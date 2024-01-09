超簡單 低熱量燕麥甜點2款

燕麥蘋果派

燕麥粥很營養，吃膩了的話，可以用燕麥來做各種點心，讓它變身。

燕麥蘋果派

材料：

燕麥片1杯、砂糖1匙、發粉1/2茶匙、鹽1/4茶匙、肉桂粉2茶匙、亞麻籽粉1匙、牛奶 1杯、蘋果1個。

作法：

1.烤箱預先加熱至華氏375度。

2.蘋果削皮後，切成小方塊。

3.在一個碗裡，混合燕麥片、砂糖、發粉、鹽、肉桂粉和亞麻籽粉。放入攪拌機，加蘋果和一半牛奶，攪拌均勻後，再慢慢增加牛奶以免太稀。

4.在兩個直徑大約3英寸的烤杯裡抹上一層奶油，然後倒入燕麥糊。可以用不同大小的烤杯，倒光燕麥糊為止。

5.送入烤箱烤25至35分鐘，直到表面稍微乾燥而裡面呈固體狀。（可以用牙籤測試，插一根牙籤進去糕點內，取出時如果是乾淨的，就是烤好了。）

小叮嚀：

要是蘋果水分很多，少放一些牛奶。

燕麥煎餅

燕麥煎餅

材料（2個煎餅）：

燕麥片1杯、麵粉1/3杯、糖1匙、亞麻籽粉1匙、發粉1匙、肉桂粉（可選）1/4茶匙、牛奶1杯、蔬菜油1匙。

作法：

1.先把燕麥片、麵粉、糖、亞麻籽粉、發粉和肉桂粉混合。

2.將乾料放入攪拌機，加入牛奶和蔬菜油攪拌均勻。擱置10分鐘。

3.如果有不沾平底鍋，不用油也可以，否則在鍋底放少許奶油或者蔬菜油。

4.把一半的煎餅料倒入鍋內。讓煎餅料厚度平均地伸展開來，必要時用鍋鏟幫忙。當底部不再流動之後，

5.用鍋鏟將其翻面，按平，把另外一面也煎熟。

6.可以把煎餅切成自己喜歡的形狀，在上面放水果一起吃。

小叮嚀：

火不要開太大，以免烤焦。