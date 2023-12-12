我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣社區20戶信箱 小偷整座搬走

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

什錦蔬食盒子

smarthousewife
什錦蔬食盒子
什錦蔬食盒子

30多年前，台北火車站附近，中式麵點餐館林立，餃子、包子、饅頭、各式中點，應有盡有。媽媽每次遠從家鄉到台北，看顧妹妹和我的生活起居，一定順路購買美味的中式點心，其中菜盒子最令人印象深刻。

至於好吃的菜盒子，怎麼做呢？則是20多年前，婆婆來美國親手教授的麵點絕活，從和麵、做內餡到成品，一氣呵成。談及這道美食，過往的點滴歷歷在目。今天就做菜盒子，走入時光隧道，並打打牙祭吧！

材料：

高麗菜、紅蘿蔔、香菇、黑木耳、素食肉末、香菜、粉絲、麵粉1.5杯、熱開水1/2杯、冷開水1/4杯。

調味料：

橄欖油、香油、鹽、黑胡椒、五香粉、醬油。

作法：

1.取不鏽鋼碗，放入中筋麵粉，加入熱開水，快速攪拌後，再加入冷水，揉成麵糰。蓋上保鮮膜，靜置20～30分鐘。

2.香菜洗淨切碎，高麗菜洗淨，紅蘿蔔洗淨去皮，切細絲剁碎；香菇和黑木耳洗淨，浸泡4小時以上後切絲；素食肉末、粉絲浸泡冷水20分，汆燙後切碎，備用。

3.取炒鍋置於爐火上，鍋子溫熱後，倒入橄欖油，接著放入高麗菜、紅蘿蔔、香菇和黑木耳一起炒，待八分熟，加入素食肉末、粉絲和香菜，以香油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油調味，繼續拌炒，鍋內的菜肴熟了，即是什錦蔬菜盒子的餡料

4.將麵糰切小塊，壓成圓形，擀成盒子外皮，再放入餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。

5.將製作好的盒子，放入熱鍋乾烙，或放入少許橄欖油，煎至兩面熟呈金黃，即是美味好吃的什錦蔬食盒子。

1.麵皮上放餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。
1.麵皮上放餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。
2.麵皮上放餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。
2.麵皮上放餡料，接著對摺成半月形，再捏花邊收口。

3.什錦蔬菜盒放入熱鍋乾烙，或放入少許的橄欖油，煎至兩面熟呈金黃色即可。
3.什錦蔬菜盒放入熱鍋乾烙，或放入少許的橄欖油，煎至兩面熟呈金黃色即可。

餡料 餃子

上一則

年節大餐剩菜如何處理？ 保存秘訣和創意食譜

延伸閱讀

料理功夫／純素紅蘿蔔炒蛋

料理功夫／純素紅蘿蔔炒蛋
是素食但熱量更高…卡夫亨氏將推素食起司通心粉

是素食但熱量更高…卡夫亨氏將推素食起司通心粉
紐約觀音堂舉辦素食主藝分享會 圓滿成功 近1,500位佛友共同參與共沐佛光法喜充滿

紐約觀音堂舉辦素食主藝分享會 圓滿成功 近1,500位佛友共同參與共沐佛光法喜充滿
乾旱致收成大減 這種食用油價格恐大漲

乾旱致收成大減 這種食用油價格恐大漲

熱門新聞

一名網友在逛海鮮超市的時候目擊驚人畫面，貨架上原本應該已經死透的毛蟹有一隻突然還魂起來，瘋狂掙扎想要逃脫束縛住牠的保鮮膜。

不想被吃掉…超市肥美毛蟹「原地復活狂扭求生」 掙脫保鮮膜

2023-12-05 01:30
有網友發現台灣士林夜市開賣中國傳統點心梅花糕。(取材自小紅書)

紅豆泥、芋泥鋪上糯米漿 台夜市開賣中國點心 開幕排長龍

2023-12-07 01:50
一名網友好奇詢問「什麼貴的食物其實沒有很好吃」？意外引起眾多網友熱烈討論。（示意圖／記者吳致碩攝影）

什麼高級食物不僅昂貴又難吃？網友一面倒點名「它」：吃不懂

2023-11-28 22:48
紅棗米糕

懶人早餐好選擇 小蒸糕3款

2023-12-05 07:00
一位網友分享自己的自創食譜，表示在乾泡麵中加入「這一物」，吃起來竟意外的美味。示意圖。（取材自unsplash）

他揭乾泡麵「加一物」變神級美味 網驚呼：跟麻醬麵好像

2023-11-16 01:55
補教名師呂捷分析牛肉湯為什麼變成台南在地的特色美食，以及台南的牛肉好吃的秘訣。(取材自臉書)

台南牛肉湯有歷史脈絡 呂捷曝好吃祕訣有3項

2023-11-27 03:30

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」