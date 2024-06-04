料理動手做／白嫩豆腐 就愛這味兒

番茄豆腐盅

「番茄豆腐盅」，紅紅的番茄搭配炒好的素火腿、菇類，上方鋪一層起司，放入氣炸鍋烹調，如同精緻的義式小點，看起來喜氣洋洋。

番茄屬於蔬菜，番茄愈紅，表示茄紅素含量愈豐富。若經過加熱烹調，或加一點油脂料理，還可以釋放更多茄紅素，提高二至三倍的吸收率。

除了茄紅素，番茄的營養價值相當多，其中以維生素C、膳食纖維最為重要。此外，番茄還富含β-胡蘿蔔素、葉黃素，及多酚類多種營養素。也可達到抗氧化、抗發炎效果。還有預防老化性黃斑部病變和其他眼疾的功效，也可緩解更年期不適症狀。

食材

番茄 6顆

嫩豆腐 1盒

素火腿 1小塊

鴻喜菇 1/2碗

起司 適量

醬油 適量

油 適量

胡椒粉 適量

作法

1.將番茄頭部切開，內部用湯匙挖空後備用。

2.火腿、鴻喜菇切細丁，將番茄挖出的囊和籽切碎。起油鍋將鴻喜菇、素火腿爆香，再放入切碎的番茄。加入少許醬油、胡椒粉調味，炒至收汁，完成內餡醬料。

3.豆腐切約1公分大小丁塊，填入番茄內部，上面淋一層炒好的醬料，再灑上起司，放入氣炸鍋。

4.氣炸鍋溫度調200°C，氣炸約15-20分鐘，起司略呈焦黃即可。

豆腐扣

這道「豆腐扣」，嘗起來味道鮮美、不油膩。在醬料醃製品中，蔭瓜常被拿來調煮各種菜餚，無論是煮湯、蒸、燉、滷菜都好吃，那種甘甜鹹香，是在鄉下甕裡醞釀出來的滋味。常見的平價食材豆腐，因為料理手法多元，一年四季都適合食用，也不會讓人吃膩。

豆腐是以營養、健康，且富含植物性蛋白質的黃豆製作而成，豆腐種類眾多，不同的豆腐也有不同的營養價值。板豆腐是由硫酸鈣凝固而成，水分少、較扎實，鋅、硒的含量比嫩豆腐多兩倍，是天寒增強免疫力 的最佳食物。

食材

板豆腐 1.5塊

素火腿 1塊

薑 1小段

香菇 6朵

蔭瓜 1-2塊

油 適量

青菜 適量

（可依個人喜愛決定）

溫馨小叮嚀

1.泡香菇的水，可以留下來，加入調品。

2.蒸豆腐時電鍋鍋蓋留一點氣孔，可避免豆腐因膨脹，造成湯

汁溢出。

作法

1.板豆腐洗淨切片，素火腿切0.5公分半圓形片狀。薑切5-6片、香菇泡發對切，蔭瓜切碎。

2.取一中型碗，將處裡好的材料依次排入碗中，香菇水及蔭瓜切碎拌勻淋上。最後淋上一點油，再以保鮮膜或年糕紙覆蓋放進電鍋。

3.電鍋外鍋加4-5杯水，完成後取出扣在盤子上，並在周圍擺上青菜即可上桌。

杏鮑菇扣豆腐

這道「杏鮑菇扣豆腐」不只是宴席才可吃到的料理，在家也能用一個電鍋就輕鬆端出辦桌菜。杏鮑菇風味，比其他菇類清淡，在眾多的菇類中，杏鮑菇屬於高營養價值的一種，維他命B群、鉀和膳食纖維的含量，都比香菇、鴻喜菇還要多。

市面上豆腐種類繁多，板豆腐主要原料是黃豆，除了具有優質蛋白質，也富含大豆異黃酮、卵磷脂、大豆纖維，且不含膽固醇。由於製作過程中添加碳酸鈣，因此鈣質含量較高，是補鈣的好選擇。

食材

老板豆腐 2-3塊

杏鮑菇 2-3條

玉米粒 適量

乾香菇 1朵

香菜 適量

鹽 2小匙

醬油 1小匙

蓮藕粉 2小匙

胡椒粉 適量

選購與保存

1.採購杏鮑菇時，選擇蕈柄、蕈傘硬實有彈性，蕈柄粗而白皙為佳。以及傘緣內捲，不過度外張者。

2.杏鮑菇害怕高溫 與陽光，保存時建議先包一層保鮮膜，再放進冰箱冷藏。由於不耐放，建議早點食用完畢。

作法

1.杏鮑菇洗淨，切約0.5公分長型片狀。豆腐泡鹽水去豆腥味，後用刀片壓成泥備用。

2.玉米粒、豆腐泥，加入鹽、醬油、胡椒粉、蓮藕粉，調味拌勻。

3.備一中型蒸碗，碗底先鋪上一層保鮮膜，底部放一朵泡發的香菇，順著蒸碗周圍排上杏鮑菇片。

4.將拌好的豆腐泥放入後壓平，再用保鮮膜覆蓋壓實放入電鍋中。外鍋加3杯水蒸煮後，取出倒扣於深

盤中。

5.煮一碗水加入鹽、醬油、胡椒粉調味，再以少許蓮藕粉水勾芡淋上，並且放上香菜點綴即可。

溫馨小叮嚀

1.蓮藕粉可增加豆腐粘著效果，使用前磨成粉狀，較不會產生結塊顆粒。若無蓮藕粉，可用玉米粉或樹薯粉取代。

2.豆腐泥放入碗中時動作要輕，以免將排好的杏鮑菇弄亂。最後倒扣盤中時，選用有一點深度的盤子，以免水分流出。