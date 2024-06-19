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連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

料理動手做／鹹甜都好 就愛喝湯

轉載自人間福報

蓮藕花生湯

「禪居食堂」用電子鍋燉出「蓮藕花生湯」，蓮藕吃起來綿密，湯頭相當清爽，有助消炎化淤、清熱解燥。

蓮藕是消暑聖品，除了擁有微甜與爽脆的口感之外，營養價值也非常高，含有澱粉、蛋白質、維生素B、維生素C、膳食纖維、鈣、磷、鐵、丹寧酸等，適合各年齡層的人做為滋補之用，是很好的食療養生聖品。

蓮藕含有「單寧」的成分，可以抑制喉嚨發炎，因此自古以來就被當作止咳良方；富有能抗氧化的維他命C，此外食物纖維含量也極高，可以通便整腸。

花生被古人稱為「長生果」，富含蛋白質、維生素B群、膳食纖維、鈣質、植物固醇、蛋白質和不飽和脂肪酸等成分，對人的健康十分有益，是價廉易得的保健佳品。

但花生在營養分類上隸屬於「油脂與堅果種子類」，脂質含量超過7成，亦即花生富含油脂，因此熱量也相對較高，吃的量也要控制。

食材

蓮藕2斤

花生1碗

乾香菇6朵

薑1小塊

鹽3小匙

作法

1、蓮藕洗淨去皮滾刀切適口大小；花生洗淨；香菇洗淨對切成2-3塊；薑洗淨切片。

2、將全部食材放入電子鍋中，加3小匙鹽，將水加到滿水位後，蓋鍋蓋、按煮湯鍵，待跳起後即可享用了。

紅豆年糕湯

紅豆是營養價值高，且容易取得、料理方法多樣的好食物，不論是拿來煮粥、燉湯或做成甜點都很可口美味。

紅豆的膳食纖維和蛋白質含量高，根據食藥署食品營養成分資料庫資料顯示，膳食纖維是糙米的5倍，白米的26倍；蛋白質是糙米2倍，還富含維生素B、C、E、鉀、鎂、鐵、鋅等營養素。

吃紅豆有助於降低心血管疾病、增加肌肉質量、幫助消化，以及維護骨骼健康，但吃太多容易脹氣，加上紅豆有利尿功效，故腸胃不適、頻尿的人不宜多吃。

由於紅豆的色澤，加上含有鐵質，因此有「多喝紅豆湯補鐵，才會有好氣色」的廣告說詞。但是根據衛福部食藥署說明，「鐵」是人體必需的微量營養素，像是深綠色蔬菜、堅果等食材都富含鐵質，若長期有貧血狀況，應該就醫治療，不要勿信偏方或謠言。

食材

紅豆 1量米杯

水 6～8杯

日式年糕 4~6塊

蔗糖 適量

作法

1、紅豆洗淨浸泡約30分鐘後，直接放入電子鍋中，並加入6~8杯水。

2、按煮湯鍵，等跳起後加入糖，並將日式年糕切小塊放入燜煮5分鐘即可享用。

羅漢菜湯

「羅漢菜湯」，它是佛門的經典名菜，不僅食材豐富、滋味鮮美，讓人不禁一口接一口。

羅漢菜湯是佛門素菜中的經典料理，通常只在戒會時才品嘗得到，佛光山叢林學院臉書曾分享，佛光山開山祖師星雲大師最擅長烹煮羅漢菜湯，並把這種味道傳承下來，成為佛門的經典名菜。

羅漢菜湯以皇帝豆、芋頭、大白菜、百頁豆腐等食材熬煮而成，味道濃稠、入口即化，體現佛門獨有傳統的菜根香。

皇帝豆名稱的由來，有一說是因為它豆粒大，風味又是豆類之冠而得名，嘗起來性平、味甘，食療上可以除溼、消水腫，還能健脾胃、調整腸胃消化功能及補血。

皇帝豆除了纖維質、蛋白質高，磷、鉀、鐵含量豐富，也是它的一大特色。對於素食者而言，皇帝豆是很好的蛋白質及鐵質來源，能預防貧血；鉀則有助骨骼發展和新陳代謝，但腎臟病患食用需要節制，因為皇帝豆算中普林食物，處於急性發病期的痛風患者要避免食用。

擁有綿密口感的芋頭，含有豐富的澱粉質、蛋白質、糖、維生素A、B1、B2、C、礦物質和皂素，其膳食纖維含量極多，與許多蔬菜纖維含量相當，因此又被稱為澱粉中的蔬菜。

食材

大白菜適量

玉米1支

芋頭4塊

油豆腐1碗

紅蘿蔔小段

生香菇3朵

金針菇1包

杏鮑菇2根

番茄4顆

素羊1/2碗

皇帝豆1碗

薑1小塊

鹽 少許

油 適量

作法

1、玉米洗淨切塊；芋頭去皮切塊；紅蘿蔔、杏鮑菇切滾刀；番茄、生香菇洗淨切塊；金針菇將蒂頭切除，撕一小搓；大白菜切小塊；薑切薄片。

2、起油鍋，放薑、素羊、紅蘿蔔、杏鮑菇、芋頭煸香，煎香後直接放入電鍋內鍋，之後再放入其餘食材。

3、外鍋倒入2杯水，內鍋加水至8分滿，加入適量的鹽調味，蓋上鍋蓋，切下開關，等跳起來就可以享用了。

星雲大師 心血管疾病 臉書

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