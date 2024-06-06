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料理動手做／燉飯義麵 大口滿意

轉載自人間福報

朝鮮薊義大利螺旋麵

喜歡法式、義式料理的人，一定看過這種外觀類似釋迦，又貌似花朵的食材，它的名字叫做「朝鮮薊」。原產於地中海沿岸，因獨特的美味及營養價值，有「蔬菜之皇」的美稱，近年國內也有少數農友試種。

朝鮮薊又稱菜薊，早在古猶太、羅馬和希臘料理中已作為蔬菜食用。它的維生素含量非常豐富，過去古埃及人、希臘人和羅馬人皆視為食用級藥草，是食療聖品之一。

雖然朝鮮薊長得很大一顆，但可食用部位不多，只能品嘗花苞和花托，而且處理起來也相當麻煩，再加上本土產量少，只能在高級餐廳才能吃得到朝鮮薊料理。

挑選及保存

朝鮮薊挑選花蕾閉合者較佳，且表面沒有黑點，切開莖部時，飽水、無黑點者較新鮮。

食材

義大利螺旋麵 200克

朝鮮薊 3-4朵

檸檬 2.5顆

杏鮑菇 2條

玉米筍 1包

馬鈴薯 1顆

紅蘿蔔 1條

西芹 1-2片

鹽 4小匙

橄欖油 5-6大匙

檸檬葉 1片

美乃滋 約0.5小碗

薑片 適量

黑胡椒粒 適量

義式香料 適量

作法

1.準備一鍋約1 5 0 0 - 2 0 0 0 C C 的水，2顆檸檬榨汁再將檸檬整顆加入水中，做成檸檬水備用。

2.去除朝鮮薊外圍較硬的花瓣及上方1/2的部分，切下莖部並削去較硬的部分，再用剪刀修剪花蕾尖端的刺，放入

檸檬水中浸泡防止褐化。

3.將朝鮮薊的花苞對切，用湯匙挖除花心內部絨毛後泡於檸檬水中。

4.杏鮑菇洗淨切塊、玉米筍洗淨對切，西芹洗淨將外皮粗絲去除切塊，馬鈴薯及紅蘿蔔洗淨去皮切塊備用。

5.將紅蘿蔔、玉米筍、義大利螺旋麵、西芹、杏鮑菇、馬鈴薯依次放入電子鍋，加入黑胡椒粒、義式香料、鹽

及2.5杯水，將處理好的朝鮮薊放在最上面，並在花心內擺上薑片，再淋上橄欖油。

6.蓋上鍋蓋選擇煮飯模式，完成後取出朝鮮薊及薑片，其他食材拌勻即可上桌。

海風鮮蔬燉飯

「海風鮮蔬燉飯」除了蔬菜外，昆布能讓一些喜歡重口味，或沒有吃素的人多一種選擇。海帶是海藻蔬菜的一員，藻類從海中吸收各種礦物質作為營養，因此海藻有低熱量、低脂肪、高纖維、富礦物質的特性，是大海中的超級食物。

海藻含有各式各樣的光合成色素，如葉綠素、藻紅素和藻褐素等。葉綠素在身體內扮演清道夫的角色，且能提升身體的免疫力。藻褐素則有防止脂肪堆積，防止肥胖的功效。

毛豆含有豐富的植物蛋白，且品質優，可以媲美動物性蛋白質，且易被人體吸收利用，是植物中唯一含有完全蛋白質的食物。毛豆含有大量氨基酸、卵磷脂、大豆異黃酮、維生素B，以及豐富礦物質等，是蔬食者不可缺少的營養來源之一。

食材

白米 2杯

鮮香菇 3-5朵

紅蘿蔔 1條

昆布 1小片

高麗菜 1/4顆

毛豆 1小碗

醬油 1大匙

油 2大匙

胡椒粉 適量

鹽 適量

作法

1.先將毛豆洗淨，高麗菜、鮮香菇、紅蘿蔔洗淨切丁，昆布剪成短條狀加水泡軟使用。

2.米洗淨放入電子鍋內，加入醬油、油、胡椒粉、鹽調味拌勻。

3.放入鮮香菇、紅蘿蔔、昆布、高麗菜， 加入2 杯水（包含泡昆布的水），之後蓋上鍋蓋按煮飯鍵，完

成後拌勻即可食用。

貼心小叮嚀

1.可選用自己喜歡的蔬菜，如馬鈴薯、結頭菜、蘿蔔、西洋芹等，但綠色蔬菜如A菜、萵苣等，因燉煮會發黃變爛，所以不適合選用。

2.食用時也可適度加一點芝麻、海苔絲等，增加燉飯的香氣及風味。

茄香義大利麵

義式美食在台灣是高人氣異國料理之一，其中麵食更受到男女老少歡迎。自製熬煮番茄醬汁，端出「茄香義大利麵」，香氣濃郁，酸酸甜甜的好滋味，讓人食指大動，一吃就停不下來。

經典廣告詞「番茄紅了，醫生的臉就綠了」，可見番茄是營養極高的蔬果。大番茄屬於蔬菜，富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素A、維生素C等營養素，熱量低、膳食纖維高，有抗氧化、抗發炎的功效。

大番茄烹煮後會產生「茄紅素」，加入油脂吸收效果會更佳，愈紅表示茄紅素愈多，能防止自由基造成身體組織病變，具有抗癌的功效。

食材

義大利麵條 1包

素肉碎 2碗

番茄 8-10顆

橄欖油 半碗

義式綜合香料 2大匙

鹽 1大匙

黑胡椒粒 1大匙

月桂葉 4-6片

素蠔油 2大匙

香菇精 1中匙

作法

1.番茄稍微汆燙後去皮，並切成小丁備用，素肉碎泡發，洗淨濾乾。

2.將義大利麵條放入滾水中煮約5分鐘，之後整鍋倒入一旁的空鍋中。

3.鍋中倒入橄欖油，熱鍋後放入素肉碎炒香，放入番茄，再加義式綜合香料、鹽、黑胡椒粒、素蠔油炒香。

4.將義大利麵撈起，倒入半鍋剛剛煮義大利麵的水，再放入月桂葉、香菇精提味，把義大利麵倒入拌煮5

分鐘，即可起鍋。

貼心小叮嚀

1.番茄因季節及品種不同甜度也會不一樣，若是口感較酸的番茄，可適量加一點糖，以中和其酸味。

2.素肉碎和番茄會吸油，所以煮醬時多放一點油，能讓口感更滑順。

義大利 釋迦 猶太

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