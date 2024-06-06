料理動手做／創意下午茶 這樣吃

玉米燒

玉米燒的食材大都可以在超市買到，製作過程也相當簡單，只要三個步驟就能製成。玉米燒的麵糊主體，用中筋麵粉調製，加入油、鹽，和胡椒粉調味，以及泡打粉增加蓬鬆口感。

自己手作調味，玉米燒僅需用兩大匙的油，用油量比市面上的糕點都來得少，吃起來不油膩，讓人一口接一口，吃得更健康。玉米燒精緻鮮豔的外觀，以及愈吃愈順口的好口味，不但滿足視覺享受和口感，也療癒心靈。

食材

玉米粒 1罐（312g）

中筋麵粉 2杯

食用油（或奶油） 2大匙

水 2杯

起司 4-6片

胡椒粒 適量

鹽 2小匙

泡打粉 2小匙

作法

1.將玉米粒、中筋麵粉、食用油、胡椒粒、鹽、泡打粉放入鍋中，並加入2杯水調成麵糊。

2.將每片起司平均切成約16小塊。

3.電子鍋底先抹上一層油，將麵糊倒入， 並將起司平均排在麵糊上，烹煮45分鐘後，即可取出食用。

●圓滿雙色粿子

造型討喜的「圓滿雙色粿子」，適合做年菜料理的收尾甜點。馬鈴薯和南瓜搗成泥，內餡搭配蔓越莓乾、葡萄乾，吃起來香甜。精緻小巧圓滑的外觀，也象徵新的一年凡事圓圓滿滿，香香甜甜。

馬鈴薯是歐美國家的主食之一，屬於五穀根莖類，但纖維質含量豐富，因此兼具蔬菜特性。

「超級食物」南瓜富含多種維生素、膳食纖維和礦物質，從外皮到籽都富含營養價值。南瓜籽富含鋅，能預防攝護腺腫大病變。南瓜皮含有膳食纖維、鈷，能活躍新陳代謝，促進造血功能。此外，南瓜含硒，有防癌效果。

食材

栗子南瓜 1顆

馬鈴薯 3顆

起司 4片

抹茶粉 2小匙

杏仁粉 1/2碗

蔓越莓乾 1/2碗

葡萄乾 1/2碗

奶油 適量

溫馨小叮嚀

若無栗子南瓜時用一般南瓜，蒸熟後水分較多，要以乾鍋將其水分炒乾再加入杏仁粉。也可以紅豆泥、綠豆沙做內餡，別有一番風味。

作法

1.栗子南瓜用熱開水浸泡5分鐘，表皮軟化後去籽切成4片。馬鈴薯洗淨去皮切片後， 一同放入電鍋， 外鍋

放2碗水蒸熟後，分開壓成泥。

2.蔓越莓、葡萄乾用開水洗過軟化，取1顆馬鈴薯加入2小匙抹茶粉、1片起司拌勻，捏成葉片狀備用。

3.南瓜泥加入半碗杏仁粉、3片起司拌勻，備一塑膠袋抹上少許奶油，取一勺南瓜泥在中間包入蔓越莓，上面

以1顆蔓越莓，及作法2馬鈴薯葉片裝飾完成。

4.馬鈴薯泥加入起司片拌勻，備一塑膠袋抹上少許奶油。取一勺馬鈴薯泥，在中間包入葡萄乾。上面以葡萄乾，及作法2馬鈴薯葉片裝飾完成。

喜慶福氣珍珠丸

佛門道：「金衣缽，銀客堂，珍珠瑪瑙下廚房。」可見在廚房發心工作的可貴。

塊根肥大的豆薯是農家常見的根莖類作物，外觀帶有土黃色，看起來不起眼，但內部呈雪白色、水分約占八成，吃起來爽脆，且營養價值高，有「地底下的水梨」之稱。豆薯的烹調方式相當多元，涼拌、快炒、煮湯，或是做成餡料 ，口味都相當佳。

豆薯塊根富含碳水化合物、蛋白質，還有人體所需的維生素C、鈣、鐵、鋅、銅、磷等多種營養素。雖然澱粉含量高、熱量卻很低，且易產生飽足感。在中醫觀點上，豆薯性涼味甘，具有生津止渴、降血壓等功效。

挑選及保存

採購豆薯時，以個大、堅實、飽滿為佳，拿起來要有重量感，鬚根少的表示水分比較充足。通常形狀凹凸不平的豆薯多未經過存放，水分較飽足、口感較脆，適合涼拌或快炒、煮湯；比較平滑的豆薯水分已流失，味道比較豐厚，適合燉湯或做為餡料使用。

食材

挑選及保存

白米 2杯

板豆腐 1/2塊

豆包漿 1碗

素鱈魚漿 1/2碗

豆薯 1碗

米 1/2杯

乾香菇 3朵

油 醬油 胡椒 蓮藕粉

作法

1.香菇泡發切丁、豆薯切丁備用，豆腐壓碎成泥狀。

2.米洗淨，泡水約1小時濾乾備用。

3.備一個鍋子，將豆薯丁、香菇丁、豆腐泥、素鱈魚漿，和豆包漿混和均勻，加入2大匙蓮藕粉、醬油、胡椒和油等調味。