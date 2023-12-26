節日料理 紅酒燉牛肉

紅酒燉牛肉

紅酒燉牛肉是法國具代表性的美食之一，不論單吃或是搭配飯、麵都很順口。不僅賣相美，也是很受歡迎的佳肴，用來招待朋友也很有面子。以下食譜 可供4至6人食用。

材料：

金錢腱2條（約1.5磅）、紅酒1杯、高湯1杯、油3湯匙。

配料：

洋蔥1顆、蒜頭數粒、胡蘿蔔1大條、馬鈴薯1個、草菇1盒。

香料：

百里香1根、迷迭香1根、月桂葉2片。

調味料：

片糖1/2塊、醬油1大匙、茄汁適量、鹽適量、胡椒粉適量。

其他食材：

麵粉或玉米澱粉2～3湯匙。

紅酒燉牛肉食材

作法：

1.洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔洗好去皮切塊，草菇切厚片備用。

洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔洗好去皮切塊，草菇切厚片備用。

2.準備一鍋滾水，金錢腱汆燙約5分鐘，取出後浸入冷水降溫，撈起控乾水分。

3.把金錢腱切大塊，再裹上一層薄薄的麵粉或玉米澱粉備用。

4.在鍋中，放入1湯匙油燒熱，放入洋蔥，中火炒至透明，有些焦香就要取出。

5.再燒熱2湯匙油，放入蒜頭和裹了薄粉的牛肉塊，以大火煎香牛腱塊表面，封鎖肉汁。

6.倒入紅酒和高湯，要蓋過牛腱塊，如果蓋不到，可再添些水，開大火煮至液體滾時，把洋蔥放入，再放入片糖、醬油、茄汁和香料。

7.煮至汁水再滾後，改中小火，加蓋先燜煮1小時，再加入胡蘿蔔塊煮10分鐘，再加入馬鈴薯塊、草菇，同煮多25分鐘。

8.這時可試一下牛腱塊是否夠軟爛，如果未夠，可再煮長一些時間，最後再加入適量鹽，胡椒粉調味即可。

金錢腱汆燙後，取出浸入冷水中降溫，撈起控乾水分。 把金錢腱切大塊，再裹上一層薄薄的麵粉或玉米澱粉。 牛肉塊以大火煎香表面，封鎖肉汁。

小叮嚀：

1.金錢腱是牛前腿上一條帶筋的肌腱肉，層次分明，需要烹飪的時間也比較短，口感和味道上要遠勝於其他牛腱肉。

2.牛腱塊不可切太小，因為煮後會縮小。

3.紅酒可選任何您平時喜好飲的品牌。

4.紅酒燉牛肉可早一日煮好，準備吃時再加熱，會更加入味好吃。