料理動手做／葷菜素做 一樣可口

東坡燉素若

利用素火腿、白蘿蔔和香菇慢慢熬煮製成的「東坡燉素若」，香氣濃郁四溢，味美多汁。作法簡易，婆婆媽媽只要一做就上手，家人只要吃一口，便能感受到齒頰留香的好滋味。

冬天是白蘿蔔的盛產季，這是老少咸宜的美味食材，具有豐富的維生素C、膳食纖維和鉀，對人體益處多多。白蘿蔔的維生素C、酵素等，可促進腸胃黏膜健康，有助於提升胃的消化能力。再加上白蘿蔔豐富的水分、纖維素，能有效幫助代謝。

食材

鮮香菇 8朵

素火腿 1段

白蘿蔔 1/2顆

油 2大匙

鹽 2小匙

醬油 3大匙

八角 2顆

辣椒 1條

甘草 2片

匏瓜乾 適量

青江菜 適量

溫馨小叮嚀

1.素火腿可以先煎過，增加香氣。

2.將白蘿蔔、素火腿、香菇綁起來時，盡量綁緊，以免滷好後散開。

作法

1.鮮香菇洗淨去蒂，白蘿蔔去皮，青江菜洗淨，匏瓜乾泡水備用。

2.白蘿蔔與素火腿切成4 公分，跟香菇同樣大小塊狀。

3.依序將白蘿蔔、素火腿、香菇，疊放在匏瓜乾上面，以十字交叉方式綁起來。

4.熱鍋後，依次放入八角、甘草、辣椒、醬油，爆香後加入適量的水。將作法2排入鍋中，以大火煮滾後轉

小火，燉約40分鐘，讓它入味。

5.備一鍋水，加入油、鹽，將青江菜川湯煮熟，即可擺盤，再放入作法4。

傳統粵菜素炒鴿鬆

「炒素鴿鬆」味道甜美，吃了令人「口齒留香」，可以直接配飯吃，也可包春捲皮吃，更可夾著土司吃，都相當美味好吃！一般鴿鬆的食材會用豆薯，也可替換為山藥，山藥口感黏滑，營養價值相當高。

鴿鬆是知名粵菜之一，無論做成葷素皆可，將素肉碎、山藥、香菇等食材，製成「素炒鴿鬆」，口感清爽不油膩。漂亮的外型也可以作為宴客菜，家常菜配生菜，或是夾土司、下飯都很適合，吃了便覺齒頰留香。此外，作法也極為簡單，相當適合料理初學者。

給家人幸福滿滿的滋味，清爽、不油膩、味道好，做法簡單，在家可以試試看。除此之外，這道菜端上桌有如一朵盛開的花，不但討喜，更有一種富貴滿堂的感覺！

食材

西生菜 1顆

（結球萵苣）

香菇 4朵

素肉碎 半碗

台灣山藥 2/3碗

素火腿 半碗

冬粉 少許

油、鹽 適量

胡椒粉、醬油 適量

作法

1.結球萵苣洗淨，選內葉，用剪刀剪成花瓣型，擺盤中備用。香菇用冷水泡發切小丁，山藥去皮切丁，素火腿

切丁備用。

2.起油鍋，先加一點鹽巴，將素肉碎炒香。再放入香菇、素火腿炒香，並倒入醬油、胡椒粉調味，最後加山藥炒勻即可起鍋。

3.備一鍋乾淨的油鍋，將冬粉放入鍋中，炸成白色即可。將剛剛炒好的鴿鬆，放入剪好的生菜上，再放幾根冬粉點綴，即可上桌。

團圓大菜弗跳牆

年夜飯是一年一度全家團圓的重要日子，鍋物更是不可或缺的年菜首選。料多味美的「弗跳牆」，不僅象徵高貴、富足，更是一道闔家團圓菜。弗跳牆看似難烹調，但只要輕鬆掌握幾個步驟，就能做出讓人難以忘懷的好味道。

製作弗跳牆時，食材可以依個人喜愛做選擇，盡量採用新鮮食材，蔬菜則以冬季當令的白菜為主，這樣才容易帶出湯頭的清甜。

猴頭菇是一種高營養價值的食材，富含高蛋白、礦物質與維生素，並含有不飽和脂肪酸、多醣體與多種氨基酸，且口感與肉質相似，可謂茹素者的「山珍」。

食材

杏鮑菇 2-3 根

美人菇 半包

金針菇 半包

乾香菇 6朵

芋頭 1碗

白菜 6-7片

竹筍 半碗

栗子 10顆

百果 10顆

蓮子 半碗

腰果 1/3碗

紅棗 8顆

丸子 6顆

素羊肉 半碗

猴頭菇 6顆

素火腿 1段

白木耳 適量

胡椒粉 鹽 油 醬油

可依個人口味決定調整

作法

1.杏鮑菇洗淨切小段， 美人菇、金針菇去蒂洗淨，芋頭去皮洗淨切塊。白菜剝開洗淨， 竹筍去殼洗淨切片備

用。

2.白木耳泡發洗淨剝開，乾香菇泡發，紅棗洗淨備用，素火腿切塊，丸子對半切開，猴頭菇剝成適口大小備用。

3.杏鮑菇、香菇、芋頭、猴頭菇、素羊肉和素火腿，依序煎香後放入電子鍋。

4.將未煎過的紅棗、丸子、蓮子、百果、栗子、腰果、白木耳、美人菇、金針菇、竹筍， 加水至8 分滿，再倒入鹽、胡椒粉調味，選擇煮湯模式。

5.剩30分鐘時，可以將白菜放入，完成後即可上桌。