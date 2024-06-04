料理動手做／水果入菜 酸甜好滋味

柚香溫沙拉

柚子果肉鮮甜多汁的絕佳口感，無論老少都喜愛。如果在這段期間柚子吃膩了，這道「柚香溫沙拉」，可讓你吃出新風味。

柚子營養豐富，果肉富含蛋白質、維生素B1 、B 2 、C、P、胡蘿蔔素、鈣、磷、鐵及醣類、酒石酸、檸檬酸等。尤其膳食纖維、維生素C、鉀離子、柚皮素等含量都極為出色。柚子果肉富含膳食纖維，可促進腸道蠕動，幫助排便，具利水利尿、預防水腫效用。

此外，柚子的維生素C含量高，能養顏美容。柚子與葡萄柚類似，長期服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑等藥者，盡量減少食用。柚子含鉀量較高，限鉀、腎臟病人也要慎食。

食材

柚子 1顆

葡萄柚 1顆

豆包片 2片

生香菇 3大朵

馬鈴薯 2顆

紅蘿蔔 1小段

生菜 2顆

橄欖油 2大匙

水果醋 2大匙

蜂蜜 1大匙

堅果 少許

鹽 適量

黑胡椒粒 適量

作法

1.將柚子和葡萄柚剝出完整的果肉，紅蘿蔔刨絲泡入冰開水中備用。

2.生菜洗淨備用，生香菇、豆包、馬鈴薯洗淨切片。

3.將香菇、豆包、馬鈴薯放入鍋中，灑一點鹽和胡椒調味煎熟。

4.生菜擺入盤中鋪底，再依次放入香菇、豆包、馬鈴薯、柚子、堅果、紅蘿蔔絲，最後淋上醬料即可。

芒果沙拉

夏日來一道開胃前菜，不但能讓人食指大動，更是賞心悅目。輕鬆做料理其實很容易，玩賞其間，並與之交融貫通，每一份食材都有其價值和意義。尊重它，對它釋出善意，就會激盪出各種創意，在食材之間做不同的搭配，必能調理出不同的好滋味。

土芒果俗稱「土檨仔」，外皮顏色為淡青綠，甜度高、富含高纖維，可提高抗氧化能力，也常被做成情人果和蜜餞，每年五至七月為盛產期。芒果營養價值比一般水果高，維生素A含量高，維生素C含量也不低，可調節身體的代謝能力。此外還富含礦物質、蛋白質、脂肪、糖類等營養成分。

挑選及保存：

土芒果的果體較小，成橢圓形，選購時需注意果體有無病斑、壓傷， 果頂有彈性者佳， 若有黑斑或塊狀黑斑，表示內部已開始腐爛。未成熟的芒果買回家可以放在水果籃內待熟，已熟的芒果可用紙袋包起來放在冰箱保存，但最好不要超過2天，若太多吃不完，可以製成果塊、果丁放冷凍，或做成果汁。

食材

芒果 4-6顆

馬鈴薯 1顆

鴻喜菇 1包

生菜 1顆

薄荷葉 3-4片

金桔 1顆

橄欖油 適量

水果醋 適量

綜合堅果 適量

作法

1.馬鈴薯、芒果洗淨去皮切丁，鴻喜菇切去根部洗淨撥開，生菜、薄荷葉洗淨切絲。

2.電鍋外鍋放1杯水，將馬鈴薯丁和鴻喜菇放入鍋中蒸熟後放涼備用。

3.最後將芒果和蒸好的馬鈴薯、鴻喜菇，以及薄荷葉放入碗中，加入橄欖油、水果醋攪拌均勻，並加入適量

堅果。

4.盤中擺上一片生菜，再將沙拉盛盤分裝，即可食用。

梅漬番茄

番茄是常見的水果，夏天做成梅漬番茄，冰涼酸甜的好滋味，不管是開胃菜或飯後小點都超級適合，而且製作過程相當簡單，料理新手也不會失敗。

番茄主要營養素為茄紅素，存在於果肉及番茄表皮。茄紅素是一種天然色素，存在番茄、葡萄柚、甜椒、柿子等紅橙色蔬果。

除了茄紅素外，小番茄富含多種維生素及膳食纖維，維生素A可保健眼睛、提高免疫力 ，維生素C可抗氧化、養顏美容，營養功能相當多。每一百公克小番茄，大約只有三十七大卡的熱量，是輕食者的好選擇。

食材

小番茄 1盒

話梅 15-20顆

蜂蜜 1-2湯匙

水 4-5碗

作法

1.梅子加4碗水煮開，放涼備用。

2.小番茄底部畫十字刀，放入熱開水中泡約5分鐘。

3.取出番茄剝掉外皮，放入冰水中泡涼，再放入煮好的梅子水浸泡，即可放進冰箱冷藏，隔天食用。