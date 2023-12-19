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連皮帶籽都美味 南瓜2吃

周靈
烤南瓜盅
烤南瓜盅

南瓜的營養價值極高，從皮到籽都可食用。最近用南瓜做了「南瓜鮪魚羹」和「烤全南瓜」兩道菜餚，得到家人的好評，與大家分享。

烤南瓜盅

材料：

約2.5磅～3磅重的日本小南瓜1顆、植物油1湯匙、洋蔥碎1杯、蒜碎2湯匙、切達起司絲1杯（約4盎司）、麵包粉（bread crumbs）2杯、鹽約1/4茶匙、葡萄紅酒半杯、牛奶1杯、荳蒄粉1茶匙。

作法：

1.將小南瓜外皮擦洗乾淨，切蓋，挖出果肉、南瓜籽做成盅。

2.鍋中溫油，下洋蔥，炒成透明狀約3分鐘，續加入蒜粒炒香。

3.所有食材在一大碗中攪拌均勻，填入南瓜盅，蓋好頂，放入烤箱以350℉烤兩個鐘頭

即可食用。

小叮嚀：

1.按照南瓜的大小，增酌麵包粉分量，起司如太鹹則可不必放鹽。

2.另外一顆南瓜，以南瓜饅頭片代替麵包屑亦很好吃。

3.借用烤雞鴨或烤排骨時多餘出來的烤箱空間烤南瓜，一爐多用，節省能源。

4.烤南瓜配上飯或餅都好吃，整顆南瓜連皮都可食用。

南瓜鮪魚羹
南瓜鮪魚羹

南瓜鮪魚羹

這是道別緻的菜餚，有蔬菜又有魚，酸辣鹹味兼具，配上糙米飯和蔬菜沙拉，不僅開胃又營養均衡。

材料：

植物油1湯匙、洋蔥碎半杯、大蒜碎3瓣、薑碎1湯匙、鹽1茶匙、辣咖哩醬1茶匙、椰奶1杯、熟南瓜泥3杯、芹菜碎或香菜碎半杯、鮪魚罐頭1罐(約5盎司)、檸檬汁1湯匙。

作法：

1.鍋中溫油，將洋蔥炒至透明約3分鐘。加入蒜碎、薑碎、咖哩醬同炒香，約1分鐘。

2.入鹽，南瓜泥及椰奶同煮約3分鐘後，倒入鮪魚稍微煮約2分鐘，續加入檸檬汁。

3.將整鍋羹倒入攪拌機或食物處理機內打成泥，撒上芹菜碎或香菜碎即成。

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