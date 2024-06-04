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料理動手做／杏鮑菇三吃 顛覆味蕾

轉載自人間福報

玉帶杏鮑菇

用簡單的方式料理，能保持食物原來風味，以簡單的食材、步驟，做出美味健康的佳餚。凡事回歸於簡單，能知足自在，讓生命少去多餘的綴飾，不再為所需而紛擾，不再為所求而煩心。原來簡單這麼好！

想開始學做菜嗎？不妨從這道「玉帶杏鮑菇佐金桔醬」著手，只要幾個簡單步驟，就能成功上菜，趕快動手做做看吧！

清脆爽口的小黃瓜從一到十月都是生長季，營養豐富，具有96％的高水分，熱量相較其他蔬菜都還低，含有丙醇二酸，加上纖維質高，能促進體內環保與腸道蠕動。此外，小黃瓜還富含維生素Ｃ，有美白效果。

食材

杏鮑菇 2-3條

小黃瓜 2條

金桔醬 適量

(可以用醬油膏或梅子醬替代)

作法

1.外鍋加0.5杯水先將電鍋預熱。

2.將杏鮑菇洗淨切約0.5公分薄片放入電鍋，按下開關，完成後取出放涼備用。

3.將小黃瓜用刨刀刨成薄片，然後用小黃瓜片把杏鮑菇捲起來，用牙籤固定。

4.擺盤佐金桔醬。

三色杏菇麵

桌上的普通配菜，加一點小巧思也能變成創意料理，利用深受大人小孩喜愛的杏鮑菇，做出三種口味的「三色杏菇麵」，讓你吃出另一種美味。

杏鮑菇是一種常見的菌類食材，不僅味道鮮美，還Q彈有嚼勁，擁有近似鮑魚的口感和淡淡杏仁香氣，在眾多的菇類中，風味也比其他菇類清淡，部分營養價值卻比同家族的菇類高，像是維他命B群、鉀和膳食纖維的含量都比香菇、鴻喜菇等還要多。

杏鮑菇具有低脂肪、低熱量、高蛋白質和高纖維的特性，且富含維生素A、B群、鉀等營養素，不僅可以幫助減肥，還能預防癌症、改善高血壓。此外，研究證實，菇蕈類有來自真菌細胞壁的多醣體，每天至少吃半碗的量，有助於調節免疫功能，提升免疫力

杏鮑菇菇柄粗大、色澤乳白，肉質肥厚，具有低脂肪、低熱量的特性，富含植物性蛋白質、膳食纖維，維生素A、B群以及鉀等營養素，不僅可以幫助減肥，還能預防癌症、改善高血壓。

材料

杏鮑菇3條

鹽1小匙

油1大匙

黑胡椒粉1小匙

薑黃粉2小匙

抹茶粉1小匙

奶油1小塊

作法

1.杏鮑菇直切約0.5公分寬，就會成長條片狀似寬麵。

2.熱鍋加入1大匙油，把1/3杏鮑菇下鍋，再加入鹽和黑胡椒調味炒熟即可起鍋。

3.鍋內再倒入一點油，將1/3杏鮑菇放進鍋中加入薑黃粉炒熟即可起鍋。

4.先放奶油進鍋中，依序放入杏鮑菇，再以鹽和抹茶粉調味，炒熟後即可起鍋。

杏鮑菇馬鈴薯

「杏鮑菇馬鈴薯」，顧名思義就是由杏鮑菇、馬鈴薯組成的一道餐點，只要2步驟就能輕鬆上菜。名稱雖看似單調平凡，但杏鮑菇和馬鈴薯的脆嫩、綿密口感完美結合，加上義式香料適度調味，讓人不禁一口接一口。

馬鈴薯主要成分為澱粉，但含有維生素B1、維生素C、鉀、蛋白質、鉀、鋅等營養素，在歐洲被稱為「大地的蘋果」。由於馬鈴薯的維他命C與澱粉結合，所以烹調後的保存率還是很高，具有有增強血管、皮膚、胃腸黏膜等功效，同時也有高抗氧化力，可提升免疫力，能預防感冒、防癌。

杏鮑菇具有低脂肪、低熱量、高蛋白質和高纖維的特性，且富含鉀和磷等礦物質、維生素A、B、C、E，不僅可以幫助減肥，還能抗癌、改善高血壓。

食材

馬鈴薯4小顆（中型2顆）

杏鮑菇2-3條

橄油1大匙

黑胡椒粒

迷迭香

作法

1.馬鈴薯、杏鮑菇洗淨切塊後，放入電子鍋。

2.加入鹽、黑胡椒粒、義式香料及半杯水，即可蓋上鍋蓋按快煮鍵，跳起後燜一下即可食用。

貼心小叮嚀：迷迭香可依個人口味換成義式香料、百里香、普羅旺斯等，或是使用新鮮香草。

高血壓 癌症 免疫力

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