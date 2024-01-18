大寒養生如何做？中醫師推薦2道「滋補粥」養胃

（圖／NOW健康提供）

今年的1月20日將迎來24節氣的最後1個節氣「大寒」，關於大寒的養身之道，中醫師莊可鈞說明，大寒與立春相接，保健上要適應季節由冬向春的轉變，進補可喝滋補粥，例如羊肉蘿蔔粥、遠志棗仁粥……等，並適當增添一些麥冬、石斛等具升散性質；滋陰潤燥的食物。

聚會容易吃太飽 中醫師建議緩解之道

民間傳有：「小寒大寒，冰冷成團」的諺語，大寒雖是最嚴寒之時，但寒極必暖，陰極陽升，隱隱中已可感受到大地回春的跡象。莊可鈞表示，飲食調養要根據季節的變化做相應調整，冬令進補可喝滋補粥，例如羊肉蘿蔔粥、遠志棗仁粥……等，同時增添一些具有升散性質、滋陰潤燥的食物，例如麥冬、石斛等。另外鼓勵民眾多吃黃、綠色蔬菜，像是胡蘿蔔、油菜、菠菜……等。

羊肉蘿蔔粥

▸材料：新鮮羊肉500g、紅蘿蔔100g、白米500g、適當鹽、胡椒、五香粉、料酒、香油、薑末、蔥花。

▸作法：先將白米淘洗乾淨；蘿蔔洗淨、切丁；羊肉洗淨、切片。砂鍋內加入高湯，放入羊肉片、五香粉、料酒，大火燒沸，同時撇去浮沫，轉小火熬煮至羊肉片爛熟，此時加入白米、蘿蔔丁，繼續用小火熬煮至米爛粥稠，並放入蔥花、薑末、鹽、香油調味即可。

遠志棗仁粥

▸材料：梗米50g、遠志10g、酸棗仁10g。

<▸作法：將梗米、遠志、酸棗仁洗淨。先把梗米放入砂鍋中，加入適量清水，大火煮沸後放入遠志、酸棗仁，轉成小火煮至米爛粥稠即可。

年末民眾參加尾牙聚會，飲食常吃得過於飽脹，莊可鈞指出，攝取時可選擇具有健脾、消食功效的食物，如山楂、柚子……等，也可多喝小米粥。飲食上可多吃清淡的食物，並適時增加紫蘇葉、生薑、大蔥、辣椒、桂皮……等溫散風寒的食材，以預防風寒邪氣。

冬季多運動少生病 大寒宜安心養性

俗話說：「小寒大寒，防風禦寒」，可見大寒養身保健的重點在於防寒防病！莊可鈞提醒大家，隨著氣溫的變化隨時增減衣物，出門要戴上口罩 、帽子和圍巾以預防感冒等呼吸道疾病，同時要注意高血壓、心臟病 、糖尿病……等慢性疾病風險。

莊可鈞解釋，氣候寒冷會使得皮膚血管收縮，血壓升高，心臟的負荷量增大，民眾如果防寒衣物穿得不夠，又進出室內、室外，溫差過大容易導致心臟負荷過重出現心肌梗塞。有心臟病史的患者應特別注意防寒保暖，一旦出現不適要即時到醫院就診，以免延誤最佳治療時機。

冬天運動對養生具有重要意義，莊可鈞提到，所謂「冬天動一動，少鬧一場病；冬天懶一懶，多喝一碗藥。」冬天運動建議可進行慢跑、太極拳、八段錦……等體育鍛鍊，但應注意運動強度，不宜過度激烈，避免擾動陽氣，同時從事室外活動不可起的太早，等日出後為好。

莊可鈞強調，在大寒時節，人們應安心養性，怡神斂氣，尤其老年人、體弱者，精神調養上要注意不可過喜或傷心，減少心腦疾病的發生，平時保持心情舒暢，心境平和，使體內氣血和順，不擾亂體內閉藏的陽氣，才能做到「正氣存內，邪不可干」。

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