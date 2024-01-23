白年糕炒肉絲

年糕料理中，我特別鍾愛炒白年糕，是葷素皆可的百搭食材。炒年糕基本上分成沒加醬油的「白炒」跟有加醬油的「黃炒」，以下分享自製白年糕跟市售的寧波年糕料理，方法簡單易學，可以跟著做做看。

自製白年糕

材料：

糯米粉300克、冷水適量、煮開熱水小鍋、橄欖油適量。

作法：

1.把糯米粉倒入盆中，邊攪拌邊倒入冷水，接著加入橄欖油（防黏手），攪拌均勻成糯米糰。

2.煮開一鍋熱水，捏兩小塊粉糰壓扁，放入滾水中，直到浮起來撈起，即為粿母。

3.將粿母加進步驟1的糯米糰，慢慢揉成糰，太黏加些油，太乾加入一些水，揉至表面光滑，此步驟是糯米糰變得Q彈關鍵。

4.糯米糰鋪在玻璃容器中，放入蒸鍋蒸20分鐘上下。

5.蒸好白年糕，開蓋放置涼，約2小時後即可切成塊狀。

自製白年糕

白年糕炒肉絲

材料：

白年糕塊200克（如上法）、肉絲200克、青江菜適量、蒜頭適量、橄欖油適量、鹽巴適量、水適量。

作法：

1.青江菜洗淨切細，蒜頭壓扁切末。

2.平底鍋熱油，放入蒜末爆香，下肉絲翻炒。接著放進白年糕片，翻炒至帶點黏性，最後加入青江菜、水少許，以鹽調味後即可起鍋享用。

黃炒素寧波年糕

黃炒素寧波年糕

材料：

市售寧波年糕250克、大白菜200克、新鮮香菇片4～5朵、雪裡紅100克、辣椒適量、胡蘿蔔些許、青江菜適量、青花椰適量、米酒2大匙、薄鹽醬油些許、鹽適量、白胡椒粉些許（增香氣）。

作法：

1.寧波年糕剝成一片片備用，鮮菇切薄片，大白菜洗淨切段，雪裡紅、辣椒切末，胡蘿蔔去皮切細絲，青江菜、綠花椰處理好燙熟。

2.平底鍋熱油，下香菇片、大白菜段、雪裡紅末，接著下胡蘿蔔絲，最後辣椒末，加些許水、米酒煨煮3分鐘。

3.大白菜煮軟後，倒入薄鹽醬油、撒上白胡椒粉，加入白年糕再度煨上3～4分鐘即可；最後用些許鹽巴調味，擺盤旁邊放上燙好青江菜跟綠花椰菜增加美觀，黃炒素寧波年糕就完成了。