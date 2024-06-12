料理動手做／沒有食欲？來喝湯吧

鮮味腐菇湯

許多人夏天不喜歡喝熱熱的湯品，但此時飲用湯品更能幫助補充流失的水分，以及多樣營養，利用多種菇類，煮出清淡爽口的「鮮味腐菇湯」，即可喝到食材的鮮甜味。

目前可食用的菇類估計有2000多種，在營養學分上屬於蔬菜類，卻富有與肉類相似的胺基酸成分。而香菇、金針菇、秀珍菇、鴻喜菇等都深受民眾喜愛，也是茹素者很重要的蛋白質來源。

金針菇在台灣常見又便宜，其「菇類甲殼素」是在所有菇類中排名第一，能有效降低內臟脂肪含量；香菇對身體有很好的保健功效，其中的多醣體能提升人體免疫力 。菇類是蛋白質含量較高的蔬菜，且胺基酸種類豐富，還有膳食纖維、維生素A、B以及保健營養品常見的多醣體及其他抗氧化成分，有助於改善免疫系統功能。

食材

素羊1碗

鴻喜菇1包

金針菇1包

生香菇6朵

黑蠔菇1小包

板豆腐1塊

薑1小塊

鹽3小匙

胡椒粉

油

作法

1.生香菇去蒂切片、其他菇類切去蒂頭撥開；薑洗淨切片；板豆腐洗淨、對切後，再切約0.5公分方塊備用。

2.起油鍋，放入素羊、板豆腐煸香，待板豆腐焦黃後，再依次加入薑、生香菇及其他菇類，再加鹽及胡椒粉調味，將鍋中的水倒至8分滿，煮滾之後再等5-8分鐘即可關火上桌。

首烏藥膳湯

市面上的藥膳調理包、養生料理包，是繁忙時想喝湯的好選擇。

首烏藥膳包遵循傳統養生古法，含有黃耆、當歸、黨參、桂皮、甘草、玉竹、靈芝子實體、白首鳥、紅棗和熟地等養生食材，且無添加香精和防腐劑，補身體不增加額外負擔。但藥膳包內含桂皮，孕婦忌食，有特殊疾病者需依循醫師指示食用。

一年四季出產的結頭菜口感甜、脆適合煮湯，含有維生素B1、B2、B6、菸鹼酸、Ｃ，以及礦物質鐵、鈉、鉀、鈣等，水分含量高。含有高鉀有助於血壓控制，糖尿病患也很適合吃。屬於十字花科的結頭菜，據「中國藥 用植物志」記載，還能益腎、利五臟，促進傷口癒合。

選購及保存

結頭菜採買時外觀應以成人拳頭大小為佳，太小的肉質較生，熟度不足，水分少，過大的肉質鬆軟、纖維太多；葉梗飽滿、葉片翠綠，表面沒有裂痕，帶有白色粉狀較新鮮。

食材

藥膳包1包

水9-10碗（約1500cc）

鴻喜菇1包

結頭菜 （大頭菜）1/4顆

玉米筍1包、玉米1根

高麗葉半顆

豆皮

鹽4小匙、油適量

作法

1.電子鍋中加入1500cc的水，並放入藥膳包設定煮湯模式；結頭菜洗淨去皮切適口大小直接放入電子鍋一起燉煮。

2.鴻喜菇去蒂洗淨、玉米筍、玉米洗淨切塊、豆皮用開水燙過濾乾、高麗葉洗淨剝小塊備用。

3.約1小時後加入玉米、玉米筍、鴻喜菇、豆皮，並加入油及鹽調味，起鍋前10分鐘加入高麗菜燜熟即可。

貼心小叮嚀

1.高麗菜不要太早放入，才能保有清脆口感。

2.食材可依個人喜好更換不同的蔬菜及配料。

皇帝豆湯

邁入春天，適逢皇帝豆盛產季，利用這項當令食材煲出一道清甜的「皇帝豆湯」，不但有助人體排溼消水腫，皇帝豆富含鐵質和蛋白質，也是茹素者補充營養的最佳來源。

皇帝豆名稱的由來，有一說是因為它豆粒大，風味又是豆類之冠而得名，皇帝豆嘗起來性平、味甘，食療上可以除溼、消水腫，還能健脾胃、調整腸胃消化功能及補血。100公克皇帝豆，含8.7公克蛋白質，醣類18.3公克，熱量則有108大卡，跟豆腐差不多，卻比白米飯來得低。

皇帝豆除了纖維質、蛋白質高，磷、鉀、鐵含量豐富，也是它的一大特色。對於素食者而言，皇帝豆是很好的蛋白質及鐵質來源，能預防貧血；鉀則有助骨骼發展和新陳代謝，但腎臟病患食用需節制，因為皇帝豆為中普林食物，處於急性發病期的痛風患者要避免食用。

食材

皇帝豆1中碗

素羊1/2碗

香菇3-4朵

乾白木耳1碗

紅棗5-6顆

鹽

作法

1.皇帝豆、紅棗洗淨；香菇洗淨後斜刀切開；白木耳泡發後備用。

2.將皇帝豆、素羊、香菇、紅棗、白木耳放入電子鍋內，加入少許鹽巴，並加水至6分滿，按下煮湯鍵，等跳起即可上桌。

貼心小叮嚀：

泡香菇的水可以留下加入湯中，白木耳泡發後須以清水洗淨。