網友打趣青花菜是「葷的」農業專家建議這樣洗

青花菜進入盛產季節，但青花要怎麼洗？常讓民眾困擾不已，農業粉專「韋恩的食農生活」提出四大秘訣，包括切除不要的葉片部分、流水沖洗、分切刷洗、快速川燙，可讓您處理食材不費力，健康吃到青花菜。（記者卜敏正／攝影）

青花菜要怎麼洗？常讓民眾困擾不已，農業粉專「韋恩的食農生活」提出四大祕訣，包括切除不要的葉片部分、流水沖洗、分切刷洗、快速川燙，可讓您處理食材不費力，健康吃到青花菜。

「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，青花菜是一種營養豐富的十字花科蔬菜，既高纖又富含各種營養如beta胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、維生素C、維生素K，而且還有特殊的植化素-硫配糖體，在體內經酵素代謝會轉化為蘿蔔硫素，既能抗氧化、又能幫助肝臟排毒、防癌，是健康蔬果首選。

他表示，青花菜給人印象是很難洗，在細密的花蕾中常會藏有蟲，讓人心裡留下陰影，因此有網友打趣說青花菜實在應該列入葷菜之列。

他說，農業部 建議，蔬菜切斷後，再浸泡清洗，但他認為這反倒容易使農藥循大量切口被吸收而入，營養也容易從切口被水分溶出；因此他建議，葉片或不漂亮的地方可能累積比較多的接觸性農藥，可以先切除，避免後續清洗時交叉污染，因此清洗第一步，可以先修整切除。

韋恩說，再來以流動清水清洗花朵上方的部分，目標為洗去接觸性的農藥，可以在水下旋轉清洗，或是以流動的水快速浸洗；青花菜不需要特別使用所謂蔬果清潔劑，或是小蘇打、醋等幫助清洗，往往會適得其反。青花菜上看起來白白的一層是天然保護用的蠟質，並不是農藥，不需要去之後快。

他表示，完成沖洗後，再將花朵切成需要的小朵，然後繼續以較小的水流使用小刷子刷洗，刷的方向由花的部位刷向梗的部位，這樣可刷去絕大部分位於花梗處的接觸性農藥，以及大家最怕的小蟲了。

韋恩表示，清洗後的小朵青花菜，可以放入鍋中以清水快速川燙一下，這樣可以進一步去除系統性的農藥，當然，如果還有漏網的小蟲也會被燙死浮起。

他說，青花菜對肝臟解毒有許多好處，實驗證明，吃青花菜就可以顯著提高肝臟解毒酵素P450的活性，也因此可以讓體內毒物如烤肉生成的多環芳香烴(PAH)含量降低；也可以提高酵素活性；研究證明青花菜煮熟後，抗氧化力是生的青花菜的3倍以上；但也不要過度加熱，因為青花菜炒2分鐘後蘿蔔硫素就會逐步降低。

韋恩說，也有科學家研究發現，薑黃裡的薑黃素與青花菜蘿蔔硫素組合在一起，對於抗發炎效果具有加成作用。現在正是青花菜的盛產季節，消費者可以多選擇。