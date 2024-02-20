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元宵小過年 吃湯圓慶團圓

小璐
黑糖湯圓
黑糖湯圓

農曆正月十五元宵節是春節的尾聲，也稱為「小過年」。傳統元宵節當天會吃「元宵」，冬至則會吃「湯圓」，不過現今已經沒有特別規定，多依個人或家庭喜好選擇，來碗象徵「團圓、圓滿」的湯圓，期望未來一年圓滿順利。

黑糖湯圓

材料：

湯圓1盒、黑糖半杯、水8杯。

湯圓食材
湯圓食材

作法：

1.準備一鍋開水，目測水量不高過湯圓量太多。

2.先煮糖水（黑糖、砂糖均可）。

3.待糖水沸騰，中火，把湯圓一顆一顆滑進滾沸的黑糖水中，湯圓如果是冷凍黏在一起的狀態，請先將其分開之後再下鍋。

4.下鍋後用湯瓢或筷子輕輕撥弄湯圓，保持中大火滾煮，盡量不攪動湯圓，糖水才不會變混濁。

5.等到每顆湯圓都變得圓潤飽滿後，再略滾一下，就大功告成囉。

等到每顆湯圓都變得圓潤飽滿後，再略滾一下，就可熄火。
等到每顆湯圓都變得圓潤飽滿後，再略滾一下，就可熄火。

紅豆湯圓

只吃黑糖湯圓不滿足？可以再煮一鍋紅豆湯搭配，就是好吃的紅豆湯圓。如果沒有時間，可以用壓力鍋料理，不到一小時就能完成。

材料：

紅豆2杯(量米杯)、水10杯(量米杯)、砂糖80克、鹽少許。

紅豆湯圓
紅豆湯圓

作法：

1.紅豆洗淨，倒入10杯水，放入壓力鍋中。

2.蓋上鍋蓋，等待壓力鍋上壓，關小火定時15至25分鐘，依各廠牌不同請自行留意。

3.待時間到，熄火，讓壓力鍋靜置至完全洩壓後開蓋，檢查紅豆是否已軟透。若覺得不夠軟，可以再繼續熬煮至理想軟硬度。

4.最後加入糖與一點點鹽，用筷子或是軟的耐熱刮刀輕柔混合均勻，使糖完全融化。試味道可視個人口味喜好，再添加糖量。

元宵節

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