杏鮑菇以乾淨溼布擦去髒污灰塵後， 將其對剖，用手撕成一條一條的細條狀。

2、取一平底鍋，將有機生豆皮用苦茶油小火煎至兩面金黃色，取出切成細條狀備用。

3、胡蘿蔔洗淨削皮後切成細絲；新鮮黑木耳洗淨切絲；西芹撕去硬筋後，切細條。將上述食材和做法1 的杏鮑菇條，放入做法2 原鍋內拌炒。

4、「做法3」加入竹薑油，以及「做法2」的有機豆皮條與調味料，一同拌炒均勻即可起鍋。

佐菜竹薑油

一直覺得薑油是做菜時不可或缺的調味聖品。尤其是竹薑油，香氣比一般用中薑製成的還要濃郁。平時冰箱裡常備著竹薑油，拌飯、拌麵、炒菜、提味，回到家就能簡簡單單、快速品嘗到美味。

材料

竹薑150g、苦茶油500cc

調味料

香菇粉1小匙、壺底油1小匙

做法：

1、竹薑用小刷子把縫隙處泥土、灰塵刷除，接著沖洗乾淨，用乾淨棉布拭乾水分，切成0.5 公分薄片狀。

2、取一小湯鍋，將竹薑片放進鍋中，倒入苦茶油200cc，以中火煸炒將水分蒸發掉。

3、再加入苦茶油300cc，開中火將竹薑片續煸炒至滾，並冒出細泡。

4、觀察鍋中的竹薑片，至呈現金黃色而且變得乾煸為止。

6、再倒入香菇粉、壺底油，轉小火拌炒至香味溢出，熄火。放涼後，裝入已消毒殺菌過的乾燥瓶，栓緊瓶蓋放冰箱保存，即可常備使用。

堅果絲瓜濃湯

夏季正是品嘗淺綠色堅果絲瓜濃湯的好時節。這道湯品以味道濃郁富含油脂的腰果取代奶油，非常健康，就算放涼，當冷湯喝也很適合。

材料：

絲瓜1 條（450g）、竹薑15g、玄米油2 大匙、腰果50g、素高湯350cc

調味料：

海鹽1/4 小匙、白胡椒粉適量

做法：

1、絲瓜洗淨切除蒂頭，輕輕刨皮，不要反覆刨，盡量保留綠色部分，才能吃到完整營養的植化素。

2、將絲瓜切成4長條，取出心再切塊；竹薑洗淨後，先切薄片，再切成細絲；腰果泡冷水2小時。

3、取一平底鍋，倒入玄米油，放竹薑絲、絲瓜心，以中小火先爆香，接著倒入其餘絲瓜肉、腰果略拌炒。

4、將做法3 所有材料倒入食物調理機，加入素高湯打成濃湯。

5、再把濃湯倒入鍋中以中火煮滾，在鍋邊起泡之前必須熄火，依口味喜好酌加海鹽、胡椒粉調味即可。

喻碧芳上菜

經營「東雅小廚」20多年，南來北往尋訪台灣好食材，堅持推動產地到餐桌間的綠食行動。研發菜色集有機、蔬食、低溫 、低醣、無麩質、手路料理，帶動大家對「吃」的重視，重新喚醒「食」的感動，並榮獲「台灣綠色餐飲」首屆2023年度「GDG年度大使(北區)」。

現任東雅小廚餐廳執行總監、歷屆台灣美食展（原台北中華美食展）召集人、實踐大學推廣部低溫烹調講師、台灣新起點健康促進協會顧問等。