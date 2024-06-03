我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

經典素菜 百吃不膩

轉載自人間福報

素魚翅羹

「禪居食堂」利用多種蔬菜，端出超級澎派的「素魚翅羹」，除了好下飯之外，吃羹也有好事綿延不絕的含意。

無論哪個年齡層的民眾，都非常喜歡高麗菜的口感，讓它有「國民天菜」的美稱，雖然高麗菜一年四季都吃的到，但秋冬盛產期才是它最美味的時刻，且其營養價值非常豐富，包括蘿蔔硫素、吲哚、木樨草素、葉黃素、芹菜素、維生素Ａ、維生素Ｃ、維生素Ｋ、維生素Ｕ。

高麗菜除了好吃外，食療效果也相當佳，有報告指出，高麗菜能夠保護心血管、預防骨鬆症、改善腸胃道問題、幫助消化，甚至調節血糖、抑制癌症、抗老化，還有減重的效果。

黑木耳質地鮮厚，嘗起來Q彈清脆，它含有豐富的膳食纖維、多種多醣體、礦物質等，營養價值極高，甚至不輸動物性蛋白質的食材，因此有「素中之葷」稱號。

中醫觀點中，黑木耳性平味甘，有活血、益氣、潤肺的食療功效；現代西方醫學觀點裡，黑木耳含有抗凝血物質，能減少血小板凝結，降低罹患心血管疾病的風險。

食材

高麗菜1/4顆

竹筍1小塊

香菜少許

乾香菇3朵

紅蘿蔔1小塊

金針菇1/2包

黑木耳2朵

豆包2片

火腿1小塊

素魚翅1碗

素蠔油1小杯

素沙茶 1小杯

鹽 2大匙

蓮藕粉1/4碗

烏醋1小杯

胡椒粉適量

油 少許

香油 適量

作法

1、香菇、素魚翅熱水泡開；竹筍去殼洗淨切絲；香菇、黑木耳、紅蘿蔔、火腿、高麗菜切絲、金針菇去蒂切段，香菜洗淨切小段；豆包用手撕開。

2、熱鍋，放入2大匙油，依次將香菇、火腿、紅蘿蔔爆香，再加入竹筍、黑木耳炒熟，倒入素蠔油、素沙茶、鹽、胡椒粉調味，加約1000ml水，泡香菇的水也一併倒進去煮開，再加入豆包、金針菇、高麗菜煮熟，煮滾後再放入素魚翅。

3、起鍋前加入蓮藕粉水勾芡，接著倒入烏醋、香油和香菜調味，即可上桌享用。

彩椒素鮑魚

香菇是茹素者補充蛋白質的來源之一，料理方式又多元，蒸煮炒炸或燉湯都可以，不用擔心吃膩，「禪居食堂」利用它做出「彩椒素鮑魚」，外觀相當吸睛，嘗起來酥脆又營養充足，平時好友團聚，也可當成宴客菜招待。

菇類是料理常見的食材，除了有跟蔬菜一樣低熱量和高纖維的特性外，還含有20多種人體必需胺基酸、蛋白質、礦物質、維生素B群、維生素D等營養素，嘗起來味道鮮美，在明朝時被列為貢品之一，故有「菇中之王」的美稱。

菇類是蛋白質含量較高的蔬菜，且胺基酸種類豐富，還有多種人體無法自行合成、必須透過食物攝取而得的「必需胺基酸」。

香菇內含的多醣體，也稱香菇多醣，是香菇中最有效的活性成分，能抑制癌細胞活性和提高人體免疫功能，能增強對抗原刺激的免疫反應，使T淋巴細胞功能得以恢復，有效抗癌。

挑選與保存

生香菇要厚實、量重、菇傘未打開、傘內褶頁白嫩、菌傘面有光澤、菌褶無破損為佳，只要沖洗乾淨便可烹食。

食材

生香菇8朵

大紅棗8顆

三彩椒各1/4顆

黑胡椒粒 少許

醬油 適量

鹽 少許

太白粉 少許

油 適量

作法

1、所有食材洗乾淨後，生香菇切去蒂頭；三彩椒各取1/4顆，除掉籽囊後，切約3公分菱形片狀；紅棗外皮畫2、3刀。

2、煮一鍋水，將香菇煮軟，之後取出放涼並壓乾水分，先在菇傘內部切花刀，撒上一點鹽，再將二面沾上麵粉後用牙籤對折固定（花面向外），全部完成後，即可起油鍋，將素鮑魚炸至酥脆即可。

