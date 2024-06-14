料理動手做／家常菜 請叫我下飯神器

佃煮芝麻昆布絲

海味料理「佃煮芝麻昆布絲」，這道蔬食料理對人體益處多多，燉煮風味佳，適合下飯，還會幫人體排除毒素。來自大海的昆布屬於海藻類，海藻有低熱量、高纖維、富礦物質的特點，甚至古代中國稱為「神仙菜」，認為它具有延緩衰老、長壽不老的神效，以現代科學觀點來看，堪稱「大海的超級食物」。

昆布內含的碘是食物中最高的，且礦物質豐富，礦物質是構成骨骼的要素，也是讓維持肌肉正常運作或維持身體機能不可缺少的成分，與其他食品相較，昆布內所含的礦物質更容易被人體消化吸收，消化吸收率高達80%。

此外，昆布還含有水溶性食物纖維，黏液成分含有「褐藻素」及「海藻酸」，能在腸道內捕捉攝取過量的脂肪、糖分和膽固醇，讓它們在被吸收之前就排出體外，並幫助清除鎘、鉛等重金屬，以及殘留農藥和食品添加物等有害物質，達到體內淨化、排毒的效果。

雖然昆布對人體好處多，但要注意吃完昆布不要馬上喝茶，也不要立刻吃酸澀的水果，不然會阻礙體內鐵的吸收；孕婦、哺育母乳的媽媽以及甲狀腺機能亢進的病人也不宜多吃，因為昆布中的碘會隨血液循環進入胎兒和嬰兒體內，引起甲狀腺功能障礙，若是甲狀腺機能亢進的病人吃過多昆布，不利病情。

食材

昆布1大塊

八角1-2顆

薑2-3片

甘草2片

辣椒

油1大匙

醬油膏1匙

白芝麻適量

黑胡椒粉少許

作法

1.將昆布剪成約0.2公分絲狀，放2碗水泡軟；薑洗淨切片、辣椒洗淨對切備用。

2.油鍋依次放入薑片、辣椒、八角、甘草、醬油膏、胡椒粉，再將處理好的昆布絲和水一起倒入鍋內燉煮。

3.小火燉煮約40分鐘，水收乾後加入芝麻拌勻即可起鍋。

薑絲炒海茸

家常「菜薑絲炒海茸」是超級下飯的配菜，海茸屬於海藻蔬菜的一員，由於生長條件嚴苛，僅能生長在未經任何汙染的深海，像是智利、紐西蘭等靠近南極的海域，故生產量相當少，且生長周期約3年，屬限制性開採資源，在深海植物中格外珍貴、稀有。

由於台灣販售的海茸都是國外進口，已非完整藻體，因此切割泡水後會成螺旋狀，也就是「捲捲」的樣貌。海茸口感清脆，營養豐富，不僅蛋白質、維生素和部分微量元素含量高於陸地植物，還含有陸地植物沒有的藻黃質、海藻膠原蛋白、藻多酚等。

吃海茸的好處很多，它能滿足人體對植物蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素和礦物質的需求，且脂肪含量低，還有大量的纖維，極易產生飽腹感，藻黃質可促進脂肪分解，藻多酚則能調節腸道功能。

食材

乾海茸約100公克

薑1小塊

辣椒1-2條

九層塔

油1大匙

醬油1大匙

烏醋1大匙

作法

1.海茸冷水泡發約1小時，洗淨切段瀝乾，薑、辣椒洗淨切絲，九層塔去硬梗洗淨備用。

2.起油鍋，中火爆香薑絲和辣椒後，放入海茸拌炒一下嗆入醬油、烏醋，若太乾可適量加入少許水分。

3.稍微炒到收汁後，加入九層塔快炒約30秒，即可關火盛盤上桌。

貼心小叮嚀

九層塔容易變黑不易久放，所以需要多少買多少就好。

素味彩椒盅

不同顏色的彩椒有著不同的營養素，是相當優質的天然蔬菜，利用紅椒、黃椒和青椒端出色香味俱全的「素味彩椒盅」。

青椒是許多挑食民眾討厭的食物之一，只要花點小巧思，就能讓它富含變化，增加食欲。不同顏色的彩椒有著不同的營養素，是相當優質的天然蔬菜，尤其維生素C、維生素A含量高，有助預防癌症 、心臟病 、關節炎和氣喘等疾病。

彩椒在尚未成熟前皆為綠色，顏色則反映成熟度的不同，但不一樣的成熟度，就有營養素含量不同的差別，譬如青椒可排毒抗貧血、紅椒具有較高的抗老化效果等。青椒含有豐富的葉綠素，可以整頓腸道，促進體內老廢物的排泄，對改善便祕以及體內排毒非常有幫助。另外葉綠素中含有的有機鍺，有幫助酵素作用以及促進血液循環至末梢神經的功用，可有效改善貧血。

青椒成熟後就會變成紅椒，其中的葉綠素轉化成為辣椒紅素，因此才會呈現赤紅色。辣椒紅素擁有比胡蘿蔔素更好的抗氧化效果；維生素C和維生素E含量也比青椒高。黃椒富含類黃酮成分，增加血管的彈性，還有利尿、消水腫等功效，是體重控制的減肥良方。

挑選與保存

選購時以果形端正、皮薄肉厚、果面平滑、鮮豔有光澤、無水傷、腐爛、蟲害為佳，通常嫩果為青綠色，成熟後呈紅色。

彩椒買回家後，可用報紙或有孔的塑膠袋包裝好，放在冰箱冷藏庫，可保存一周。蒂部下凹區，易沉積塵土及農藥，擦淨即可，或在去籽時，將蒂部切除。

食材

馬鈴薯1顆

彩椒3顆（紅、黃、綠各一顆）

板豆腐1塊

金針菇1/2包

蓮藕粉1/2碗

薑末適量

鹽2小匙

醬油3大匙

白胡椒粉1小匙

作法

1.板豆腐壓成泥，金針菇切末，馬鈴薯切小丁狀備用，薑去皮切末，裝在一大碗裡。

2.彩椒洗淨切成約1.5公分厚圈狀，去頭尾及籽備用。頭尾部分可以切小丁，放入步驟1的大碗中。

3.將處理好的1大碗餡料 ，加入鹽、胡椒粉、醬油、蓮藕粉，攪拌均勻。

4.餡料攪拌均勻後，將它鑲入切好的彩椒中。

5.熱鍋加少許油，以小火煎至二面略呈焦黃，即可上桌。