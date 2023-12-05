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懶人早餐好選擇 小蒸糕3款

原志
紅棗米糕
紅棗米糕

匆忙的早晨不知道該吃什麼早餐？事先做好的小蒸糕，不僅作法簡單、保存容易，只要放入蒸籠後就能抽空去做其他事情，香甜軟糯的蒸糕，讓你吃飽飽後開起高效率的一天。

紅棗米糕

材料：

粘米粉250克、白糖50克、大紅棗5個切碎、牛奶220克、泡打粉(Baking Powder）3小匙。

紅棗米糕食材
紅棗米糕食材

作法：

1.把所有材料充分混合均勻，倒入四個小紙杯。

2.蒸籠水煮開後，放入裝米糊的小紙杯，蓋上鍋蓋。

3.大火蒸5分鐘，轉中火再蒸15分鐘左右。

4.熄火2分鐘後取出米糕，稍微冷卻後剝開紙杯便可開吃。

玉米發糕

玉米發糕
玉米發糕

材料：

玉米粉100克、中筋麵粉150克、白糖50克、泡打粉(Baking Powder)3小勺、葡萄乾1大勺、溫水或牛奶220克。

作法：

作法與蒸米糕相似。把所有材料充分混合均勻，倒入抹油的四個小碗，入鍋子蒸15至18分鐘。

香芋發糕

香芋發糕
香芋發糕

材料：

檳榔芋頭150克、中筋麵粉200克、白糖50克、酵母粉(yeast)1小匙(約5克)、泡打粉(Baking Powder)1小勺、大紅棗5個(切碎)、溫水250克。

搗碎的芋頭和麵粉、白糖、紅棗
搗碎的芋頭和麵粉、白糖、紅棗

作法：

1.把芋頭蒸熟後搗碎，加入麵粉等所有材料，充分混合均勻，靜置發酵。

2.等到麵糊發酵到兩倍大後，倒入四個小紙杯；再次發酵15分鐘左右，入鍋中蒸20分鐘即可。

牛奶

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