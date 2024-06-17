素奶油玉米炒旦。

素奶油玉米炒旦

素食者常藉豆類補充蛋白質，而豆包是常見且老少咸宜的食材之一，又能變化出不同的美味佳餚，「禪居食堂」端出極具創意巧思的「素奶油玉米炒旦」，不僅作法簡單、不費時，煮到軟爛的豆包融合奶香味，一出菜就讓人食指大動。

黃豆加水浸泡，再經過研磨、過濾後加熱製成的豆漿，將它放涼後，表面會凝結一層凝固的蛋白質，此層蛋白質薄膜乾燥後水分會流失，變成細薄軟韌的薄片，此即所謂的豆皮，再將豆皮折疊即成豆包。

豆包濃縮各種營養素，比豆腐、豆漿更加營養，位居「豆腐界」蛋白質含量之冠，還有鐵、鈣、鋅等人體所需的18種微量元素。

豆包所含的鐵、鋅和維生素B1在所有豆製品中含量最高，鋅有助於預防改善骨質疏鬆症，是維持骨質的重要關鍵，可幫助細胞利用鈣質來製造骨骼，達到預防改善骨質疏鬆症的效果，此外還含有大量卵磷脂，能防止血管硬化、改善血管疾病及保護心臟等功效。

食材

奶油 2大匙

玉米罐頭 1/2罐

嫩豆包 1/2斤

鹽 2小匙

奶粉 半杯（也可使用鮮奶）

作法

1、熱鍋放入奶油，融化後加入一碗水，將嫩豆包撕開放入鍋中，開小火將豆包煮軟。

2、鍋中放入2小匙鹽調味，再倒入玉米粒，之後再用熱水將奶粉沖開，並倒進鍋中，等水分稍微收乾即可起鍋。

粉蒸豆包娃娃菜

白菜家族之一的娃娃菜，口感極為清脆細嫩，「禪居食堂」利用冬粉、豆包和金針菇等食材，端出創意料理「粉蒸豆包娃娃菜」，一次讓你補充澱粉、蛋白質和蔬菜等的營養素，嘗起來鮮甜美味。

娃娃菜屬於十字花科，是一種袖珍型小株白菜，從日韓引進，近幾年受到青睞，開始進行專門培育。

娃娃菜的菜葉偏黃，吃起來口感爽滑，纖維比大白菜鮮嫩、柔軟一些，不僅容易咀嚼，味道也更甜，營養成分含有膳食纖維、維生素A、維他命C、鈣以及鐵等，其中膳食纖維含量最高，胡蘿蔔素、葉酸含量也極為突出，其他維生素、微量元素成分也稍高於同屬十字花科的大白菜和小白菜。

娃娃菜上長黑點通常是因為受到了真菌或細菌的侵襲，這些致病微生物會分泌出一種叫做黑色素的物質，從而導致區域性組織呈現黑色。食用含有黑色素的食品可能會引起噁心、嘔吐等胃腸道不適症狀，嚴重時甚至可能導致食物中毒。

因此為了身體健康考慮，不宜食用長有黑點的娃娃菜。

食材

娃娃菜 1/2包

豆包 2片

冬粉 2結

金針菇 1包

薑 1小塊

辣椒 1根

鹽 2小匙

油 1小匙

醬油 2小匙

胡椒粉 1小匙

花椒 2小匙

作法

1、將娃娃菜、金針菇和豆包洗淨；冬粉用水泡軟。

2、冬粉泡軟後瀝乾放在鋪在盤子上；金針菇切掉蒂頭並切對半，將它一小搓一小搓撕開放在冬粉上面；豆包切絲後對半切開，排放在金針菇上，娃娃菜切開放最上面。

3、薑、辣椒切末，醬油、油、鹽、胡椒粉、花椒拌勻淋在盤子的最上方。

4、將粉蒸豆包娃娃菜放入電鍋，外鍋加1杯半的水，電鍋跳起即可上桌享用。

創意漩渦白菜

大白菜營養價值非常豐富，加上嫩脆的口感讓它受到大人小孩的喜愛，「禪居食堂」利用它及其他富含蛋白質的食材，端出極具特色的「創意漩渦白菜」。

大白菜是美國癌症 醫學會推廣的30種抗癌蔬果之一，與花椰菜、甘藍、高麗菜等為姐妹菜，所含的成分相近。

大白菜屬十字花科蔬菜，富含維生素A、C與B群、胡蘿蔔素、礦物質鋅、鈣與磷，還有微量元素鈷與鎳、葉黃素與吲哚等，能抗氧化，降低癌症發生風險，硫化合物中的異硫氰酸鹽與蘿蔔硫素，可增加肝臟解毒酵素的能力，降低DNA 受損，還可抑制早期癌細胞 病變。

礦物質鈣與磷可使牙齒、骨骼、神經、肌肉與血液等維持正常活力；微量的奎寧則能抗凝血，保護心血管。

大白菜的熱量低、可增加飽足感，還具清腸胃、解毒，緩解口乾舌燥、喉嚨發炎等功能。

世界上可食用的菇類估計有2000多種，從生物學的觀點來看，菇類其實是屬於「真菌」，但從營養學的面向來看，菇類大多熱量低，所含的營養素比例高，以及能夠提供豐富的維生素、礦物質、膳食纖維等特性，其實都跟蔬菜十分相似，因此有「蔬菜牛排」的稱號。

菇類是蛋白質含量較高的蔬菜，且胺基酸種類豐富，還有多種人體無法自行合成、必須透過食物攝取而得的「必需胺基酸」。

食材

大白菜 1顆

素火腿 1/2條

豆包 1斤

鴻喜菇 1盒

美白菇 1盒

薑 1小塊

油 少許

鹽 適量

胡椒粉 少許

作法

1、大白菜洗淨切去蒂頭，並撥成一片一片；鴻喜菇、美白菇切去蒂頭；素火腿切成長條薄片；薑切片。

2、在每片大白菜上依序放上火腿片、豆包（要攤開），並依此順序排至一定厚度，將它平均切成3-4等分後，放入電鍋內鍋中。