素炒奶油白菜

最近買菜看到一款外形像青江菜又像白菜的蔬菜，問了老闆才知道這叫「奶油白菜」。實驗魂上身，二話不說就買了幾把回家廚房實驗。

奶油白菜算是市場不多見的新品種，問老闆怎麼吃？老闆說，如同一般青菜炒熟即可。果真炒出後，吃起來的口感帶清甜細緻脆口，是我喜歡的味道。很適合每個人食用，不論清炒或是加上肉絲，煮湯都很美味。尤其煮湯後，吸收湯汁的香氣，很有飽和度，推薦給大家食用。

奶油白菜

素炒奶油白菜

材料：

奶油白菜1把、薑絲適量、橄欖油適量、鹽適量、水適量。

作法：

1.奶油白菜清洗乾淨後適度切段。

2.鍋中倒入適量橄欖油，油熱加入奶油白菜，翻炒過後，加適量的水、鹽，即可盛盤上桌，是一道簡單的蔬食。

奶油白菜炒肉絲

奶油白菜炒肉絲

材料：

奶油白菜1把、肉絲300克、蛋白液體適量、蒜片數瓣、橄欖油些許、鹽適量、水適量。

作法：

1.奶油白菜處理乾淨，汆燙兩分鐘，用冷水沖洗數次並濾乾水分。

2.肉絲加入適量蛋液抓揉，使其軟嫩，平底鍋加熱倒油，油熱後大火快速炒熟肉絲，接著把汆燙好的奶油白菜倒入翻炒，加些許水分、鹽，完美上桌。

海陸奶油白菜湯麵

海陸奶油白菜湯麵

材料：

奶油白菜適量（多寡自行決定）、麵條1把、鮮蝦數隻、肉片適量、洋蔥適量、鹽巴適量、水適量。

作法：

1.挑小片的奶油白菜洗淨，洋蔥切絲。

2.熱鍋下洋蔥，炒熟放入肉片翻炒撈起。

3.取一鍋倒水，水開後放入麵條，麵條熟了即可加入鮮蝦、奶油白菜，放入洋蔥跟肉片，適量的鹽，即可起鍋。