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龍年年菜／新春甜點 南瓜發糕

江碧琪
南瓜發糕
南瓜發糕

發糕的食材容易取得，做法簡單，用很短的時間就可蒸出來。發糕寓意吉祥、發財，是過年時必備的一道糕點。因為有南瓜的加入，顏色和風味不同於市售的發糕，營養也跟著加分，看著一個個笑開口的發糕，金黃燦爛，心情特別爽，今年想不發也難。

材料：

熟南瓜泥1/3杯、低筋麵粉（Cake flour）1.5杯、泡打粉（Baking powder）1.5茶匙、蛋1個、白糖1/3杯、煉乳（condensed milk）1湯匙、牛奶1/3杯、食用油2湯匙。

器具：

鬆餅鋁箔紙杯8個。

南瓜發糕食材
南瓜發糕食材

作法 :

1.南瓜去籽去皮切塊，入蒸籠用大火蒸約20分鐘至熟即可取出，壓成泥備用。

2.把所有的食材分量準備好，再準備一個深鍋，先煮些滾水，用來蒸發糕。

3.將南瓜泥、蛋、白糖、煉乳、牛奶、食用油放入攪拌機，打成細糊狀備用。

4.低筋麵粉和泡打粉混合均匀，過篩一遍。

5.取一個大碗，把混合好的粉類食材和南瓜糊，用打蛋器攪拌均勻至無顆粒的南瓜麵糊。

6.將南瓜麵糊裝入鋁箔紙杯模具中，切記不可倒太滿，裝八、九分滿即可。

7.放入蒸鍋，用大火蒸約20分鐘即可開蓋，金黃燦爛的南瓜發糕就大功告成。

1.南瓜糊裝入鋁箔紙杯模具中，裝八、九分滿即可。
1.南瓜糊裝入鋁箔紙杯模具中，裝八、九分滿即可。

2.大火蒸約20分鐘即可。
2.大火蒸約20分鐘即可。

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