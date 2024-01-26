喝薑茶有助暖身又防感冒 3步驟在家做薑茶

天冷時在家除了只能透過禦寒衣物暖身外，平時不妨也可在家製作薑茶飲用，由於薑富含蛋白質、脂肪、糖、鹽、鐵質、薑辣素、天門冬素、谷胺酸等營養成分，其中攝取薑辣素會對心血管產生刺激作用，能使心跳加速、血管擴張，進而加速血液循環，只要適量飲用薑茶，不僅有助於暖身、預防感冒，也能緩解噁心、嘔吐等不適症狀。究竟常見的薑種該如何區分？又該如何製作1杯好喝的薑茶？

一般而言，薑可依照栽種時間長短，分成嫩薑、粉薑與老薑：

▸嫩薑：栽植4個月後採收的薑，都會稱之為「嫩薑」，其莖皮嫩薄，表皮顏色淡白，且肉質柔嫩多汁，而靠葉柄頭端則有粉紅色鱗片葉。

▸粉薑：主要是指栽植6個月後採收的薑，會呈現塊莖肥大飽滿的狀態，莖皮則呈現淡褐色，且光滑鮮亮。

▸老薑：又被稱作「薑母」，栽植10個月後，會呈現完全成熟、老化的狀態，而老薑的莖肉縮瘦，外皮粗厚且多纖維，汁液較少、辣味強。