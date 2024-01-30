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簡易素食早餐

孫愷愉
法式土司
法式土司

一般的法式土司（French Toast）用的是雞蛋牛奶，這裡用香蕉和杏仁奶，別有風味。

法式土司

材料（2人份）：土司麵包2片、香蕉1/2條、杏仁奶1/2杯、肉桂粉1/2茶匙。

作法：

1.把香蕉切成小塊，放入攪拌機。加入杏仁奶和肉桂粉，攪拌均勻。

2.把香蕉奶汁倒入一個淺盤。

3.把麵包切成小方塊，放入香蕉奶汁裡浸泡。約一分鐘後翻動一下，讓乾燥的部分也能吸收到奶汁。

4.把麵包塊夾起來，放到不沾烤盤上（可在烤盤上抹一層橄欖油）。

5.送入烤箱炙烤（broil）2分鐘後翻面，再烤2分。也可以用煎鍋在瓦斯爐上面烤，火力不要開太大。

小叮嚀：如果要調整香蕉奶汁的濃度，只要控制香蕉或杏仁奶的分量就可以了。

蔬菜麵包杯
蔬菜麵包杯

蔬菜麵包杯

材料（4份）：

土司麵包4片、番茄1/2個、洋蔥1/4個、納豆1盒、2匙新鮮荷蘭芹（ parsley）或胡荽葉（cilantro）。

作法：

1.將烤箱預先加熱至350。

2.準備耐烤的小杯或者杯形糕餅用的烤盤。裡面塗點奶油或橄欖油。

3.把土司麵包的邊緣剪掉，把麵包壓進杯裡，作成杯狀。

4.將番茄、洋蔥剁碎，和納豆及附帶的調味料混合，混合後分配在每片麵包的凹處。

5.把烤盤送入烤箱，烤大約5分鐘或直至麵包略微酥脆。將麵包杯取出時，假如還會塌下，就再多烤一會兒。

6.撒上荷蘭芹或胡荽葉。

小叮嚀：

每兩分鐘查看烤箱，注意不要把麵包烤焦。

雞蛋 牛奶

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