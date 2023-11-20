香蘭醬 泰式麵包好搭檔

2.打蛋器快速攪拌至少200多次，讓食材徹底融為一體。

香蘭葉顏色亮麗可人，氣味香雅清新，口感滑順細膩， 以椰奶及雞蛋 為食材的香蘭醬，是流行於泰國 等東南亞 地區，別具一格的麵包伴侶。 它不僅色彩亮麗香氣宜人，更是一種製作簡單極易做成的食物。

材料：

香蘭葉4株、椰奶250公克、鮮蛋4顆、白糖2大湯匙、水20公克。

基本材料

作法：

1.先一片片地掰下香蘭葉洗淨，去除白色的根莖部後，用剪刀把綠色的葉片剪成小段。

1.去除白色的根莖部，用剪刀把綠色的葉片剪成小段。

2.將剪好香蘭葉倒入果汁機裡，加少量的水，榨出綠色香蘭葉汁後，過濾去渣備用。

3.取一大碗，先打入雞蛋，再倒入椰奶和白糖，最後加入過濾好的綠色原汁。

4.用打蛋器快速攪拌，至少200多次，待食材完全融為一體後，過濾掉殘渣與浮沫。

5.架好一隻鍋，倒入攪拌好的香蘭汁，開小火慢火熬煮，切記要用打蛋器不斷攪拌，避免鍋中的漿液板結成塊狀。

6.待鍋中香蘭汁慢慢地變成黏稠絲滑的糊狀後，關火起鍋，放涼後就能塗抹在麵包片上食用。

香蘭醬成品

小叮嚀：

1.香蘭葉一定要一片片地掰下，否則洗不乾淨。

2.打蛋器是製作香蘭醬必備的工具，尤其是在慢火熬煮過程中，一定要用打蛋器不斷地攪拌。這不僅是為了避免黏稠的漿液糊鍋，更重要的是可以使香蘭醬更為絲滑柔順，且帶有亮麗的光澤。

3.做好的香蘭醬裝瓶密封後，放人冰箱冷藏，保鮮十天左右沒有問題。