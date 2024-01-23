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菠菜料理這樣煮 翠綠不苦澀

小璐
薑絲銀魚菠菜湯
薑絲銀魚菠菜湯

菠菜富含草酸，只要「先汆燙、再料理」，就能降低菠菜澀澀的口感。

薑絲銀魚菠菜湯

材料：菠菜1把、銀魚50克、薑1小塊、蒜頭少許、水1200毫升、鹽適量。

薑絲銀魚菠菜湯食材
薑絲銀魚菠菜湯食材

作法：

1.將菠菜洗淨。切成適當長度。

2.薑切成細絲，蒜頭切片備用。

薑絲銀魚菠菜湯食材
薑絲銀魚菠菜湯食材

3.銀魚洗淨，用篩瀝乾水分。

4.大鍋加水，燒至沸騰後加入薑絲，小火煮5分鐘。

5.加入銀魚，繼續小火煮10分鐘。

6.最後加入菠菜，煮至菠菜軟化。

7.調味時加入適量的鹽，煮沸後即可關火。

8.在湯碗中加入蒜，將熱湯倒入，蒜片的香味會隨著熱湯釋放。

小叮嚀：

1.銀魚不宜煮太久，以免魚肉過硬。

2.可依個人口味在煮湯時加入適量的白胡椒粉增加風味。

蒜香菠菜炒雙蛋

蒜香菠菜炒雙蛋
蒜香菠菜炒雙蛋

材料：

菠菜1把、皮蛋和雞蛋各1顆、蒜頭、胡蘿蔔、木耳少許。

蒜香菠菜炒雙蛋食材
蒜香菠菜炒雙蛋食材

作法：

1.燒一鍋熱水，取一小碗將皮蛋浸泡其中。

2.菠菜洗淨，切段，水滾之後轉小火，水中加一小匙鹽與食用油，葉梗較硬先汆燙15秒，再下菜葉，一起再燙15至20秒。

3.蒜頭切片，木耳、胡蘿蔔切絲。

4.起油鍋炒蛋，盛出備用；皮蛋剝殼。

5.爆香蒜片，依序下胡蘿蔔、木耳、皮蛋、菠菜、雞蛋，大火快炒，起鍋前少許鹽巴調味。

小叮嚀：

汆燙好的波菜立刻冰鎮，口感更佳。

雞蛋

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