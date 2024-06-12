料理動手做／宴客大菜 輕鬆上桌

禪味醍凍

開胃菜「禪味醍凍」，晶瑩剔透外型、Q彈好口感，保證愈吃愈下飯。「禪味醍凍」所需的皮絲，是素食界的經典食材，小吃攤的炒飯、炒麵和當歸湯等餐點都可以見到它的身影。

皮絲屬於麵筋產品的一種，也有人稱為麵泡、麵腸、麵輪，是素食者補充蛋白質的來源之一。皮絲用途相當多元，可以切成塊狀、片狀、條狀、丁狀等，無論煎、煮、炒、炸上也都沒問題。

食材

洋菜粉1包

素火腿1/2碗

皮絲1/2碗

乾香菇3-4朵

油1大匙

八角2顆

甘草2片

鹽、醬油

胡椒粉適量

作法

1.皮絲熱水泡發洗淨濾乾切丁、香菇泡軟切丁、素火腿切丁備用。

2.熱油鍋將香菇、火腿、皮絲依次爆香，加入醬油爆香後加4.5碗水。

3.放入鹽、胡椒粉、八角、甘草調味，大火滾開後關小火滷約30-40分鐘。

4.將八角、甘草撈掉，洋菜粉和水後緩緩倒入滷好的湯汁中，並且邊倒邊攪拌，以免結塊。

5.準備一個方形容器，將做法4倒入待涼後放入冰箱，食用時扣出切塊即可擺盤上桌。

貼心小叮嚀

1.泡香菇的水不用倒掉，可以直接加入放入步驟2，能保留香菇的香氣。

2.切記水不能加太多，以免扣出時無法成型。

菇蒸冬瓜

冬瓜雖是夏季產物，但保存期長，只要不切開就能儲存到過冬，甚至放置一年之久。若是民眾家中還有冬瓜，不妨拿出來做這道口感清淡鮮甜的「菇蒸冬瓜」。

冬瓜是東方特有的蔬菜，從皮、肉到籽，整顆都是寶，本草綱目記載冬瓜具有「清熱利水，解暑熱，消熱痰、止咳嗽，肥人常食之，可助於減重 」的功效，是天然的減肥聖品。

冬瓜含維生素Ｂ群、Ｃ及微量的Ｅ，最大特色就是水分多、熱量低，每100克的熱量只有11大卡，只有一般蔬菜的一半，水分則占了近97％，有助於消水腫，適合減肥食用，此外高鉀低鈉的特性，適合有三高 問題、腸胃問題的人食用。

由於冬瓜屬寒性食物，有民眾擔心冬天食用會產生氣虛等問題，只要食用前煮過，就能改變調性。

挑選與保存

購買冬瓜時選擇體態勻稱、飽滿為佳，代表肉質厚、水分足，表皮不能受損蟲咬，如果還有白色果粉，甜度會更高；若採買切片的冬瓜，瓜肉碰到空氣就會開始氧化、發黃，這時要挑選瓜肉肥厚，色澤白、種子黃褐色，代表較新鮮。

食材

冬瓜1大塊

素熱狗3條（也可以使用素火腿替代）

鴻喜菇1包

薑

油1大匙

醬油1大匙

鹽1小匙

白胡椒粉少許

作法

1.冬瓜皮去籽，切成長約3.5?4公分、寬約0.5公分的片狀；熱狗比照冬瓜大小，切長約3.5?4公分、寬約0.5公分的薄片；薑洗淨切絲；鴻喜菇去蒂洗淨備用。

2.切好的冬瓜和素熱狗依序排入碗中，中間位置放入鴻喜菇，薑絲則放最上面，最後用一碗水將調味料拌勻淋上。

3.放入電鍋，外鍋加1.5杯水，按下開關後等跳起即可上桌。

貼心小叮嚀

1.鴻喜菇也可以替換成舞菇、黑蠔菇、袖珍菇等菇類，以方便購買為主。

2.薑絲如果無法切很細的話，也可以切成薄片。

創意燉菜湯麵2.0

湯麵是常見的家常料理，但過於普通的外觀，可能會被認為不適合用來宴客，升級版的湯麵「創意燉菜」，不論自己食用或宴客都沒問題！其實湯麵跟多種蔬果一起烹煮，讓口感更有層次。

茄子有特殊的色澤和外型，但如果煮得不好吃的，會讓很多人敬而遠之。為了讓茄子更受到喜愛，將茄子切成薄片，再經過燉煮，吃起來鬆軟，沒有什麼特殊味道。茄子含有維生素A、B群、C、P，以及多種礦物質、膳食纖維，有助於降膽固醇，且紫色的外皮也含有抗自由基的多酚類化合物。

維生素P（生物類黃酮），能增強人體細胞的黏著力，增強微血管彈性，防止血管破裂，保護心血管。另外維生素P可幫助維生素C的消化和吸收，共同維持結締組織的健康，可預防瘀傷、出血及增加對疾病的抵抗力。

選購與保存

挑選果皮呈亮紫紅色、無凹洞或挫傷、飽滿有彈性者、底部不要過於膨大者。尚未切開或未經水洗的茄子可放於塑膠袋內冷藏保存數天，若購買茄子時已包覆塑膠膜，要先將去除塑膠膜，維持表皮透氣，避免降低新鮮度。

食材

櫛瓜2條

茄子2條

胡蘿蔔1條

西芹2條

杏鮑菇頭2片

馬鈴薯2~3顆

番茄2~3顆

烏龍麵2包

橄欖油2大匙

義式香料酌量

黑胡椒粒酌量

醬油1大匙

鹽2小匙

作法

1.櫛瓜、茄子、番茄洗淨切0.5公分片狀；胡蘿蔔、西芹、馬鈴薯洗淨削皮切0.5公分片狀。

2.除櫛瓜外，其他食材依序順著鍋邊排列，加入2大匙橄欖油、2小匙鹽，醬油1大匙、義式香料、黑胡椒酌量調味，水加至淹過食材的一半。

3.開大火等水滾後，放入櫛瓜和烏龍麵，繼續燉煮5分鐘，即可上桌。