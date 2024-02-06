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龍年開運 秋葵年菜上桌

江碧琪
秋葵山藥泥
秋葵山藥泥

秋葵又名羊角豆，含有豐富的黏性物質，可以幫助保護我們的胃黏膜。節日裏滿桌的葷食，來一兩道素食，造型好看討喜又開胃，絕對是年菜的好搭檔。

秋葵山藥泥

材料：

秋葵適量、山藥1段，紅蘿蔔1小段。

調味料：

鹽、胡椒粉、牛油全適量。

醬汁：

高湯1/3杯、鹽、糖、香油、白胡椒、水澱粉，全適量。

秋葵山藥泥食材
秋葵山藥泥食材

作法：

1.山藥去皮切厚片，放入鍋中，用大火蒸熟約20分鐘，取出搗成泥，再加入調味料混合均匀備用。

2.煮一鍋熱水，加少許鹽和食用油，放入秋葵和紅蘿蔔焯至斷生約3分鐘，撈起過涼開水後，切成厚薄均勻的小段。

3.取一圓底碗，把切成小段的秋葵和紅蘿蔔按碗的形狀碼入碗中。

4.小鍋中放入高湯煮滾，改中小火，依次放入鹽、糖、白胡椒、香油、水澱粉煮成薄芡。

5.再把拌好的山藥泥放入半球形的秋葵碗中壓實。

把切成小段的秋葵按碗的形狀碼入碗中，將拌好的山藥泥放入半球形的秋葵碗中壓實。
把切成小段的秋葵按碗的形狀碼入碗中，將拌好的山藥泥放入半球形的秋葵碗中壓實。

6.準備一個平底的盤子，蓋在碗上，將秋葵山藥泥倒扣出來，淋上醬汁。

小叮嚀：

1.在熱水裡加入適量的鹽和食用油汆燙，才能保持秋葵的脆嫩。

2.可用馬鈴薯代替山藥。

什錦炒秋葵

什錦炒秋葵
什錦炒秋葵

材料：

紅、黃彩椒、秋葵、蓮藕、黑木耳、蒜。

調味料：

鹽、糖、蠔油。

什錦炒秋葵食材
什錦炒秋葵食材

作法：

1.在碗中放入適量木耳加水浸泡3小時，洗淨撕小朵備用。

2.紅黃彩椒洗淨去籽切塊、蓮藕洗淨切片，蒜切片備用。

3.煮鍋熱水，加少許鹽和食用油，放入黑木耳和紅、黃彩椒、蓮藕焯約1分鐘撈起。

4.再放入秋葵焯至斷生約2分鐘，撈起過涼開水，斜切成均勻的小段。

5.在炒鍋中，放入適量油，油熱爆香蒜片，改中火放入所有食材兜匀，再加入調味料即可出鍋。

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