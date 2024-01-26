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喝薑茶有助暖身又防感冒 3步驟在家做薑茶

NOW健康 連珮妤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

天冷時在家除了只能透過禦寒衣物暖身外，平時不妨也可在家製作薑茶飲用，由於薑富含蛋白質、脂肪、糖、鹽、鐵質、薑辣素、天門冬素、谷胺酸等營養成分，其中攝取薑辣素會對心血管產生刺激作用，能使心跳加速、血管擴張，進而加速血液循環，只要適量飲用薑茶，不僅有助於暖身、預防感冒，也能緩解噁心、嘔吐等不適症狀。究竟常見的薑種該如何區分？又該如何製作1杯好喝的薑茶？

嫩薑、老薑如何區分？3大薑種類1次搞懂

一般而言，薑可依照栽種時間長短，分成嫩薑、粉薑與老薑：

▸嫩薑：栽植4個月後採收的薑，都會稱之為「嫩薑」，其莖皮嫩薄，表皮顏色淡白，且肉質柔嫩多汁，而靠葉柄頭端則有粉紅色鱗片葉。

▸粉薑：主要是指栽植6個月後採收的薑，會呈現塊莖肥大飽滿的狀態，莖皮則呈現淡褐色，且光滑鮮亮。

▸老薑：又被稱作「薑母」，栽植10個月後，會呈現完全成熟、老化的狀態，而老薑的莖肉縮瘦，外皮粗厚且多纖維，汁液較少、辣味強。

冬天暖身必喝 跟著3步驟在家自己做薑茶

如果想要在家中煮1杯暖身又暖心的薑茶來喝，台灣農糧署於粉絲專頁發文分享薑茶的製作方法與所需食材。在製作薑茶前，應先準備老薑130克、黑糖50克、水1000ml，並視依喜好添加紅棗15克、枸杞10克、桂圓15克。

值得注意的是，薑茶一般會選用栽培10個月以上的老薑，纖維較粗、汁液較少，熬煮後風味濃厚，辛辣味也較為強烈，因此民眾在挑選食材時，可以特別留意。

▸步驟1：拍

老薑刷洗乾淨後，可先放入塑膠袋中，以菜刀拍扁、擠出汁液。

▸步驟2：炒

再放入鍋中乾炒，香味釋放後，即可倒水、轉大火煮滾後，再轉小火熬煮20分鐘。

▸步驟3：煮

此時可視個人喜好，加入紅棗、枸杞、桂圓等食材，並加入黑糖轉中火至再次煮滾，關火後燜10分鐘，再過濾去除渣渣後便完成。如果不想喝太甜，也可再行稀釋，或者加入菊花增添風味。

▲在家做薑茶所需的食材與步驟如上。（圖／台灣農糧署提供）

【本文授權轉載自NOW健康

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