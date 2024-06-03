素魚翅羹

「禪居食堂」利用多種蔬菜，端出超級澎派的「素魚翅羹」，除了好下飯之外，吃羹也有好事綿延不絕的含意。

無論哪個年齡層的民眾，都非常喜歡高麗菜的口感，讓它有「國民天菜」的美稱，雖然高麗菜一年四季都吃的到，但秋冬盛產期才是它最美味的時刻，且其營養價值非常豐富，包括蘿蔔硫素、吲哚、木樨草素、葉黃素、芹菜素、維生素Ａ、維生素Ｃ、維生素Ｋ、維生素Ｕ。

高麗菜除了好吃外，食療效果也相當佳，有報告指出，高麗菜能夠保護心血管、預防骨鬆症、改善腸胃道問題、幫助消化，甚至調節血糖、抑制癌症 、抗老化，還有減重 的效果。

黑木耳質地鮮厚，嘗起來Q彈清脆，它含有豐富的膳食纖維、多種多醣體、礦物質等，營養價值極高，甚至不輸動物性蛋白質的食材，因此有「素中之葷」稱號。

中醫觀點中，黑木耳性平味甘，有活血、益氣、潤肺的食療功效；現代西方醫學觀點裡，黑木耳含有抗凝血物質，能減少血小板凝結，降低罹患心血管疾病的風險。

食材

高麗菜1/4顆

竹筍1小塊

香菜少許

乾香菇3朵

紅蘿蔔1小塊

金針菇1/2包

黑木耳2朵

豆包2片

火腿1小塊

素魚翅1碗

素蠔油1小杯

素沙茶 1小杯

鹽 2大匙

蓮藕粉1/4碗

烏醋1小杯

胡椒粉適量

油 少許

香油 適量

作法

1、香菇、素魚翅熱水泡開；竹筍去殼洗淨切絲；香菇、黑木耳、紅蘿蔔、火腿、高麗菜切絲、金針菇去蒂切段，香菜洗淨切小段；豆包用手撕開。

2、熱鍋，放入2大匙油，依次將香菇、火腿、紅蘿蔔爆香，再加入竹筍、黑木耳炒熟，倒入素蠔油、素沙茶、鹽、胡椒粉調味，加約1000ml水，泡香菇的水也一併倒進去煮開，再加入豆包、金針菇、高麗菜煮熟，煮滾後再放入素魚翅。

3、起鍋前加入蓮藕粉水勾芡，接著倒入烏醋、香油和香菜調味，即可上桌享用。

彩椒素鮑魚

香菇是茹素者補充蛋白質的來源之一，料理方式又多元，蒸煮炒炸或燉湯都可以，不用擔心吃膩，「禪居食堂」利用它做出「彩椒素鮑魚」，外觀相當吸睛，嘗起來酥脆又營養充足，平時好友團聚，也可當成宴客菜招待。

菇類是料理常見的食材，除了有跟蔬菜一樣低熱量和高纖維的特性外，還含有20多種人體必需胺基酸、蛋白質、礦物質、維生素B群、維生素D等營養素，嘗起來味道鮮美，在明朝時被列為貢品之一，故有「菇中之王」的美稱。

菇類是蛋白質含量較高的蔬菜，且胺基酸種類豐富，還有多種人體無法自行合成、必須透過食物攝取而得的「必需胺基酸」。

香菇內含的多醣體，也稱香菇多醣，是香菇中最有效的活性成分，能抑制癌細胞 活性和提高人體免疫功能，能增強對抗原刺激的免疫反應，使T淋巴細胞功能得以恢復，有效抗癌。

挑選與保存

生香菇要厚實、量重、菇傘未打開、傘內褶頁白嫩、菌傘面有光澤、菌褶無破損為佳，只要沖洗乾淨便可烹食。

食材

生香菇8朵

大紅棗8顆

三彩椒各1/4顆

黑胡椒粒 少許

醬油 適量

鹽 少許

太白粉 少許

油 適量

作法

1、所有食材洗乾淨後，生香菇切去蒂頭；三彩椒各取1/4顆，除掉籽囊後，切約3公分菱形片狀；紅棗外皮畫2、3刀。

2、煮一鍋水，將香菇煮軟，之後取出放涼並壓乾水分，先在菇傘內部切花刀，撒上一點鹽，再將二面沾上麵粉後用牙籤對折固定（花面向外），全部完成後，即可起油鍋，將素鮑魚炸至酥脆即可。

3、另煮一鍋水，放入一點剛剛炸素鮑魚的油，先將紅棗放進去煮，加入黑胡椒、鹽和醬油，再把彩椒倒入煮熟，最後倒入太白粉水勾薄芡，完成後淋在剛剛炸好的素鮑魚上，即可上桌享用。

蒟蒻三彩匯

蒟蒻吃起來Q彈有嚼勁，又能變化出多種的食材，相當受到茹素者的喜愛，「禪居食堂」將它與紅椒、黃椒和青椒一同烹調，端出「蒟蒻三彩匯」，口感層次多元且營養，視覺上也相當豐富，是道色香味俱全的美味佳餚。

蒟蒻的原料是一種名為魔芋的根莖類植物，魔芋經過初期的清洗、磨碎與乾燥，去除澱粉後先製成蒟蒻粉，再加入氫氧化鈣加熱，蒟蒻粉在鹼性的加熱環境中讓多醣結構產生不可逆的交聯反應，形成固化的蒟蒻膠體，也因此帶有一股鹼味。

蒟蒻在中國古代原是藥用植物，具有整腸效果，本身熱量低，纖維高，反而成為當代受歡迎的減重食品，但蒟蒻的飽足感維持度很差，因此還是要控制其他食物的攝取。

彩椒在尚未成熟前皆為綠色，顏色則反映成熟度的不同，但不一樣的成熟度，就有營養素含量不同的差別，像是青椒可排毒、改善貧血，紅椒具有較高的抗老化效果，黃椒則有利尿、消水腫等功效，也是體重控制的減肥良方。

食材

蒟蒻2片

三彩椒各0.5顆

香菇4、5朵

嫩薑1小塊

油2大匙

醬油1大匙

醬油膏2大匙

作法

1、蒟蒻切片，用開水汆燙2、3次後放涼備用；三彩椒各取半顆，切成菱形片狀；香菇切薄片，蒂頭也可一起切片；嫩薑切片。

2、熱鍋加入1大匙油、1小匙鹽，先放入三彩椒炒熟，即可先倒出。

3、原鍋再加1大匙油，依次放入香菇蒂、薑片煸香，加入醬油、醬油膏調味，再將蒟蒻入鍋炒熟，之放香菇入鍋，炒香，最後倒入三彩椒拌勻即可上桌。