3、另煮一鍋水，放入一點剛剛炸素鮑魚的油，先將紅棗放進去煮，加入黑胡椒、鹽和醬油，再把彩椒倒入煮熟，最後倒入太白粉水勾薄芡，完成後淋在剛剛炸好的素鮑魚上，即可上桌享用。

蒟蒻三彩匯

蒟蒻吃起來Q彈有嚼勁，又能變化出多種的食材，相當受到茹素者的喜愛，「禪居食堂」將它與紅椒、黃椒和青椒一同烹調，端出「蒟蒻三彩匯」，口感層次多元且營養，視覺上也相當豐富，是道色香味俱全的美味佳餚。

蒟蒻的原料是一種名為魔芋的根莖類植物，魔芋經過初期的清洗、磨碎與乾燥，去除澱粉後先製成蒟蒻粉，再加入氫氧化鈣加熱，蒟蒻粉在鹼性的加熱環境中讓多醣結構產生不可逆的交聯反應，形成固化的蒟蒻膠體，也因此帶有一股鹼味。

蒟蒻在中國古代原是藥用植物，具有整腸效果，本身熱量低，纖維高，反而成為當代受歡迎的減重食品，但蒟蒻的飽足感維持度很差，因此還是要控制其他食物的攝取。

彩椒在尚未成熟前皆為綠色，顏色則反映成熟度的不同，但不一樣的成熟度，就有營養素含量不同的差別，像是青椒可排毒、改善貧血，紅椒具有較高的抗老化效果，黃椒則有利尿、消水腫等功效，也是體重控制的減肥良方。

食材

蒟蒻2片

三彩椒各0.5顆

香菇4、5朵

嫩薑1小塊

油2大匙

醬油1大匙

醬油膏2大匙

作法

1、蒟蒻切片，用開水汆燙2、3次後放涼備用；三彩椒各取半顆，切成菱形片狀；香菇切薄片，蒂頭也可一起切片；嫩薑切片。

2、熱鍋加入1大匙油、1小匙鹽，先放入三彩椒炒熟，即可先倒出。

3、原鍋再加1大匙油，依次放入香菇蒂、薑片煸香，加入醬油、醬油膏調味，再將蒟蒻入鍋炒熟，之放香菇入鍋，炒香，最後倒入三彩椒拌勻即可上桌。

減重 癌細胞 癌症

上一則

南韓泡麵全球賣翻 沃爾瑪把「辛拉麵」移往主流食品區

延伸閱讀

迦南粽子 古法傳承古早味 接受訂購

迦南粽子 古法傳承古早味 接受訂購
慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處
香菇冷藏可以放多久？ 常見菇類挑選、保存秘訣搶鮮報

香菇冷藏可以放多久？ 常見菇類挑選、保存秘訣搶鮮報
字節「豆包」大模型 成中國最熱門AI聊天機器人

字節「豆包」大模型 成中國最熱門AI聊天機器人

熱門新聞

韓國流行樂、韓劇、韓國電影崛起，使西方對南韓美食的興趣逐漸濃厚。（美聯社）

南韓泡麵全球賣翻 沃爾瑪把「辛拉麵」移往主流食品區

2024-06-01 19:43
（取材自NOW健康）

香菇冷藏可以放多久？ 常見菇類挑選、保存秘訣搶鮮報

2024-05-25 02:40
由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。(路透)

柳橙多災多難一年漲一倍太誇張 業者擬改用柑橘充橙汁

2024-05-29 02:27
毒理學專家招名威表示，開封後來不及吃完的綠豆、紅豆等五穀雜糧，最好不要放進冰箱。(本報資料照片)

這種食物開封後不要冰 毒理專家列「7大壞習慣」：小心生病

2024-05-26 02:21
隨著全球人口成長，替代性蛋白產業預料迅速成長。(路透)

日企強攻替代蛋白商機 日清拚明年推出「人造牛排」

2024-05-27 03:24
水餃是許多人家中的常備品。(Unsplash/Stephen yu)

冷凍水餃還用水煮？老饕曝「免顧火」煮法：皮不破飽滿又多汁

2024-05-16 08:15

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度