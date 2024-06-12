料理動手做／用美味早餐趕走瞌睡蟲

水皮素蛋餅

蛋餅是大人小孩都喜歡的經典早餐，現在早餐店多用冷凍蛋餅皮，若是喜歡古早味的粉漿蛋餅，「禪居食堂」教大家如何做出，吃起來外皮軟Q，也更有飽足感的餅皮，若是不吃雞蛋 ，可以改用豆包取代。

豆類是蛋白質的來源之一，豆皮由豆漿表面凝結而成，濃縮各種營養素，比豆腐、豆漿更加營養，位居「豆腐界」蛋白質含量之冠，還有鐵、鈣、鋅等人體所需的18種微量元素，由於含有大量卵磷脂，能防止血管硬化、改善血管疾病及保護心臟等功效。

豆包所含的鐵、鋅和維生素B1在所有豆製品中含量最高，鋅是維持骨質的重要關鍵，可幫助細胞利用鈣質來製造骨骼，達到預防改善骨質疏鬆症的效果。

食材

中筋麵粉200g

太白粉40g

地瓜粉40g

糖2小匙

鹽1小匙

水

油4小匙

嫩豆包6片

作法

1、將中筋麵粉、太白粉、地瓜粉、糖、鹽、水、油放入器皿中拌勻。

2、不沾鍋加少許油，舀一大湯匙麵糊煎熟，重複將所有麵糊全部煎成餅皮。

3、不沾鍋加少許油，將一片嫩豆包攤開放入鍋中，上面放上剛煎好的餅皮，等煎好再將素蛋餅捲起來切成食用大小即可。

麥片素肉餅

還在煩惱早餐要吃什麼嗎？許多民眾早上都會沖泡燕麥片當第一餐，不妨試試將它入菜，結合香菇和豆腐，再加上些許調味料，就完成「麥片素肉餅」這道創意料理了，不僅美味好吃，還相當有飽足感，再汆燙一些蔬菜搭配食用，營養滿分。

燕麥是一種顆粒狀的全穀根莖類植物，因為形狀像是燕子尾巴，才因此被稱為燕麥，而燕麥片是將燕麥經過軟化、碾壓、烘烤等程序加工成片狀製成，含有豐富澱粉、膳食纖維、蛋白質、礦物質與維生素，是高營養價值的食物。

燕麥片不僅能消除疲勞、也有降低膽固醇等優點，但它屬於醣類，食用上要控制好分量，並搭配蛋白質類食物，營養才會均衡。

食材

麥片2碗

板豆腐1塊

生香菇6朵

金針菇1包

黑胡椒粒2小匙

油1大匙

鹽2小匙

醬油膏2小匙

薑黃粉2中匙

麵粉1/2杯

作法

1、香菇、金針菇洗淨後，香菇切丁，金針菇去蒂切絲後放入一盆中，並加入板豆腐、麥片、鹽、薑黃粉、黑胡椒粒、醬油膏、油和麵粉拌勻。

2、備一盤，盤底撒上一點麵粉，將剛剛拌勻的食材平均分6等分，並捏成餅狀，放在盤子上備用。

3、熱鍋，加入一點油，放入麥片素肉餅，以小火煎至兩面焦黃，即可上桌享用。

溫馨小叮嚀

1、麥片素肉餅可當早餐或式點心食用，加一些配菜營養更均衡，也可以依個人洗好將黑胡椒醬、番茄醬或辣椒醬等做為沾醬。

2、麥片素肉餅製作時可多做一些，沒有煎到的放入冷凍，想吃時再拿出來加熱即可。

馬鈴薯厚片

馬鈴薯很受大人小孩歡迎，料理方式也相當多元，「馬鈴薯厚片」無論正餐或點心時段享用都非常適宜，且兩項食材都有助減肥的功效，不擔心對身體有負擔。

歐美國家都會將馬鈴薯當成主食，馬鈴薯主要成分為澱粉，雖營養分類歸在五穀根莖類，但含有維生素B1、維生素C、鉀、蛋白質、鉀、鋅等營養素，還有少量蛋白質，兼具蔬菜、主食雙重特性，幾乎接近全營養，因此在歐洲有「大地的蘋果」之稱。

馬鈴薯是歐洲的重要糧食，東方國家也很早就有記載，唐朝開元年間的《本草拾遺》裡，已有關於馬鈴薯藥用功效的功能，可以用來治療水痘，很早就已開始食用馬鈴薯。

食材

馬鈴薯4-5顆

紅蘿蔔1條

油

麵粉2杯

鹽

胡椒粉

作法

1、馬鈴薯、紅蘿蔔去皮洗淨刨絲，加入油、麵粉、鹽、胡椒粉拌勻；麵粉不要加太多，只要能讓馬鈴薯絲黏在一起就可以了。

2、鍋底先加入一大匙油，加入拌好的馬鈴薯麵團。

3、小火慢煎至熟透兩面金黃，即可上桌享用。