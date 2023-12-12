什錦蔬食盒子

30多年前，台北火車站附近，中式麵點餐館林立，餃子 、包子、饅頭、各式中點，應有盡有。媽媽每次遠從家鄉到台北，看顧妹妹和我的生活起居，一定順路購買美味的中式點心，其中菜盒子最令人印象深刻。

至於好吃的菜盒子，怎麼做呢？則是20多年前，婆婆來美國親手教授的麵點絕活，從和麵、做內餡到成品，一氣呵成。談及這道美食，過往的點滴歷歷在目。今天就做菜盒子，走入時光隧道，並打打牙祭吧！

材料：

高麗菜、紅蘿蔔、香菇、黑木耳、素食肉末、香菜、粉絲、麵粉1.5杯、熱開水1/2杯、冷開水1/4杯。

調味料：

橄欖油、香油、鹽、黑胡椒、五香粉、醬油。

作法：

1.取不鏽鋼碗，放入中筋麵粉，加入熱開水，快速攪拌後，再加入冷水，揉成麵糰。蓋上保鮮膜，靜置20～30分鐘。

2.香菜洗淨切碎，高麗菜洗淨，紅蘿蔔洗淨去皮，切細絲剁碎；香菇和黑木耳洗淨，浸泡4小時以上後切絲；素食肉末、粉絲浸泡冷水20分，汆燙後切碎，備用。

3.取炒鍋置於爐火上，鍋子溫熱後，倒入橄欖油，接著放入高麗菜、紅蘿蔔、香菇和黑木耳一起炒，待八分熟，加入素食肉末、粉絲和香菜，以香油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油調味，繼續拌炒，鍋內的菜肴熟了，即是什錦蔬菜盒子的餡料 。

4.將麵糰切小塊，壓成圓形，擀成盒子外皮，再放入餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。

5.將製作好的盒子，放入熱鍋乾烙，或放入少許橄欖油，煎至兩面熟呈金黃，即是美味好吃的什錦蔬食盒子。

1.麵皮上放餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。 2.麵皮上放餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。