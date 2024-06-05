料理動手做／喝湯一族 快來DIY

鮮甜牛蒡湯

現代人常以食療保健養身，食材除了常聽到的人參、山藥之外，牛蒡也是一項好選擇。它有「東洋參」的美稱，能幫助抗老化、瘦身，不僅風靡全台，就連東南亞 和歐美國家也蔚為風行。且料理方式多元，將它燉煮成「牛蒡湯」，口感鮮甜。

牛蒡可說是深藏不露的天然補品，它屬於高纖維食物，含有醣類、蛋白質、脂質、纖維質、維生素B、C，以及鈣、鎂、鋅等礦物質，營養價值很豐富。此外，牛蒡當中的菊苣纖維不但能增添飽足感，也是腸內益生菌重要養分，能幫助腸道蠕動、預防便祕 ，增強體力，促進代謝率，是相當好的食材。

《本草綱目》記載：「牛蒡通十二經脈、除五臟惡氣，久服輕身耐老。」牛蒡中的鈣、鎂、鋅等礦物質，具有抗氧化功能，不僅能幫助穩定情緒，還能降低心血管疾病 發生。

食材

牛蒡 1/2條

素羊肉 半碗

腰果 半碗

紅棗 8-10顆

鹽、油 適量

作法

1.牛蒡用刀背去皮，切滾刀約2-3公分大小，素羊肉用油鍋煸香。

2.將牛蒡、紅棗、素羊肉、腰果放入電子鍋內，加入適量的鹽，加水約8分，滿按下煮湯鍵，完成後即可上桌。

綠豆南瓜湯

時序進入夏日，又適逢梅雨季，天氣潮溼又悶熱，常常會感覺體內被熱氣及溼氣悶住，散不出去。「綠豆南瓜湯」，有助清熱解暑、降壓降脂，是營養師推薦的夏日聖品，從小滿吃到夏至時節都很適合。

綠豆含有澱粉、蛋白質、碳水化合物、維生素B1、B2，以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂、鋅等礦物質。維生素B1有助於碳水化合物的分解，可幫助消化使排便順利，維生素B2是輔酶的一種成分，有維持皮膚健康的功效。

由於綠豆屬於全穀雜糧類，且通常還會加糖烹煮，對於糖尿病患而言，會大幅影響血糖值，需謹慎少吃。綠豆也含鉀，適合腎功能正常、血壓穩定者食用，但體質虛寒、頻尿或慢性腹瀉者不宜多吃。

食材

綠豆 2杯

南瓜 1/4顆

陳皮 1小塊

糖 適量

作法

1.綠豆洗淨，南瓜去囊切適口.小備用。

2.將綠豆、南瓜、陳皮放入電子鍋，加水至滿水位後，直接按煮湯鍵。

3.烹煮完成後，加入適量糖再燜5 分鐘， 待糖化開即可上桌。

養生青木瓜湯

木瓜雖一年四季都有出產，但每年五至十一月是最甜美的季節，利用青木瓜及紅棗、白木耳等養生食材燉湯，多樣食材搭配起來，讓「木瓜湯」口感更豐富。

青木瓜大概在三個月左右就能採收，它的果皮和果肉呈青綠色，味道清甜帶酸，口感較爽脆，除了當生果，也適合製成沙拉或煲湯。木瓜含豐富的木瓜酵素、木瓜蛋白、凝乳蛋白，和維生素A、B、C、D等，以及鈣、鐵、磷、鈉、鉀、鎂等礦物質，而青木瓜糖分極低，是營養豐富之珍品。

木瓜也是天然的抗氧化劑，有改善膚色，淡化黑斑和色斑的功效，吃木瓜能夠保養肌膚，消除皺紋。木瓜酵素可幫助分解與消化蛋白質、醣類，減輕腸胃的負擔，有利於食物的消化與吸收。

選購與保存

採買青木瓜，以手感沉重、色澤鮮綠、果肉硬實有彈性者較佳，盡量選擇綠色蒂頭比較新鮮，果蒂端若呈黃

色代表肉質變軟，不適合涼拌，較宜燉煮。青木瓜置入冰箱冷藏可保存一星期左右，若已切開，建議以保鮮膜包起來冷藏，二至三天內食用完畢。

食材

青木瓜 1顆

素羊肉 1碗

腰果 1/3碗

銀耳 1朵

薑 1小塊

紅棗 6-8顆

鹽 2中匙

作法

1.青木瓜洗淨去皮後切開去籽，切成適口大小備用。

2.素羊肉切成適口大小，薑洗淨切6 - 8 片， 紅棗洗淨。銀耳泡發洗淨，並去蒂扳成小塊。

3.將全部食材放入電子鍋中，加水8分滿，加2中匙鹽後按煮湯鍵，完成後即可享用。