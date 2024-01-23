菠菜料理這樣煮 翠綠不苦澀

薑絲銀魚菠菜湯

菠菜富含草酸，只要「先汆燙、再料理」，就能降低菠菜澀澀的口感。

薑絲銀魚菠菜湯

材料：菠菜1把、銀魚50克、薑1小塊、蒜頭少許、水1200毫升、鹽適量。

薑絲銀魚菠菜湯食材

作法：

1.將菠菜洗淨。切成適當長度。

2.薑切成細絲，蒜頭切片備用。

薑絲銀魚菠菜湯食材

3.銀魚洗淨，用篩瀝乾水分。

4.大鍋加水，燒至沸騰後加入薑絲，小火煮5分鐘。

5.加入銀魚，繼續小火煮10分鐘。

6.最後加入菠菜，煮至菠菜軟化。

7.調味時加入適量的鹽，煮沸後即可關火。

8.在湯碗中加入蒜，將熱湯倒入，蒜片的香味會隨著熱湯釋放。

小叮嚀：

1.銀魚不宜煮太久，以免魚肉過硬。

2.可依個人口味在煮湯時加入適量的白胡椒粉增加風味。

蒜香菠菜炒雙蛋

蒜香菠菜炒雙蛋

材料：

菠菜1把、皮蛋和雞蛋 各1顆、蒜頭、胡蘿蔔、木耳少許。

蒜香菠菜炒雙蛋食材

作法：

1.燒一鍋熱水，取一小碗將皮蛋浸泡其中。

2.菠菜洗淨，切段，水滾之後轉小火，水中加一小匙鹽與食用油，葉梗較硬先汆燙15秒，再下菜葉，一起再燙15至20秒。

3.蒜頭切片，木耳、胡蘿蔔切絲。

4.起油鍋炒蛋，盛出備用；皮蛋剝殼。

5.爆香蒜片，依序下胡蘿蔔、木耳、皮蛋、菠菜、雞蛋，大火快炒，起鍋前少許鹽巴調味。

小叮嚀：

汆燙好的波菜立刻冰鎮，口感更佳。