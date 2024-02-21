熬夜眼睛症狀大爆發 護眼茶緩解不適

（圖／健康醫療網提供）

平日工作勞累導致眼睛周圍循環不佳，眼睛乾澀、視物不清、眼屎多等症狀經常困擾著現代人，尤其在狂歡熬夜後經常讓眼睛症狀大爆發。人工淚液可以短暫舒緩眼睛不適，然而只要沒有持續使用，眼睛立刻變回乾澀狀態，中醫透過氣血平衡調整方式，讓身體氣血能調整回原始狀態，進而校正眼眶周圍微循環，當眼眶周圍循環恢復，身體自主可以適度分泌淚液及正確調整眼周肌肉收縮放鬆，眼睛自然可以恢復明亮。

從肝論治 晚上11時應休息

中醫診所院長康涵菁中醫師表示，中醫的理論認為：「肝開竅於目」，眼睛乾澀及視物不清需要從肝論治，晚上11時以後是膽經與肝經經絡循行主要行走旺時，也是肝膽調養生息的時段，肝主藏血，若要順利將氣血往上輸送於眼底及眼周圍供給使用，正確休養時間需要深度休息才能達到「養血」目的。

康涵菁中醫師解釋中醫典籍指出，《靈樞·大惑論》：「五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精」，肝膽經絡氣血的調整不是恢復眼睛氣血輸佈唯一方式，消耗一夜氣血後臟腑能量耗盡，反映到身體最直接的包含身體代謝廢物排除效率減低、氣血輸送至末梢不暢、神經亢奮性無法有效降低，症狀表現常見眼睛乾澀、眼周圍眼袋水腫、眼周圍循環不佳導致黑眼圈、頭痛、頭脹、胃口下降、口乾、四肢水腫等，康涵菁中醫師教你如何有效恢復全身氣血通暢，進一步恢復眼睛明亮。

熬夜後掌握五步驟恢復眼睛明亮

利水消腫：排除身體代謝廢物能有效加強末梢微璇還，甚至幫助眼眶周圍眼袋水腫消除。

臟腑氣血啟動：消除水腫後，啟動臟腑氣血能有效疏鬆身體核心氣血至末梢及眼眶周圍末梢。

疏通頭部氣血：頭為諸陽之會，通暢全身氣血前透過頭部穴位引導氣血順暢行走具有導引功效，能加強氣血行走效率。

疏通眼眶周圍循環：透過穴位按壓除了能加強眼周循環外，也能適度舒緩眼睛周圍痠脹緊繃的不適感。

安神養血：利用多次閉目養神，一次10～15分鐘，能有效降低神經亢奮性，進而降低氣血消耗速度。

熬夜護眼茶

枸杞5g，菊花5g，鉤藤3g，天麻3g，麥芽3g，炒白芍3g，炒決明子8g，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，藥方主要透過柔肝疏肝及養肝血來減緩眼睛不適症狀，熬夜後經常引起肝風動及胃氣不疏導致氣血瘀滯，透過天麻、鉤藤疏理肝風動，配合菊花、決明子清除肝熱，白芍柔肝及枸杞養肝血，熬夜隔日適度飲用可以有效緩解眼睛不適及口乾口苦症狀。

眼周六穴護眼明亮

康涵菁中醫師教導雙手摩掌生熱後，先用手掌或眼熱敷袋稍作眼周圍熱敷後，利用拇指及食指按壓眼睛周圍六穴，按壓後深呼吸，讓眼球順時鐘轉一圈、逆時鐘轉一圈，往遠處看10秒，閉眼休息1分鐘，重複以上步驟5~10次。

睛明穴

取穴位置：眼眶內側邊緣與眼球間空隙，內眼角稍上方凹陷處

攢竹穴

取穴位置：眉頭內端邊緣的凹陷處

魚腰穴

取穴位置：瞳孔直上，眉毛正中央

絲竹空穴

取穴位置：眉尾外端的凹陷處

瞳子髎穴

取穴位置：眼尾外１指寬，骨骼凹陷處

四白穴

取穴位置：位於瞳孔正下方，距眼眶約一橫指寬

眼周六穴主要透過按壓眼眶周圍穴位促進局部微循環，按壓時可取穴位周圍痠脹感明顯處稍加力道加強，痠脹嚴重處按壓時間可以拉長，並且增加次數。

康涵菁中醫師建議，生活中除了養成黃金睡眠時段11時前入睡習慣外，適度運動可以有效打開經絡氣滯狀態，以利氣血機能恢復加速，近期中醫門診也增加許多工作久勞及熬夜後眼科門診調理，包含疏通頭部氣血的頭皮針治療、眼眶周圍促進眼周微循環的針灸治療、腹部溫灸治療、藥物調理等治療，都可以短時間內加速恢復眼睛不適症狀，避免長期依賴人工淚液。

資料來源：健康醫療網

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