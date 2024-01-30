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金桔衝菜＆有愛有餘

孫愷愉
有愛有餘
有愛有餘

今年過年適逢情人節，看著家裡的土司和鮭魚片突然靈機一動，把它們做成愛心形狀讓餐桌上增添點趣味，適用於春節和情人節的小菜。

至於衝菜，它在美國超市中叫green mustard，兩種原料就可以做成健康可口的零食。乾燥衝菜有日本芥末的辣味，金桔又帶來甜香的風味，無油無鹽，容易做又好吃。

有愛有餘（魚）

材料：

土司麵包2片、熏鮭魚少許、奶油乳酪（cream cheese）少許。

有愛有餘（魚）食材
有愛有餘（魚）食材

作法：

1.奶油乳酪放至室溫，或用微波爐熱5秒鐘，直到微軟

2.把土司麵包用廚房剪刀剪成小塊或心形。如果有心形的餅乾模型，直接用模型切。

3.把奶油乳酪塗在麵包上，然後把熏鮭魚剪成比麵包小的心形，疊在麵包上。

土司麵包用廚房剪刀剪成小塊或心形，把奶油乳酪塗在麵包上。
土司麵包用廚房剪刀剪成小塊或心形，把奶油乳酪塗在麵包上。

小叮嚀：

麵包可以稍微烤熱。奶油乳酪則不要太熱。

金桔衝菜
金桔衝菜

金桔衝菜

材料：

有機衝菜1磅、新鮮金桔30個。

作法：

1.把衝菜洗淨瀝乾，葉子部分撕成小塊。

2.洗淨金桔，每個切成四塊，取出籽。

3.把金桔塊放入攪拌機混合，直到變成黏黏的金桔醬。如果金桔太酸，可以添加一些楓糖漿。

4.用手把金桔醬平均搓到衝菜葉上，確保所有的葉子都沾到。

5.把衝菜鋪在烤盤上。

6.放在乾燥溫暖的地方讓它自然乾燥就可以，但不要直接曬太陽。

微軟 日本

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自製魚丸

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