我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

這款「調味料」可以讓肉軟嫩美味加分 還有保健功效

記者彭宣雅／台北即時報導
豬肉、雞肉料理前先用鹽麴以大約10比1的比例抓一抓，肉質就可以軟嫩且入味。（記者蘇健忠／攝影）
豬肉、雞肉料理前先用鹽麴以大約10比1的比例抓一抓，肉質就可以軟嫩且入味。（記者蘇健忠／攝影）

日本人煮飯常用一種調味料鹽麴（日文為塩麴、塩糀 shiokouji），該怎麼用？農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，這是一種來自日本，經過發酵的調味料。鹽麴材料簡單、天然，僅僅由米麴、鹽和水經過麴菌的發酵而製成，沒有其他的添加物。

他表示，鹽麴的用途除了可以取代鹽使用以外，鹽麴用來醃製肉、魚等含有豐富蛋白質的食材也非常地好用，它可以引出更多鮮味、去除腥味，讓肉、魚的風味更加豐富，也可以讓肉、魚的質地更為軟嫩；也可以搭配蔬菜，讓炒菜、燉菜等因為鹽麴的甘甜味更加提味，也可以作為蔬菜的淋醬使用。

韋恩表示，鹽麴構成非常簡單，只有米麴、食鹽、水這三者而已，而其中屬於最為靈魂人物的就是米麴。麴是米、豆或麥等蒸熟的穀物中培養稱為麴菌的一種黴菌所發酵製成的。 麴菌是一種可食用的黴菌，麴菌是少數安全、不具毒性的黴菌。麴菌由中國人在幾千年前所發現的，而後流傳自日本。

韋恩說，鹽麴有把食材美味升級的神奇魔力，因為鹽麴本身含有1百多種的酵素，其中包含將澱粉分解成糖的「澱粉酶」、將蛋白質轉化為鮮味來源－胺基酸的「蛋白酶」和分解脂肪的「脂肪酶」，還會分解出核苷酸、酯類等等成分，這些從食物分解產生的甜味和鮮味，可以使食物更加美味；消化酶的作用，可以軟化肉類和魚類，讓其更加軟嫩容易入口。

他表示，鹽麴除了是一種多才多藝的健康調味品外，鹽麴裡的麴菌可以產生維生素如維生素B群，以及由米分解出好消化的糖類與胺基酸，都可以額外提供許多營養；同時，麴菌生長時會產生許多發酵代謝物，可以成為益生質，吃進腸道有益於體內益生菌的生長，因此具有調整菌相的作用。

他說，鹽麴裡含有的澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶等屬於消化酵素，吃進人體也有助於消化的作用，因此鹽麴可以幫助食物以更容易消化和吸收的形式進入體內，具有健胃整腸的效果，當然如果鹽麴經過高溫料理，就會大大的減低消化酵素的活性。

韋恩表示，鹽麴具有鹹味，所以可以取代鹽的使用；而且也具有鮮味，所以可以取代味精的使用，因為含有豐富的甜味與鮮味，所以比較不會死鹹，可以降低鹽的使用，對於普遍鈉過量的現代人來說，大大有助於控制鈉的攝取量。

日本 高溫

上一則

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

延伸閱讀

2023回顧／財經界重量級人物 傳奇巨人摩爾、孟格人生謝幕

2023回顧／財經界重量級人物 傳奇巨人摩爾、孟格人生謝幕
網友打趣青花菜是「葷的」農業專家建議這樣洗

網友打趣青花菜是「葷的」農業專家建議這樣洗
2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌
料理功夫／豆乾料理3道

料理功夫／豆乾料理3道

熱門新聞

（圖：NOW健康提供）

生肉去血水如何處理？先別用清水洗 專家親授方法

2023-12-20 23:30
圖片來源 ／NOW健康

冬至到 營養師教自製豆腐湯圓 熱量僅傳統的1/10

2023-12-18 23:30
青花菜進入盛產季節，但青花要怎麼洗？常讓民眾困擾不已，農業粉專「韋恩的食農生活」提出四大秘訣，包括切除不要的葉片部分、流水沖洗、分切刷洗、快速川燙，可讓您處理食材不費力，健康吃到青花菜。（記者卜敏正／攝影）

網友打趣青花菜是「葷的」農業專家建議這樣洗

2023-12-21 01:40
為了推廣宮崎牛，藝人和田明日香18日出席在東京舉辦的宮崎牛試吃會，分享她設計的食譜。(中央社)

「宮崎牛」只加鹽巴最好吃 鈴木一朗來美打球定期訂購

2023-12-19 23:29
營養師吳婷宇表示，選擇配料時可盡量避開精緻澱粉類型，並鼓勵可多選天然無加工的「原型」全榖雜糧配料。(圖：台灣天晟醫院提供)

冬至吃湯圓又怕胖 減少這幾個地雷配料 輕鬆無負擔

2023-12-20 22:38
烤南瓜盅

連皮帶籽都美味 南瓜2吃

2023-12-19 01:00

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