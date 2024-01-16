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簡單手揉 自己做柚醬貝果

韓美慧
出爐的柚醬貝果
出爐的柚醬貝果

我不擅長玩麵粉，但是步入50歲後，我不只接軌父親家鄉的麵食製作，我還加減玩上西式的糕點，其中最喜歡做貝果，比中式戚繼光餅或是槓子頭來得好吃。雖然平時也有幾家固定光顧的店家，但我還是想自己做看看。

吃過一位長輩自製貝果後，興起我想動手做的欲望，於是有了第一次的試做。坦白說確實不難，就是多了一道燙麵糰的過程；雖然過程有點手忙腳亂，但還是大功告成。成品可能不像外面店家做的精緻，卻是自己用心製作出來，特別有成就感，吃起來也安心。

材料：

高筋麵粉300克、酵母粉3克、柚子果醬40克、牛奶180毫升、橄欖油10毫升、砂糖15克、鹽些許（不放也可）、水1000毫升。

作法：

1.把高筋麵粉、酵母粉、柚醬、鹽放入深盆內，分批加入牛奶，保留1/3量，先揉成糰，再慢慢加入牛奶揉均勻。

將所有材料準備揉成麵糰。
將所有材料準備揉成麵糰。

2.把麵糰揉成不黏手，整成圓型，放室溫發酵60分鐘左右。

3.接著把橄欖油加入麵糰繼續搓揉均勻，並把氣泡拍打出來，將麵糰搓揉至不黏手的程度，蓋上溼布繼續醒發10分鐘。

麵糰揉成圓形狀。
麵糰揉成圓形狀。

4.把麵糰擀平，分成六等分，麵糰再鬆弛15分鐘後擀成長方型，其中一頭擀平，再捲成一個圈，接著把麵糰收口捏緊，收口朝下，再度蓋上濕布醒發30分鐘。

將醒發好的麵糰分成六等分。
將醒發好的麵糰分成六等分。

5.準備個鍋子，倒入水煮滾，接著放入砂糖，開大火滾，放入貝果麵糰兩面燙個20秒，撈起瀝乾。

6.烤箱預熱10分鐘，上下火200度，鋪上烤紙張，放入烤上15～20分鐘(每台烤箱不同，請斟酌)。

7.開關跳起，出爐後移動至烤架上放涼，即可享受好吃的自製貝果。

醒發好準備燙麵中
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牛奶

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地瓜絲餅

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