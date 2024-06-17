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料理動手做／這些創意菜 好看又好吃

轉載自人間福報

山藥百合佐洛神花

賞心悅目的花朵可以觀賞又入菜，「禪居食堂」端出開胃菜「山藥百合佐洛神花」，餐點不僅好看、好吃，且還有許多養生功效，山藥有助顧胃、降三高，百合有潤肺止咳的功效，洛神花則有助身體抗發炎、降血脂，是食療保健的好選擇。

百合在中醫觀點是食療、藥用兼具的好食材，而以百合治病已有2000多年的歷史，早在「神農本草經」、「本草綱目拾遺」裡就曾記載。

百合含有蛋白質、脂肪、碳水化合物，以及鈣、磷、鐵等礦物質，有報告顯示它的維生素B2含量不少，可以預防口角炎。

另外，百合還有潤肺止咳、清心安神的功效，可以用來保養呼吸系統，治療肺熱型的咳嗽、肺癆咳血等。

洛神花被喻為「植物界紅寶石」，富含維生素A、B、C、鎂、鐵、鈣等多種營養成分，且含有豐富的花青素、兒茶酸、類黃酮素等抗氧化成分，可幫助身體抗發炎，也是眼睛保健的重要成分之一，且有助於促進體內膽固醇代謝，達到降血脂、改善三酸甘油酯的作用。

山藥富含蛋白質、膳食纖維、維生素B群等營養成分，更是高鉀食材，尤其特別含有「麩胺酸」及「薯皂苷」成分，具有顧胃、降三高、助消化、提升免疫力、抗老化、減肥等功效。

食材

山藥1包

新鮮百合1/2顆

糖釀洛神花

薄荷

作法

1、山藥去皮洗淨切長條狀放入水中浸泡，百合剝開洗淨備用。

2、煮一鍋水，將百合燙熟撈起；山藥煮一下就可取出濾乾水分。

3、備好器皿依序擺入山藥、百合、洛神花，最後淋上糖釀洛神花湯汁，再以薄荷裝飾就可以上桌了。

素味彩椒盅

不同顏色的彩椒有著不同的營養素，是相當優質的天然蔬菜，利用紅椒、黃椒和青椒端出色香味俱全的「素味彩椒盅」。

青椒是許多挑食民眾討厭的食物之一，只要花點小巧思，就能讓它富含變化，增加食欲。不同顏色的彩椒有著不同的營養素，是相當優質的天然蔬菜，尤其維生素C、維生素A含量高，有助預防癌症、心臟病、關節炎和氣喘等疾病。

彩椒在尚未成熟前皆為綠色，顏色則反映成熟度的不同，但不一樣的成熟度，就有營養素含量不同的差別，譬如青椒可排毒抗貧血、紅椒具有較高的抗老化效果等。青椒含有豐富的葉綠素，可以整頓腸道，促進體內老廢物的排泄，對改善便祕以及體內排毒非常有幫助。另外葉綠素中含有的有機鍺，有幫助酵素作用以及促進血液循環至末梢神經的功用，可有效改善貧血。

青椒成熟後就會變成紅椒，其中的葉綠素轉化成為辣椒紅素，因此才會呈現赤紅色。辣椒紅素擁有比胡蘿蔔素更好的抗氧化效果；維生素C和維生素E含量也比青椒高。黃椒富含類黃酮成分，增加血管的彈性，還有利尿、消水腫等功效，是體重控制的減肥良方。

挑選與保存

選購時以果形端正、皮薄肉厚、果面平滑、鮮豔有光澤、無水傷、腐爛、蟲害為佳，通常嫩果為青綠色，成熟後呈紅色。

彩椒買回家後，可用報紙或有孔的塑膠袋包裝好，放在冰箱冷藏庫，可保存一周。蒂部下凹區，易沉積塵土及農藥，擦淨即可，或在去籽時，將蒂部切除。

食材

馬鈴薯1顆

彩椒3顆（紅、黃、綠各一顆）

板豆腐1塊

金針菇1/2包

蓮藕粉1/2碗

薑末適量

鹽2小匙

醬油3大匙

白胡椒粉1小匙

作法

1.板豆腐壓成泥，金針菇切末，馬鈴薯切小丁狀備用，薑去皮切末，裝在一大碗裡。

2.彩椒洗淨切成約1.5公分厚圈狀，去頭尾及籽備用。頭尾部分可以切小丁，放入步驟1的大碗中。

3.將處理好的1大碗餡料，加入鹽、胡椒粉、醬油、蓮藕粉，攪拌均勻。

4.餡料攪拌均勻後，將它鑲入切好的彩椒中。

5.熱鍋加少許油，以小火煎至二面略呈焦黃，即可上桌。

時蔬如意捲

高麗菜是相當容易取得的食材，且料理方式多元，受到不少人喜愛。利用高麗菜與多樣蔬果，料理不過度調味的「時蔬如意捲」，不但可以吃到食材本身的鮮甜，也能吃得更健康。

高麗菜，富含維生素和膳食纖維等多種營養素，營養價值相當高。《本草綱目》也記載，高麗菜「可益腎補髓、利五臟六腑、腎主骨、利關節；能明耳目、益心力、壯筋骨。」

高麗菜富含硫、維生素C，具有幫助排毒的特性，可以淨化血液中的毒素，像是自由基、尿酸；高麗菜含有鈣、維生素 D、鎂和鉀，這些營養素有預防骨質疏鬆和保護骨骼的功效。

選購與保存

購買高麗菜時，選擇球體略蓬鬆、葉片鮮翠細嫩、無乾萎情形者較佳，外層葉片如果已經開始出現裂開的跡象，可能已經過熟，吃起來口感比較不脆，營養與水分已流失。保存時最好用上面有透氣孔的透明塑膠袋，效果比保鮮膜或紙張來得好。

食材

高麗菜葉12片

小黃瓜2條

蘋果1顆

紅蘿蔔1條

柳橙2顆

紫蘇適量

醬料（美乃滋、檸檬汁、檸檬皮、柳橙皮細末拌勻）

作法

1.高麗菜洗淨以熱水燙軟取下葉片，紅蘿蔔、蘋果、柳橙去皮切條、小黃瓜洗淨切條狀、紫蘇葉洗淨備用。

2.電鍋外鍋先放一杯水預熱，將高麗菜、紅蘿蔔放入電鍋蒸熟取出放入冰水中冰鎮後濾乾備用。

3.高麗菜去梗後鋪在砧板上，於前端依序擺上紫蘇、紅蘿蔔、蘋果、小黃瓜、柳橙後慢慢捲起來。

4.將捲好時蔬捲切成小段排入盤中，佐上沾醬即可上菜。

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