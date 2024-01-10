美味「馬鈴薯料理」輕鬆學 簡單3步驟完成

（圖／NOW健康提供）

台灣農糧署臉書近期發文分享一道馬鈴薯料理的製作方法，供民眾善用當季食材，做出美味料理。

1道簡單馬鈴薯料理免開火就能做

馬鈴薯有很多種料理方式，最常見的有馬鈴薯咖哩、焗烤起司馬鈴薯、馬鈴薯燉肉與馬鈴薯沙拉，或者加工成洋芋片、薯餅、薯條等，農糧署將於以下教大家製作大人、小孩都喜歡的「馬鈴薯蛋沙拉」，民眾不妨備好食材，跟著簡單的料理步驟，一起動手做：

▸所需材料：3顆馬鈴薯、1條小黃瓜、1根紅蘿蔔、1罐甜玉米罐頭、3顆雞蛋 、美乃滋150g 、鹽、黑胡椒少許。

▸製作方式：

步驟1：先將馬鈴薯削皮後切成塊，紅蘿蔔削皮後切成小塊，小黃瓜切片加入少許鹽巴後，瀝乾水分，備用。

步驟2：將馬鈴薯、紅蘿蔔及雞蛋用電鍋蒸熟後，雞蛋切碎，馬鈴薯加入美乃滋壓碎成薯泥。

步驟3：最後將所有食材混和，加入少許鹽、黑胡椒就完成。

此外，馬鈴薯沙拉除了可直接吃，或者夾入吐司或可頌，也可以按照自己喜好搭配其他食材一起享用，平時不妨跟著上述步驟一起動手做做看吧。

馬鈴薯發芽不能吃 教你正確保存方式

農糧署建議，民眾將馬鈴薯購買回家後，須放置陰涼乾燥處，避免直曬太陽；若馬鈴薯已有變綠或發芽情形，就不能吃食用，因為變綠的表皮和發芽馬鈴薯的幼芽及芽眼，會大量形成一種稱為「茄鹼」的毒素，就算切掉發芽部位或經高溫 烹調，毒素仍然存在，千萬不可再食用。

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