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生肉去血水如何處理？先別用清水洗 專家親授方法

NOW健康 陳曉彤／台北報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

溫體豬肉該如何處理？要先洗過，再冰存嗎？林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，購買盒裝雞肉、豬肉、牛肉等肉品，在料理之前，不可以自來水沖洗掉血水，這可能提高生肉上面沙門氏菌等病菌的汙染風險。

料理肉品前別沖水 恐增食物中毒機會

食藥署表示，市場購回的豬肉，若當天烹煮，儘快放進冰箱冷藏。如未立即烹煮食用，應存放在冷凍庫，並與熟食類產品分開存放，儘速料理及食用完畢。

至於豬肉在烹煮前若需以清水來清潔，須先清空流理檯上的其他食材或餐具，以免在清洗肉品的過程中，將沙門氏菌等病菌噴濺至其他食材，引發急性腸胃炎。

許多人習慣在料理肉品之前，以自來水沖洗掉血水，但顏宗海認為，這可能增加食物中毒風險，因為沖水過程中，生肉上的沙門氏菌等病菌可能汙染其他食物。

帶血水生肉如何處理？專家建議這樣做

事實上，美國食品藥物管理局官方網站也曾提醒，在處理生雞肉時，別用自來水沖洗，因為生雞肉常含有很多種細菌，如果大力清洗，恐讓病菌汙染到其他食物。

顏宗海指出，生肉表面附著的病菌以沙門氏菌最為常見，如果沾附、汙染至其他食物，就可能引發急性腸胃炎，造成發燒、噁心、嘔吐、腹瀉，需須至急診，接受治療。

那該如何處理帶血水的生肉呢？顏宗海表示，準備一只裝有冷水的鍋子，將生肉置入水中，以浸泡代替沖水，就能達到清除血水的目的。

NOW健康

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