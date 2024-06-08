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料理動手做／「麵麵」俱到 吃出創意

轉載自人間福報

薑黃茄汁麵疙瘩

口感Q彈的麵疙瘩是大家都喜歡的料理，如果宅在家時能吃上一碗熱呼呼的湯麵，那更是一大美味。薑黃茄汁麵疙瘩的湯頭為溫暖的橘色，讓人看了就食欲大增。加上各式蔬果煮出的湯頭，口感相當豐富，有高麗菜的鮮甜、番茄酸甜的滋味，味道相當鮮美。

豆製品是茹素者補充蛋白質的主要來源，腐竹其實是由大豆蛋白膜與脂肪組成。易於保存、食用方便的腐竹含有豐富蛋白質、卵磷脂、谷氨酸，以及多種礦物質，營養價值極高。谷氨酸對腦部有提神醒腦、提高記憶力的功效，卵磷脂則能預防心血管疾病

食材

麵粉 2碗

水 2碗

薑黃粉 1大匙

胡椒粉 1小匙

鹽 1小匙

番茄 3-5顆

高麗菜 1/4顆

香菇 4~5朵

油 2大匙

紅蘿蔔 適量

腐竹 適量

香菜 適量

鹽、胡椒粉 適量

作法

1.番茄、高麗菜洗淨切塊，紅蘿蔔洗淨切絲， 香菇泡發切片，香菜洗淨切段，腐竹泡水約半小時後洗淨切段備用。

2.將薑黃粉、胡椒粉、加入麵粉中，再加水拌勻成麵糊，醒麵靜置約1 5 - 2 0 分鐘備用。

3.鍋內加入1 大匙油， 將香菇絲、紅蘿蔔絲、腐竹、番茄和高麗菜依序放入鍋內拌炒。加入適當的鹽、醬油、胡椒粉調味，最後加水至5分滿。

4.水滾就可將麵糊用筷子撥入滾水中，盡量不要讓麵糊重疊，等全部麵糊煮熟即可關火。上桌前可放上一些香菜點綴。

貼心小叮嚀

攪拌麵糊時，盡量選擇圓形碗攪拌，再利用1支筷子，就能拉出細長麵條。

吐司麵包派

利用新鮮蔬果和菇類做「吐司麵包派」，方法簡單不費時，能讓趕時間的上班族或學生，在出門前就能吃到充滿活力的早餐。

吐司是用麵粉製成，纖維含量比白飯高，所以早餐或兩餐間的輕食，若以吐司或麵包為主食，可輕鬆增加纖維的攝取。

但要注意，吐司這類主食要是直接單吃，意味著只吃到澱粉，缺乏蔬果和蛋白質等，會有營養不均的問題。另外，因為飽食感差，很容易不小心就吃過量。利用富含蛋白質的美白菇、小黃瓜，和番茄等食材做吐司麵包派，就可輕輕鬆鬆吃得飽足又營養。

食材

吐司 數片

美白菇 1包

番茄 1顆

小黃瓜 1條

腰果 少許

起司、薄荷 適量

黑胡椒 適量

橄欖油 適量

作法

1.吐司上面放上起司烤至焦黃，有香味後就可起鍋。

2.鍋子倒入橄欖油，將美白菇倒入，並用黑胡椒調味炒熟即可。

3.番茄和小黃瓜都切片備用。

4.最後在吐司上面依序放上番茄、小黃瓜、美白菇、腰果、薄荷， 這樣就可上桌了。

創意蔬菜煎餅

冰箱常常有用不完的生鮮蔬菜，連續好幾天吃同一道菜常容易膩，放久了又容易壞，做「創意蔬菜煎餅」，多種蔬果加上自製的麵糊，少油、少鹽吃得更健康。

使用的茄子，料理方式不論拿來清蒸、紅燒、油炸等都可以，且營養多元，富含蛋白質、鈣、磷、胡蘿蔔素、鐵、花青素及多種維生素。

一般人把長豆當作蔬菜，不過就營養學角度來看，它算是蛋豆魚肉類，蛋白質含量比蔬菜來得豐富，也兼具蔬菜特性，膳食纖維含量豐富。長豆含有維生素A、B1、B2、C，與多種礦物質、蛋白質、葉酸等，能促進人體新陳代謝。此外，長豆中含有纖維質，可以延緩血糖上升，是糖尿病患者的理想蔬食之一。

食材

長豆2條

杏鮑菇2-3條

茄子1-2條

中筋麵粉1碗

紅蘿蔔適量

鹽2小匙

白胡椒粉1小匙

薑黃粉1小匙

油適量

醬油、醋

白芝麻

作法

1.麵粉加鹽、薑黃粉、白胡椒粉和油調味，再以適量的水調成麵糊備用。

2.熱一鍋水，加入鹽、油，把長豆放入燙軟，拿起後把頭尾切掉。

3.杏鮑菇、茄子切1至1.5公分的厚圓片、紅蘿蔔切薄片備用。

4.起油鍋，中間放紅蘿蔔，茄子和杏鮑菇則排在兩旁，最外圍用長豆嵌一圈圓形，最後淋上麵糊。

5.將麵糊煎至定型略呈焦黃後翻面，再煎至焦黃即可起鍋。

6.沾醬部分，在白芝麻裡放入一點醋、醬油，即可搭配煎餅一起享用。

溫馨小叮嚀

1.煎的時候一定要等麵糊煎熟定型才翻面才不會變形。

2.醬料可以隨個人喜愛調整，若喜歡辣味，可以在醬料中加入辣椒醬。

心血管疾病

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