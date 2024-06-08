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料理動手做／豆包料理 清爽不膩

轉載自人間福報

簡易豆包捲

對素食者而言，豆包是很平常的食材，在料理上卻可變出不同的美味佳餚。黃豆本身營養價值高，含蛋白質、鈣、卵磷脂和易被人體吸收的鐵，有益身體健康。

豆類是蛋白質的來源之一，豆皮由豆漿表面凝結而成，濃縮各種營養素，比豆腐、豆漿更營養，還有鐵、鈣、鋅等人體所需的十八種微量元素。由於含有大量卵磷脂，能防止血管硬化、改善血管及保護心臟等功效。此外，豆皮所含的鐵、鋅和維生素B1，是所有豆製品中含量最高。

千張也是由黃豆製成，主要成分是植物性蛋白，醣值低、熱量低、可塑性高。市面上販售許多不同尺寸，料理時可自行裁切成合適大小和形狀。

食材

豆包 1斤

玉米粒 1罐

胡椒粒 1大匙

醬油 1大匙

油 1大匙

鹽 1小匙

芝麻 1大匙

蓮藕粉 1-2大匙

海苔片 4張

千張 2張

麵粉 適量

年糕紙 適量

壽司竹片卷 適量

選購與保存

豆皮種類相當多，若是選購製作捲物外皮的薄豆皮，選擇無雜質，外觀薄且摸起來微軟，聞起來豆香味濃的。若豆皮有黑點或腐爛，表示發霉，或製作時滲入異物，請勿選購。

作法

1.豆包過水洗淨，將玉米粒、胡椒粒、醬油、油、鹽、芝麻、蓮藕粉放入碗中拌勻。適量麵粉調成麵糊（約半小碗），將2片千張剪對半成4張備用。

2.砧板上先鋪年糕紙，放一片千張上面放一塊海苔，再將豆包攤開平鋪在上面。將調好的玉米粒取1匙半，平均鋪在豆包上捲起來。最後用麵糊封口，再以年糕紙包裹起來。

3.外鍋加3杯水，熱鍋後將豆包放入，鍋蓋保持透氣不要完全蓋緊，以免豆包捲脹開變形。

4.煮熟後緊燜30分鐘以上，將豆包捲取出放涼再切塊排盤，或是用油煎一下，都很好吃。

番茄起司豆包堡

嘴饞時想吃東西補充能量，但一不小心吃太多就容易有罪惡感！利用番茄、豆包及起司，端出好吃的鹹食小點「番茄起司豆包堡」取代零嘴，讓大家吃的美味健康。

經典廣告台詞「番茄紅了，醫師的臉就綠了」，可見番茄是相當營養健康的好蔬果。番茄富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素A、維生素C等抗氧化營養素，熱量低、膳食纖維高，具有抗氧化、抗發炎、防癌的功效，還是能調控血糖，幫助減肥的好食物。

豆包由黃豆製成，由煮好的豆漿，經放置後，於液面形成的蛋白質所凝結而成薄膜，再以人工方式，撈起豆皮並折疊成豆包。豆皮所含的鐵、鋅和維生素B1在所有豆製品中含量最高，鋅可幫助細胞利用鈣質來製造骨骼，有助於預防改善骨質疏鬆症，是維持骨質的重要關鍵。

材料

番茄1顆

豆包4片

起司2片

九層塔

作法

1.將番茄洗淨橫面切成圓形約1公分厚度、豆包斜線對切、九層塔洗淨備用。

2.鍋內放1匙油，直接將豆包放入油鍋中煎，將起司斜切對半後放在豆包上面，煎至起司稍微融化即可起鍋。

3.將番茄完整擺盤，再將煎好的豆包擺在上面，最後將九層塔放在起司上即可上桌。

紫蘇豆包

紫蘇是經常都能見到的一種植物，雖然葉子小小一片，但卻是提味的好食材，且營養多多，利用這項食材和豆包拌炒製成美味的「紫蘇豆包」。

相傳名醫華佗在河邊採藥時，看見水獺痛苦地打滾，接著爬到一片紫色的草前吃了起來，竟然就沒事了，當晚華佗投宿客棧，遇到一群年輕人比賽吃螃蟹，年輕人半夜大喊肚子痛，華陀想起白天見到的紫色草應該能解毒，於是煎湯給病人服下，真的就痊癒，因此為它取名為「紫舒」，因為是草本植物，後人才把它稱作「紫蘇」。

紫蘇的主要成分有α-亞麻酸、棕櫚酸、亞油酸、油酸、硬脂酸、維生素E、紫蘇醛、紫蘇醇、薄荷醇、礦物質鈣、磷、鉀等多種營養素，以及18種胺基酸及多種微量元素，其中人體必需脂肪酸尤為豐富，鐵質含量更是蔬菜之冠。

食材

紫蘇葉1把

豆包1/2斤

鹽適量

油適量

醬油適量

作法

1.紫蘇葉洗淨切小片；豆包切條備用。

2.熱鍋加油及水再放入豆包，倒入鹽巴、醬油調味，煮約5分鐘，再加入紫蘇拌均。

微軟

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